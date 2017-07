Toshiba Electronics Europe GmbH, perakende pazar için geliştirdiği TR200 Solid State Drive (SSD) serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Toshiba’nın 3 bit’lik hücre başına TLC mimarisi (üç katlı hücre) BiCS FLASH’ı kullanan TR200 serisini PC oyuncularına ve DIY(kendin tak, kendin yap anlamına gelen bir fiil, Do it Yourself) meraklılarına sunuyor.

Hızlı ve Dayanıklı

Toshiba TR200 SSD’ler, geleneksel sabit disk sürücülerine (HDD’ler) kıyasla sistemin yanıt verme hızını ve üretkenliğini artırıyor. Böylece şirket, dizüstü veya masaüstü deneyimlerini geliştirmek için kolay ve nispeten uygun maliyetli bir yol sunuyor.

TR200 serisi, 6 Gbit / s’lik bir SATA arabirimi ile sırasıyla 550 MB/s ve 525 MB/s sıralı okuma / yazma hızma ile inşa edilmiş.

Rastgele okuma performansı açısından ise 3 üzerinden 3 puanlık değere layık görülmüş. SSD ailesi saniyede 80.000 ve 87.000 giriş / çıkış işlemi gerçekleştirebiliyor.

Üstün SATA performansına ek olarak, TR200 SSD’ler, düşük güç tüketimi yapıları sayesinde pil ömrünün uzamasına vasıta oluyor.