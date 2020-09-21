Toyota GR Super Sport, Le Mans’ta görücüye çıktı!

Toyota, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 24 saatlik Le Mans‘a, GR Super Sport aracının prototiplerinden birini getirdi.

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Japon üreticinin yıllardır geliştirdiği GR Super Sport, FIA‘nın Le Mans Hypercar sınıfı için hazırlanıyor. Söz konusu araç, 2018 ve 2019‘da Le Mans’ı zaferle tamamlayan ve geçtiğimiz hafta sonu da bunu devam ettiren Toyota TS050 Hybrid‘i temel alıyor.

Haberimizde yer alan fotoğraflardaki aracın, yarışa hazır bir prototip mi yoksa homologasyon için gereken prototiplerden biri mi olduğu çok da belli değil. Fakat aracın bir Le Mans otomobili olacağını düşünürsek, tavanının açık olması dikkat çekici bir durum.

Ayrıca Toyota GR Super Sport‘un, Aston Martin Valkyrie ve Mercedes-AMG One gibi araçlarla rekabet edecek bir model olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Yol modeline güç vereceği söylenen, ortada konumlandırılmış 2.4 litrelik çift turbolu V6 motor, iddialara göre 986 beygir güç üretiyor. Fiyat konusunda belirsizlikler devam etse de aracın, en azından 20 adetlik bir üretime sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops