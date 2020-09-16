Genel
Z efsanesi devam ediyor: Nissan Z Proto tanıtıldı!
Nissan, 370Z’yi tanıtalı on yıldan daha uzun bir zaman oldu. Halen daha iddialı bir model olsa da yenilenmeye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçekti. Satış sayıları azalsa da Japon üretici, efsane Z modelini bitirmek istemiyordu. Bu fikrin sonucu olarak ise bugün karşımıza, yeni Z Proto modeli çıktı. Tabi bu araç, adından da anlaşılacağı üzere maalesef ki seri üretim modeli değil.
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Z Proto, Z’lerin 50 yıllık mirasına saygı niteliğinde detaylarıyla, tamamen modern bir spor otomobil olarak nitelendiriliyor. Örneğin, göz yaşı şeklindeki LED farlar ile 70’lerin JDM 240ZG‘sine atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Dikdörtgen ızgarasıyla 350Z-370Z modellerine selam verirken, tavan çizgisi ve kabin tasarımıyla ise Z modellerinin genlerini hissettiriyor.
Aracın arka tarafına baktığımızda ise 300ZX modelinden ilham alınan ve modernleştirilen, nevi şahsına münhasır farları görüyoruz. Nissan, farların siyah çerçevesini, farlara “keskin bir parlaklık” vermesi için yaptığını söylüyor.
Nissan’ın 19 inçlik jantlar seçtiği Z Proto’da, çift egzoz yer alıyor. Ön, arka ve yan tamponların da dahil olduğu bazı noktalarda karbon fiber materyale yer verilmiş.
Nissan’ın tasarım şefi Alfonso Albaisa, “Biz her nesli ve onları başarıya ulaştıran şeyleri araştırırken tasarımcılarımız, sayısız eskiz yaptı. Çalışmalarımızın sonucunda Z Proto’nun, Z’lerin tarihinde yolculuk yaptıran bir çizgide olmasına karar verdik.” diyor.
Nissan Z Proto’nun teknik detayları ve donanımları
Z Proto, 4382 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe ve 1311 mm yüksekliğe sahip. Yani araç, yerine geldiği 370Z‘den 127 mm daha uzun, 5 mm daha geniş ve 5 mm daha alçak.
Dış tasarım retro bir çizgiye sahipken kabinde oldukça modern bir hava hakim. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve yeni nesil bilgi-eğlence ekranı ile bu hava pekiştirilmiş.
Nissan çok fazla ayrıntıya girmedi. Fakat Z Proto’ya hem yol hem de pist için ideal bir kabin yaratmak istemişler. Bunun için motor sporları efsanelerinden tavsiyeler istediklerini söylediler.
Japon üretici, esas araçta, altı ileri manuel şanzıman ve çift turbolu V6‘ya yer verileceğini doğruladı. Belirli sayılar verilmese de yeni aracın, 370Z’den daha güçlü olacağı belirtildi.
Motorun, Infiniti Q60 Red Sport 400‘den ödünç alınması bekleniyor. Yani 400 beygir güç ve 474 Nm torka sahip bir makine görme ihtimalimiz var. 370Z ise 332 beygir güç ve 366 Nm torka sahip, 3.7 litrelik bir V6‘ya sahipti. Sayılara bakacak olursak, oldukça iyi bir sıçrama olacağı ihtimaline heyecanlanmamak mümkün değil.
Nissan, yaptığı açıklamalarla açık kapılar bırakmaya devam etti. Z Proto’nun baş ürün uzmanı Hiroshi Tamura, “Z, güçlü ve çevik olmaktan fazlasıdır. Bu aracı, sürücüsüyle çıktığı yol maceralarındaki dans partneri gibi hissettirecek şekilde tasarladık.” diyor
Japon üretici, üretim modelinin ne zaman geleceğini açıklamadı. Fakat “Z Proto, Nissan’ın 20 ay içinde ABD pazarına sunacağı Sentra ve Rogue (Bizdeki X-Trail)’un da dahil olduğu 10 yeni araçtan biri olacak.” şeklinde bir açıklama olmuştu. Buradan hareketle Z Proto’yu en geç 2021 sonlarında göreceğiz diye düşünüyorum.
Kaynak: Carscoops
Genel
Facebook bilgi merkezi, iklim değişikliğinin üzerinde durmaya karar verdi
Facebook, bir haber gönderisinde iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak adına neler yaptıklarını belirtti ve ekledi: “İklim değişikliği gerçektir.”
Sosyal ağ, çabalarının bir parçası olarak, dünyanın önde gelen iklim uzmanlarından bilime dayalı bilgilere erişmenizi sağlayacak İklim Değişikliği Bilgi Merkezi’ni başlattı. Facebook, 2 milyardan fazla insanı sağlık yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirdiği Covid-19 merkezinden sonra şimdi de bu yeni modeli oluşturdu. Şirket, koronavirus için oluşturdukları merkez için, “Facebook”un insanları küresel bir kriz sırasında uzman tavsiyesine ve doğru bilgiye bağlamak için ne kadar güçlü olabileceğini” yorumunu yaptı.
