Genel
Toyota GR Super Sport, Le Mans’ta görücüye çıktı!
Toyota, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 24 saatlik Le Mans‘a, GR Super Sport aracının prototiplerinden birini getirdi.
İlginizi çekebilir: Z efsanesi devam ediyor: Nissan Z Proto tanıtıldı!
Japon üreticinin yıllardır geliştirdiği GR Super Sport, FIA‘nın Le Mans Hypercar sınıfı için hazırlanıyor. Söz konusu araç, 2018 ve 2019‘da Le Mans’ı zaferle tamamlayan ve geçtiğimiz hafta sonu da bunu devam ettiren Toyota TS050 Hybrid‘i temel alıyor.
Haberimizde yer alan fotoğraflardaki aracın, yarışa hazır bir prototip mi yoksa homologasyon için gereken prototiplerden biri mi olduğu çok da belli değil. Fakat aracın bir Le Mans otomobili olacağını düşünürsek, tavanının açık olması dikkat çekici bir durum.
Ayrıca Toyota GR Super Sport‘un, Aston Martin Valkyrie ve Mercedes-AMG One gibi araçlarla rekabet edecek bir model olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
Yol modeline güç vereceği söylenen, ortada konumlandırılmış 2.4 litrelik çift turbolu V6 motor, iddialara göre 986 beygir güç üretiyor. Fiyat konusunda belirsizlikler devam etse de aracın, en azından 20 adetlik bir üretime sahip olması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Xiaomi 360 Hz’lik oyuncu monitörü tanıtabilir!
Xiaomi, çok farklı ürün kategorilerinde bulunmasıyla dikkat çekiyor. Robot süpürgelerden antimikrobiyal akıllı tuvaletlere kadar seçenekleri bulunan şirket, söylentilere göre şimdi de 360 Hz yenileme hızına sahip bir oyuncu monitörü tanıtmaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmayı planladığı monitörün AUO tarafından üretilmesi ve 999 yuan(~146 dolar) psikolojik sınırını aşmaması bekleniyor.
Xiaomi, monitör piyasasına yeni değil
Şu anda Xiaomi’nin piyasada 5 farklı monitörü bulunuyor. İlki 34 inçlik Mi Curved 323 dolarlık fiyata sahip monitör. Aynı fiyat bandında 27 inçlik Mi Display ayrıca 165 Hz yenileme hızına sahip. Mi Display serisi ise iki farklı modele daha sahip. Bunlardan 23.8 inçlik model 99 dolar fiyata sahipken yine 23.8 inçlik Mi Display 1A modeli 102 dolar gibi bir fiyata sahip. Şirket ayrıca Redmi markası altında daha uygun fiyatlı Redmi Display 1A’yı da satıyor. Bu monitör ise 88 dolar fiyat etiketine sahip.
Son raporlara göre ise, Xiaomi’nin 11 Kasım’da tanıtmaya hazırlandığı monitörü 360 Hz yenileme hızına sahip olarak oyunculara hitap edecek. Zira rekabetçi oyunlarda ekran yenileme hızları oldukça fark yaratmakta. Monitörün panelinin AUO tarafından üretileceğini hesaba katarsak 360 Hz’lik oyuncu panelinin kullanılacağı öngörülebilir. Ancak yapılan hesaplamalara göre fiyatın 999 yuan sınırının altında tutulabilmesi bu panelle pek olası değil. Bu sebeple 240 Hz’lik TN panelin de kullanılabileceği söylentiler arasında.
Son trendler doğrultusunda hem telefonlarda hem de monitörlerde daha yüksek Hz değerlerini görmeye başladık. Şu anda kolayca satın alınabilen en yüksek yenileme hızına sahip monitörler 240 Hz hıza sahip. Daha önce gerek Nvidia gerekse Asus tarafında 360 Hz monitörler tanıtılmış ancak son kullanıcıya ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Eğer Xiaomi 360 Hz’lik bir monitör satışa sunabilirse yakında bu konuda da yeni gelişmeler görebiliriz.
Dizi/Film/Kitap
Emmy ödülleri, 72. kez sahiplerini buldu
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Emmy ödülleri 72. kez sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle tören, Los Angeles’taki Staples Center’da çevrimiçi olarak gerçekleşti ve adaylar video konferans yoluyla katılım gösterdi.
