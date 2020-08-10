Tablet/Notebook/Laptop
Toshiba, laptop piyasasından tamamen çekildi
Toshiba, 35 yıllık dizüstü bilgisayar macerasını bu hafta itibarıyla sonlandırdı. Şirket, PC tarafına ait elinde kalan küçük hisseleri de Sharp‘a devrederek dizüstü bilgisayar işinden tamamen çıkmış oldu.
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Toshiba, hisselerin tamamını Sharp’a devretti
Hatırlarsanız iki yıl önce şirketin %80.1 oranındaki hisseleri 36 milyon dolara Sharp’a satılmıştı. Sharp da bu bölümün ismini Dynabook olarak değiştirmişti. Şirket geçtiğimiz Haziran ayında geriye kalan hisseleri de almaya karar verdi ve Toshiba bu hafta yayınladığı açıklama ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Toshiba yayınladığı açıklamada “Anlaşmanın bir sonucu olarak, Dynabook artık tamamen Sharp’ın sahibi olduğu bir kuruluş oldu” sözlerine yer verildi.
Toshiba’nın laptop macerası 1985 yılına dayanıyor. O yıllarda şirket 3.5 inç boyutlu disket sürücüsü ve 256K bellek özellikleriyle gelen T1100 modeliyle piyasaya giriş yapmıştı. Ayrıca o yıllarda bu bilgisayarı satın alabilmek için 2000 dolar ödemeniz gerekiyordu. Ardından 1990 ve 2000’li yıllar içerisinde şirket bilgisayar üreticileri arasında hep üst sıralarda yer almıştı. Ancak piyasanın farklı oyuncularla birlikte çok daha zor bir hâl almasının ardından popülaritesi yavaş yavaş azalmıştı.
Tablet/Notebook/Laptop
Tablet satışları, 2020 yılı 2. çeyrekte %26 arttı
Canalys Research araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde tablet satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %26 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda tabletlere olan talep bu kadar fazla değil iken stabil satış rakamlarına ulaşamayan tablet üreticileri; Covid-19 salgınının etkileriyle, iş ve eğitim gibi alanlarda büyük ekranlara sahip cihazlara olan ihtiyacın da artmasıyla, satışlarda tatmin edici bir artış gözlemlemeye başladı. Üreticiler, artan talebi karşılayabilmek için tablet üretim kapasitelerini de artırdı.
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Dünya genelindeki tablet satışları (pazar payı ve yıllık büyüme)
Canalys PC Market Pulse 2020 yılı 2. Çeyrek
|Şirket
|2020 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri)
|2020 – 2. Çeyrek (Pazar Payı)
|2019 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri)
|2019 – 2. Çeyrek (Pazar Payı)
|Yıllık Büyüme
|Apple
|14,249,000
|38.0%
|11,894,000
|40.0%
|19.8%
|Samsung
|7,024,000
|18.7%
|5,048,000
|17.0%
|39.2%
|Huawei
|4,770,000
|12.7%
|3,300,000
|11.1%
|44.5%
|Amazon
|3,164,000
|8.4%
|2,308,000
|7.8%
|37.1%
|Lenovo
|2,810,000
|7.5%
|1,838,000
|6.2%
|52.9%
|Diğerleri
|5,525,000
|14.7%
|5,379,000
|18.1%
|2.7%
|Toplam
|37,542,000
|100.0%
|29,767,000
|100.0%
|26.1%
En büyük 5 tablet üreticisi, yıllık büyüme rakamlarında iki haneli sayılara ulaştı. Tablet pazarında uzun süredir liderliğini sürdüren Apple, iPad satışlarını %20 artırarak, 14 milyon adetten fazla tablet satışı gerçekleştirdi. Bu değer, aynı zamanda bir yılın 2. çeyreğinde yaşanmış rekor bir satış adedi olarak da kayıtlara geçti. Tablet pazarında uzun süredir ikinci sıradaki yerini koruyan Samsung ise, satışlarda yakaladığı %40 büyüme ile beraber 7 milyonun üzerinde satış gerçekleştirebildi. Avrupa’da tablet satışlarını artırmayı başarabilen Huawei ise, bu başarı ile beraber satışlarda %45 büyüme yakalayabildi. Listenin ilgi çeken bir diğer markası ise Lenovo oldu. 5. sırada yer almasına rağmen, %52.9 oranında büyüme ile en büyük büyüme rakamına ulaşan Lenovo, neredeyse 3 milyon tablet satmayı başarabildi.
