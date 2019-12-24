TP-Link akıllı ev ürünlerine, Google desteği geldi!

TP-Link’in akıllı ampul, akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home desteğine de sahip. Bu sayede TP-Link, akıllı ev ürünleri firmanın kendi uygulaması olan Kasa haricinde Google uygulamalarından da kontrol imkanı sunuluyor.

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Kablosuz ağ ürünleri konusunda inovatif ürünler geliştiren TP-Link, akıllı ampul ve akıllı prizleri artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da kontrol edilebilecek. Markanın kendi uygulaması haricinde, akıllı ev ürünleri artık üç farklı uygulama üzerinden yönetilebilir duruma geldi.

Akıllı ev ürünlerini, Google Asistan’la yönetin!

Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut keyfi yaşatıyor. Direkt, Google kurulum sayfasından markayı seçerek akıllı cihazları uygulama içerisine ekleyebiliyorsunuz.

Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu.

Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400’ün üzerinde markadan beş binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.

Google Home ve TP-Link iş birliğiyle otomasyon sistemi kurun!

Google Asistan ve Google Home’dan, TP-Link’in HS100 ve HS110 akıllı prizler ile LB ve KL kodla başlayan akıllı ampullerini yönetmek mümkün. TP-Link yeni akıllı ev modelleri satışa sunuldukça bu modellerin de ekosisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Google Home uygulamasına markanın dahil olmasıyla birlikte, çeşitli senaryolar dahilinde otomasyonlar oluşturmanız mümkün hale geliyor. Eve gelmeden priz sistemlerinin çalışması veyahut evden çıktıktan sonra kapanmasını programlayabilmek oldukça basit bir hale geldi.

Keza bu sistemi TP-Link harici sistemlerle kombine etmeniz de mümkün. Home desteği olan bir cihazı artık TP-Link akıllı ev ürünleriyle senkron şekilde çalıştırabilirsiniz.