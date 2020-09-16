Z efsanesi devam ediyor: Nissan Z Proto tanıtıldı!

Nissan, 370Z’yi tanıtalı on yıldan daha uzun bir zaman oldu. Halen daha iddialı bir model olsa da yenilenmeye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçekti. Satış sayıları azalsa da Japon üretici, efsane Z modelini bitirmek istemiyordu. Bu fikrin sonucu olarak ise bugün karşımıza, yeni Z Proto modeli çıktı. Tabi bu araç, adından da anlaşılacağı üzere maalesef ki seri üretim modeli değil.

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Z Proto 240Z 350Z 370Z 50. yıl özel serisi

Z Proto, Z’lerin 50 yıllık mirasına saygı niteliğinde detaylarıyla, tamamen modern bir spor otomobil olarak nitelendiriliyor. Örneğin, göz yaşı şeklindeki LED farlar ile 70’lerin JDM 240ZG‘sine atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Dikdörtgen ızgarasıyla 350Z-370Z modellerine selam verirken, tavan çizgisi ve kabin tasarımıyla ise Z modellerinin genlerini hissettiriyor.

Z Proto 300ZX

Aracın arka tarafına baktığımızda ise 300ZX modelinden ilham alınan ve modernleştirilen, nevi şahsına münhasır farları görüyoruz. Nissan, farların siyah çerçevesini, farlara “keskin bir parlaklık” vermesi için yaptığını söylüyor.

Nissan’ın 19 inçlik jantlar seçtiği Z Proto’da, çift egzoz yer alıyor. Ön, arka ve yan tamponların da dahil olduğu bazı noktalarda karbon fiber materyale yer verilmiş.

Z Proto

Nissan’ın tasarım şefi Alfonso Albaisa, “Biz her nesli ve onları başarıya ulaştıran şeyleri araştırırken tasarımcılarımız, sayısız eskiz yaptı. Çalışmalarımızın sonucunda Z Proto’nun, Z’lerin tarihinde yolculuk yaptıran bir çizgide olmasına karar verdik.” diyor.

Nissan Z Proto’nun teknik detayları ve donanımları

Z Proto, 4382 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe ve 1311 mm yüksekliğe sahip. Yani araç, yerine geldiği 370Z‘den 127 mm daha uzun, 5 mm daha geniş ve 5 mm daha alçak.

Dış tasarım retro bir çizgiye sahipken kabinde oldukça modern bir hava hakim. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve yeni nesil bilgi-eğlence ekranı ile bu hava pekiştirilmiş.

Nissan çok fazla ayrıntıya girmedi. Fakat Z Proto’ya hem yol hem de pist için ideal bir kabin yaratmak istemişler. Bunun için motor sporları efsanelerinden tavsiyeler istediklerini söylediler.

Japon üretici, esas araçta, altı ileri manuel şanzıman ve çift turbolu V6‘ya yer verileceğini doğruladı. Belirli sayılar verilmese de yeni aracın, 370Z’den daha güçlü olacağı belirtildi.

Motorun, Infiniti Q60 Red Sport 400‘den ödünç alınması bekleniyor. Yani 400 beygir güç ve 474 Nm torka sahip bir makine görme ihtimalimiz var. 370Z ise 332 beygir güç ve 366 Nm torka sahip, 3.7 litrelik bir V6‘ya sahipti. Sayılara bakacak olursak, oldukça iyi bir sıçrama olacağı ihtimaline heyecanlanmamak mümkün değil.

Nissan, yaptığı açıklamalarla açık kapılar bırakmaya devam etti. Z Proto’nun baş ürün uzmanı Hiroshi Tamura, “Z, güçlü ve çevik olmaktan fazlasıdır. Bu aracı, sürücüsüyle çıktığı yol maceralarındaki dans partneri gibi hissettirecek şekilde tasarladık.” diyor

Japon üretici, üretim modelinin ne zaman geleceğini açıklamadı. Fakat “Z Proto, Nissan’ın 20 ay içinde ABD pazarına sunacağı Sentra ve Rogue (Bizdeki X-Trail)’un da dahil olduğu 10 yeni araçtan biri olacak.” şeklinde bir açıklama olmuştu. Buradan hareketle Z Proto’yu en geç 2021 sonlarında göreceğiz diye düşünüyorum.

Kaynak: Carscoops