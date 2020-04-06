Basın Bülteni
TP-Link, 4G destekli yeni yönlendiricisini satışa sundu!
TP-Link, sabit internet bağlantısı olmayan yerlerde 4G destekli mobil ağ oluşturmaya yönelik yeni bir yönlendirciyi satışa sundu. TL-MR150 model adlu ürüb gen sabit internet bağlantılarında kullanılabiliyor. Hem de SIM kart takılarak 32 cihaza kadar destekli ağ yaratılabiliyor.
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TL-MR150 model ürün, hem sabit ağlarda klasik bir yönlendirici olarak görev yapabiliyor hem de üzerinde bulunan SIM kart yuvasına takılan SIM kart ile 4G LTE mobil ağ oluşturabiliyor.
Sabit internetin olmadığı ya da çekmediği kırsal alanda, şantiyelerde, gezici mağaza gibi sabit olmayan işyerlerinde, yazlık evlerde mobil internet ağı oluşturma ihtiyacını çözen TL-MR150, aynı zamanda sabit interneti olan ama bunu mobil internet ile yedeklemek isteyenler için de uygun bir ürün.
Tak ve çalıştır özelliğine sahip olan ürün, arkasında yer alan SIM kart yuvasına data hattına sahip bir SIM kart takıldığında mobil ağ kurulmuş oluyor. 32 cihaza kadar destek sağlayan ürün ile hızlı ve güvenli bir WiFi bağlantısı sağlanıyor. 4G LTE özellikli olan cihaz, aynı zamanda FDD-LTE ve TDD-LTE ile de tam uyumlu.
TL-MR150, mobil interneti daha geniş alana yayabilmek için iki gelişmiş LTE antene sahip. Bu antenler sahada yıllarca test edilmiş ve evrensel uyumluluğa sahip olup hızlı ve istikrarlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyorlar.
TP-Link, 3G/4G desteğinin yanı sıra TL-MR150’de kablolu bağlantı olanağı da sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet LAN bağlantısına masaüstü bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar bağlanarak kablo ile ağa dahil edilebiliyor. TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde akıllı telefonlardan her yerden kolayca yönetilebilen yönlendiricinin, ebeveyn kontrolü de dahil tüm ayarları Android ya da iOS destekli cihazlardan yapılabiliyor.
4G destekli TL-MR150 yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 110 USD olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!
Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.
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Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.
Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!
İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.
Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.
Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.
Basın Bülteni
Xiaomi, Mi Fan Festivali’yle özel kampanyalar sunmaya hazırlanıyor!
Xiaomi, her sene 6 Nisan’da yıldönümünü kutlamak ve milyonlarca Mi Fan’a teşekkür etmek için Mi Fan Festivali düzenliyor.
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Çin ile birlikte dünyadan birçok e-ticaret platformunun katılacağı Mi Fan 2020 Festivali, Türkiye’de de Hepsiburada üzerinden sunulacak kampanyalarla çok özel indirimler sunmaya hazırlanıyor.
Şaşırtıcı promosyon teklifleri ve eğlenceli aktiviteleriyle dünya genelindeki Mi Fanların merakla beklediği Mi Fan Festivali’nin bu yılki teması ‘’Akıllı ürün, akıllı yaşam’’ olarak belirlendi.
Birçok kez benzer kampanyanın gerçekleştirildiği Hepsiburada’da Mi Fanların en sevdiği sınırlı sayıdaki ürünler olacak. Yüksek indirimlerle belirli bir süre için satışa sunulacak.
Favori ürünlerinin bu listede olup olmadığını görmek. Ayrıca, bu etkinliğe katılmak isteyen Mi Fanlar,Hepsiburada üzerinden 3 Nisan’dan itibaren Mi Fan Festival 2020 etkinlik sayfasından erişebilecekler.
Mi Fanlar, Hepsiburada ve Mi.com/tr üzerinden oynanacak oyun sonucunda elde edecekleri indirim kuponları ile sınırlı sayıdaki Xiaomi ürünlerinin satın alımında indirim kodlarını kullanabilecekler.
Xiaomi tarafından yüzde 30’a varan indirimler!
Xiaomi, bu sene Mi Fan Festivali boyunca heyecan verici ürünler ve inanılmaz indirimler sunacak. Mi Fanlar, Xiaomi’nin en çok satan modelleri arasında yer alan; Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 ve Mi 9T’ye indirimli fiyatlar üzerinden erişebilecekler. Çok sevilen Mi Smart Band 4, Mi True Wireless kulaklık, Mi Box S ve daha fazla ürün yüzde 30’a varan indirimlerle Hepsiburada’da yer alacak.
İlk 6 ay ücretsiz ekran değişim hakkı sunulacak
Ayrıca Mi Fan Festivali kapsamında bir başka sürpriz ise 1-9 Nisan arası tüm Xiaomi yetkili satıcılarından Xiaomi Türkiye Garantili cep telefonu alan ve etkinleştiren kişiler, 6 ay içerisinde tek seferlik ücretsiz ekran değişim hakkına sahip olacaklar. Kullanıcılar detaylı bilgi için mi.com/tr websitesi içerisindeki “Ayrıcalıklı Servis” bölümünden detaylı bilgi alabilirler.
Basın Bülteni
adidas #HOMETEAM ile evde harekete devam!
adidas hayata geçirdiği #HOMETEAM hareketiyle “hayat durmadı evde devam ediyor” ve bununla birlikte herkesi harekete davet ediyor.
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adidas, adidas Runners koşu grupları, ünlü adidas sporcuları ve sanatçılarıyla start verdiği yeni hareketiyle, aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.
Firma, uygulamanın içeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunacak. Dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen Training ve Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor.
Bu hareketle birlikte Runners topluluğu da sanallaştı. AR artık canlı platformlar yoluyla haftalık etkinlik programları sunacak. Tüm dünyadaki kaptan ve koçlarla yapılan meditasyon, yoga, HIIT (Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman), beslenme ve soru-cevapların da dahil olduğu oturumlarla canlı platformlar üzerinden sunuyor.
Sanal etkinlik takvimi için adidas Runners İstanbul Facebook grubunu takip etmek, yeni çıkan her şeyden haberdar olmak için BURAYA kaydolmak mümkün.