Canalys yetkilileri, artan tablet satışlarını nasıl yorumluyor
Canalys yetkililerinden Ishan Dutt, 2020 yılının 2. çeyreğinin, tablet pazarı için adeta bir rönesans dönemi olduğunu; evden çalışan ve uzaktan eğitim gören insanların, tabletlere yoğun bir rağbet göstermesinin bu yükselişte büyük bir payı olduğunu vurguladı. Ishan Dutt’a göre, Covid-19 salgını dolayısıyla, eğitim gibi ihtiyaçların sanal ortamlarda gerçekleşmek zorunda kalması, insanları bilgisayar ve laptoplardan daha uygun fiyatlı olmasından dolayı, tabletlere yöneltti. Ayrıca bu temel ihtiyaçlara ek olarak daha fazla özelliğe gereksinim duyan kullanıcılar için hibrit tabletler de mevcut. Hatta Apple ve Lenovo’nun bu cihazlar ile gösterdiği başarı göz önüne alınırsa, hibrit tabletler yakın bir gelecekte PC pazarındaki dengeleri de genel anlamda değiştirebilirler.
Canalys’in üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre ise tablet satışlarındaki artışta payı olan birçok durum mevcut. İlk olarak üreticiler ve satıcılar, okula dönüş (online) temasıyla birçok kampanya düzenledi. Buna ek olarak, online satış ve teslimat yönündeki kapasitelerini artıran üreticiler, karantina süreçlerine rağmen yüksek adetlerde satış gerçekleştirmeyi başarabildi. Sadece cihaz sağlamanın ötesinde, bazı ülkelerde gerçekleştirilen farklı uygulamalar da satış adetlerine ciddi katkılarda bulundu. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde AT&T, eğitim amaçlı satın alınacak tabletlerde kullanıcılara, 60 gün boyunca limitsiz internet bağlantısı sundu. Daha düşük gelire sahip ülkelerde de, 4G destekli ve nispeten uygun fiyatlı cihazlar, eğitim sektörünün aksamaması ve online eğitimin yaygınlaşabilmesi amacıyla çokça satıldı.
Dünya genelinde PC satışları (tabletler dahil) (pazar payı ve yıllık büyüme)
Canalys PC Market Pulse 2020 yılı 2. çeyrek
|Marka
|2020 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri)
|2020 – 2. Çeyrek (Pazar Payı)
|2019 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri)
|2019 – 2. Çeyrek (Pazar Payı)
|Yıllık Büyüme
|Lenovo
|20,206,000
|18.3%
|18,109,000
|18.7%
|11.6%
|Apple
|19,600,000
|17.7%
|16,624,000
|17.2%
|17.9%
|HP
|18,136,000
|16.4%
|15,443,000
|16.0%
|17.4%
|Dell
|12,084,000
|10.9%
|11,699,000
|12.1%
|3.3%
|Samsung
|7,530,000
|6.8%
|5,329,000
|5.5%
|41.3%
|Diğerleri
|32,952,000
|29.8%
|29,461,000
|30.5%
|11.8%
|Toplam
|110,508,000
|100.0%
|96,664,000
|100.0%
|14.3%
PC pazarı, 2020 yılının 2. çeyreğinde toplamda %14.3 oranında büyüme göstererek; 110 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı. PC pazarında birinciliği elde eden Lenovo, 20.2 milyon PC satabilmeyi başardı. Lenovo’nun PC pazarındaki yıllık büyüme oranı ise, %11.6 oldu. Bu listede 1.liği elde edemeyen Apple ise, 19.6 milyon adet satış ile pazarda %17.9 oranında büyüyerek; rakiplerine gözdağı verdi. İlk 5’te yer alabilmeyi başaran diğer isimler ise, HP, Dell ve Samsung oldu.
Tablet/Notebook/Laptop
Huawei, Enjoy Tablet 2 modelini tanıttı
Huawei, bugün Çin’de MatePad 10.8, MateBook D Laptop, Huawei Talkband B6 gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, Huawei Enjoy Tablet 2 oldu.