İlginizi çekebilir: Amazon Prime Video ve Prime Gaming muhteşem bir fiyat ile güncellendi!
Netflix 160 adaylıkla rekor kırdı
Törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel gerçekleştirdi. Emmy ödül törenine, “En İyi Komedi Dizisi” ödülü başta olmak üzere 7 ödül kazanan “Schitt’s Creek” damgasını vurdu. Netflix, toplam 160 adaylıkla tören rekorunu kırarken yalnızca 2 dalda ödül almayı başardı. HBO ise 107 dalda aday gösterilirken 11 ödül almayı başardı. Törende, Apple TV+ ilk Emmy ödülünü kazanırken, Disney+ toplam 8 ödül almayı başardı.
72. Emmy ödüllerini kazananlar
- En İyi Drama Dizisi – Succession (HBO)
- En İyi Komedi Dizisi – Schitt’s Creek (Pop TV)
- En İyi Mini Dizi – Watchmen (HBO)
- En İyi TV Filmi – Bad Education
- En İyi Erkek Oyuncu / Drama – Jeremy Strong (Succession)
- En İyi Kadın Oyuncu / Drama – Zendaya (Euphoria)
- En İyi Erkek Oyuncu / Komedi – Eugene Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Regina King (Watchmen)
- En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Mark Ruffalo (I Know This Much is True)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama – Billy Crudup (The Morning Show)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama – Julia Garner (Ozark)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi – Dan Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi – Annie Murphy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Uzo Aduba (Mrs. America)
- En İyi Yönetmen / Drama – Andrij Parekh (Succession “Hunting”)
- En İyi Senaryo / Komedi – Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Komedi – Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Mini Dizi-TV Filmi – Maria Schrader (Unorthodox)
- En İyi Senaryo / Mini Dizi-TV Filmi – Damon Lindelof, Cord Jefferson (Watchmen “This Extraordinary Being”)
Akıllı Telefonlar
Vivo V20 SE Teknik Özellikleri Sızdırıldı
Vivo V20 SE, 24 Eylül’de yapılacak lansmanla beraber piyasaya sürülecekti. Lansman öncesinde, telefonun tüm özellikleri sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı!
Vivo V20 SE teknik özellikleri neler?
Vivo V20 SE modeli için teknik özellikler, bir Twitter kullanıcısı tarafından cihazın görüntüleri ile birlikte paylaşıldı. Paylaşılan görsel ile beraber, cihazımız , damla çentikli 6.44 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olucak. Ek olarak, ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunacak. Bununla birlikte, telefon, Snapdragon 665‘ten güç alıyor ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı barındırıyor.Ayrıca microSD kart desteği ile cihazı 1 TB depolama alanına yükseltmek mümkün.
Vivo V20 SE , üçlü arka kameraya sahip ve bunlar, 48MP (F/1.8) ana kamera, 8MP (F/2.2) ultra geniş açı, 2MP (F/2.4) derinlik sensörü şeklinde. Ön kamera 32MP (F/2.0) değerlerine sahip bir sensör kullanılmış. Sızıntı yapan twitter kullanıcısı arka kameranın 4k/30 fps video kaydı yapabildiğini de ekliyor.Telefonun batarya ve şarj bilgilerine gelirsek, cihaz gücünü 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4100mAh pilden alıyor. Bu batarya, USB-C uyumlu ve 33W hızlı şarj ile beklentileri karşılayacak gibi duruyor.
Vivo’nun tanıtacağı model, Android 10 tabanlı FunTouch OS 11 işletim sistemi ile çalışacak . Telefonda ekran içine gömülü bir parmak izi okuyucusu var. Telefonun boyutlarına ve renk seçeneklerine gelirsek, 7,83 milimetre kalınlığında, 171 gram ağırlığında; siyah ve soluk mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Sızıntı çok yakın tarihte olduğu için muhtemelen gerçek olacak gibi gözüküyor.Tabiki de bu sızıntının doğruluğunu, 24 Eylül’de yapılacak olan lansmanda hep beraber göreceğiz.