Tıpkı koronavirüs bilgi merkezi gibi, iklim değişikliğiyle ilgili olan merkezin de web sitesinin üst kısmında kolayca görebileceğiniz belirgin bir yerleşimi olacak.
Bu yeni özellik neden önemli?
Scientific American’ın daha önce bildirdiği gibi, web sitelerinde küresel ısınmayla ilgili yanıltıcı bilgileri destekleyen iklim değişikliğini inkar grupları oluşmuş durumda. Ayrıca, tanınmış bir iklim bilimci, iklim araştırmalarıyla ilgili videoların belli bir platformda tanıtılmasını engellediğini açıkladı.
Zuckerberg, Facebook’un iklim merkezinin, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, BM Çevre Programı (UNEP), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Met gibi kuruluşlardan gerçekleri, rakamları ve verileri içereceğini söylüyor. Yeni uygulama, iklim bilimi haberlerine odaklanacak ve günlük yaşamınızda atabileceğiniz adımları içerecektir.
Uygulamanın yeni iklim değişikliği bilgi merkezi Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de hizmete girdi. “Yakında” diğer ülkelere de sunulacak.
Genel
Spotify artık sanatçı sayfalarında etkinlikleri listeleyecek
Covid-19 salgını ile artık insanların bir araya gelip konserlere gitmesi imkansız bir hale geldi.
Spotify, bu durum neticesinde, uygulamadaki “Turda” alanında bazı yeniliklere yöneldi. Bugünden itibaren her türlü sanal etkinliği aynı sekmeden izleyebilirsiniz.
Bu yenilik ne işe yarıyor?
Müzisyenlerin, performans listelerini Songkick aracılığıyla ayarlamaları gerekecek, ancak canlı akışın kendisi Twitch, YouTube ve Instagram gibi popüler platformlarda sunulabilecek.
Uygulamanın Turda bölümünde (muhtemelen sanal) Ticketmaster etkinliklerinin sayısı da otomatik olarak görünecek.
Karantinadan sıkılıp biraz eğlenmek istiyorsanız, uygulamaya özel “Konserler” sekmesine de etkinlikler ekleniyor. Bu sekme üzerinden canlı podcast kayıtlarını, evde veya stüdyo içi performansları ve etkileşimli soru-cevap oturumlarının tanıtımlarını bulabilirsiniz.
Spotify, muazzam bir platform ve 299 milyon güçlü kullanıcı, en sevdikleri sanatçıların şu anda neler yaptığını bilmek istiyor. Sanal etkinlikler sadece değerli bir eğlence kaynağı değil, aynı zamanda fiziksel konserlerin kısıtlama olmaksızın geri gelmesini beklerken sanatçıları desteklemenin kritik bir yolu.
Genel
TikTok, satış yasağını aşmak için taşınabilir!
TikTok için verilen sürenin dolmasının ardından ByteDance ve Oracle’ın yeni bir çözüm yolu üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre uygulamanın veri merkezi ABD’de olacak.
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Trump Hükümeti’yle başı dertte olan ByteDance, TikTok’un yasaklanmaması için olası çözüm yollarını denemeye devam ediyor. Trump, TikTok’un ABD menşeili şirkete satılmaması halinde yasaklanacağını belirtmiş ve 15 Eylül’e kadar süre vermişti. Microsoft ve Walmart ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalınca ByteDance, Oracle ile olası çözüm yollarını aramaya devam ediyor.
TikTok veri depolama merkezi ABD’de olabilir
Oracle ile anlaşmaya varmayı deneyen ByteDance’in TikTok’un Amerikalı kullanıcı verilerini Amerika’da depolamayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu veri depolama girişimi içinse Oracle ile ABD’de yeni bir şirket oluşumu yaratması kuvvetle muhtemel. Uzmanlar bu şekilde yasağı aşabileceğini öne sürüyor.
Çin’in yasakları, teknolojilerin taşınmasına engel
Geçtiğimiz günlerde Çin Hükümeti’nin yayınladığı yeni ihracat yasaklarıyla beraber ByteDance köşeye sıkışıtırılmıştı. Çin Hükümeti tarafından lisans alınmaksızın bir teknolojini ihracatı bu yeni duyuruyla beraber yasaklanmış durumda. ByteDance’in elinde bulunan yapay zeka destekli kullanıcı veri işleme teknolojisi bu kapsamda değerlendirildiği için TikTok herhangi bir ABD menşeili şirkete satılamıyor.
ByteDance, Oracle ile yasağı aşacak
Oracle ile ByteDance kullanıcı verilerini depolarken herhangi bir teknoloji transferi yapmayacak. Verilerden sorumlu olacak olan Oracle ile beraber TikTok, milyonlarca kullanıcısıyla ABD’de aktif kalmaya devam edebilecek. Tüm bu olay ve anlaşmalara karşın büyük bir çoğunluk TikTok’u halen daha ulusal tehdit olarak görmeye devam ediyor.