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Huawei Enjoy Tablet 2 ile ilgili neler biliyoruz
Yeni Huawei Enjoy Tablet 2, 10 inç boyuta sahip bir ekranda 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Ekran çözünürlüğü yüksek olarak karşımıza çıksa da; tabletin tasarım olarak 2020 standartlarının gerisinde kaldığını da kabul etmemiz lazım diye düşünüyoruz. Kalın çerçevelere sahip olan Huawei Enjoy Tablet 2, neyse ki kaliteli bir ekran deneyimi sunarak bu dezavantajını görmezden gelmemizi sağlayabiliyor. Cihazdaki renk seçenekleri ise, altın rengi ve koyu mavi olarak belirlenmiş.
Kirin 710A işlemci ile desteklenen Enjoy Tablet 2, 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili depolamaya sahip. Ayrıca 64 Gb bana yetmez diyenler için cihazın 128 Gb dahili depolamaya sahip versiyonu da mevcut. Ek olarak; MicroSD yuvası da bulunan tablette, hafıza kartınızı takarak mevcut kapasiteyi 512 Gb’a kadar artırabilmeniz mümkün. Tabletin arka tarafında, 5 Mp çözünürlüğe sahip bir kamera f/2.2 diyagram açıklığı ile mecut. Ön tarafta ise, 2 MP çözünürlüklü bir kamera f/2.4 diyagram açıklığı ile mevcut. Bu kamera ile de, görüntülü görüşmeler ve özçekim yapabilmeniz mümkün kılınmış. Tabletin dikkat çeken bir diğer özelliği de, stereo hoparlörlere sahip olması. Bu kaliteli hoparlörlere ek olarak; Harman Kardon ve Huawei Histen iş birliği ile, Histen 6.1 surround sound teknolojisi de sağlanmış durumda. Kaliteli ekran ve kaliteli ses biraraya gelince; Huawei Enjoy Tablet 2 modelinde içerik tüketmenin çok eğlenceli olacağını söyleyebiliriz.
EMUI 10.1 arayüzü ile sunulan tablet, Android 10 tabanlı olarak çalışıyor. Fakat bildiğiniz üzere, ambargolardan dolayı Google uygulamalarına sahip olarak gelmiyor. Dilerseniz Huawei Mobile Services üzerinden uygulamalar edinebilmeniz ise mümkün. Parallel Vision teknolojisi ile, tablet ekranını ikiye ayırarak aynı anda 2 farklı uygulamayı kullanabilmeniz de mümkün. Tablet, 5.100 mAh kapasiteli bir bataryaya ve USB Type-C desteğine sahip. Şarj hızı 10 W olsa da, fiyat performans dengesi odaklı bir tablet için gözardı edilebilir diye düşünüyoruz.
Enjoy Tablet 2 fiyatları, satın almak istediğiniz opsiyona göre, 228 Dolar ve 285 Dolar arasında değişen bir fiyat bandına sahip. Siz Huawei Enjoy Tablet 2’yi nasıl buldunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 2, fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Samsung firmasının yeni katlanabilir tableti Galaxy Z Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın fiyatının bir önceki nesil ile aynı olması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 2, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olacak!
Katlanabilir telefonlar gelişmeye devam ediyor. Özellikle Samsung ve Huawei gibi firmaların önemli yatırımlar yaptığı bu sektöre yeni bir cihaz daha ekleniyor. Samsung Galaxy Z Fold 2, artık kullanıcıları ile buluşmayı beklerken, cihazın fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore basınında ortaya çıkan habere göre firma, katlanabilir yeni tabletini geçen seneki model ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Geçen sene piyasaya çıkan Galaxy Z Fold, 1980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olurken, haberde firmanın fiyatta indirim bekleyen hayranlarını üzeceği de belirtiliyor.
Tasarım detayları ve canlı görüntüleri de yakın bir zamanda internete düşen yeni nesil tabletin, geçen sene yaşanan sorunları unutturması bekleniyor. Delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılayacak tabletin ekranında 120 Hz değerinde yenileme hızı olduğu öğrenildi. Gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alacağı düşünülen Galaxy Z Fold 2, 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip olacak gibi gözüküyor. Arka tarafında üç adet kamera bulunan tabletin kameraları sırasıyla, 64 MP ve iki adet 12 MP değerinde lenslerden oluşuyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile bizlerin karşısına çıkacak tablet bakalım Samsung‘un geçen seneki kötü deneyimini temizleyebilecek mi bekleyip göreceğiz.