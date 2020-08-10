Toshiba, laptop piyasasından tamamen çekildi

Canalys Research araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde tablet satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %26 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda tabletlere olan talep bu kadar fazla değil iken stabil satış rakamlarına ulaşamayan tablet üreticileri; Covid-19 salgınının etkileriyle, iş ve eğitim gibi alanlarda büyük ekranlara sahip cihazlara olan ihtiyacın da artmasıyla, satışlarda tatmin edici bir artış gözlemlemeye başladı. Üreticiler, artan talebi karşılayabilmek için tablet üretim kapasitelerini de artırdı.

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Dünya genelindeki tablet satışları (pazar payı ve yıllık büyüme )

Canalys PC Market Pulse 2020 yılı 2. Çeyrek

Şirket 2020 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri) 2020 – 2. Çeyrek (Pazar Payı) 2019 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri) 2019 – 2. Çeyrek (Pazar Payı) Yıllık Büyüme Apple 14,249,000 38.0% 11,894,000 40.0% 19.8% Samsung 7,024,000 18.7% 5,048,000 17.0% 39.2% Huawei 4,770,000 12.7% 3,300,000 11.1% 44.5% Amazon 3,164,000 8.4% 2,308,000 7.8% 37.1% Lenovo 2,810,000 7.5% 1,838,000 6.2% 52.9% Diğerleri 5,525,000 14.7% 5,379,000 18.1% 2.7% Toplam 37,542,000 100.0% 29,767,000 100.0% 26.1%

En büyük 5 tablet üreticisi, yıllık büyüme rakamlarında iki haneli sayılara ulaştı. Tablet pazarında uzun süredir liderliğini sürdüren Apple, iPad satışlarını %20 artırarak, 14 milyon adetten fazla tablet satışı gerçekleştirdi. Bu değer, aynı zamanda bir yılın 2. çeyreğinde yaşanmış rekor bir satış adedi olarak da kayıtlara geçti. Tablet pazarında uzun süredir ikinci sıradaki yerini koruyan Samsung ise, satışlarda yakaladığı %40 büyüme ile beraber 7 milyonun üzerinde satış gerçekleştirebildi. Avrupa’da tablet satışlarını artırmayı başarabilen Huawei ise, bu başarı ile beraber satışlarda %45 büyüme yakalayabildi. Listenin ilgi çeken bir diğer markası ise Lenovo oldu. 5. sırada yer almasına rağmen, %52.9 oranında büyüme ile en büyük büyüme rakamına ulaşan Lenovo, neredeyse 3 milyon tablet satmayı başarabildi.

Canalys yetkilileri, artan tablet satışlarını nasıl yorumluyor

Canalys yetkililerinden Ishan Dutt, 2020 yılının 2. çeyreğinin, tablet pazarı için adeta bir rönesans dönemi olduğunu; evden çalışan ve uzaktan eğitim gören insanların, tabletlere yoğun bir rağbet göstermesinin bu yükselişte büyük bir payı olduğunu vurguladı. Ishan Dutt’a göre, Covid-19 salgını dolayısıyla, eğitim gibi ihtiyaçların sanal ortamlarda gerçekleşmek zorunda kalması, insanları bilgisayar ve laptoplardan daha uygun fiyatlı olmasından dolayı, tabletlere yöneltti. Ayrıca bu temel ihtiyaçlara ek olarak daha fazla özelliğe gereksinim duyan kullanıcılar için hibrit tabletler de mevcut. Hatta Apple ve Lenovo’nun bu cihazlar ile gösterdiği başarı göz önüne alınırsa, hibrit tabletler yakın bir gelecekte PC pazarındaki dengeleri de genel anlamda değiştirebilirler.

Canalys’in üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre ise tablet satışlarındaki artışta payı olan birçok durum mevcut. İlk olarak üreticiler ve satıcılar, okula dönüş (online) temasıyla birçok kampanya düzenledi. Buna ek olarak, online satış ve teslimat yönündeki kapasitelerini artıran üreticiler, karantina süreçlerine rağmen yüksek adetlerde satış gerçekleştirmeyi başarabildi. Sadece cihaz sağlamanın ötesinde, bazı ülkelerde gerçekleştirilen farklı uygulamalar da satış adetlerine ciddi katkılarda bulundu. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde AT&T, eğitim amaçlı satın alınacak tabletlerde kullanıcılara, 60 gün boyunca limitsiz internet bağlantısı sundu. Daha düşük gelire sahip ülkelerde de, 4G destekli ve nispeten uygun fiyatlı cihazlar, eğitim sektörünün aksamaması ve online eğitimin yaygınlaşabilmesi amacıyla çokça satıldı.

Dünya genelinde PC satışları (tabletler dahil) (pazar payı ve yıllık büyüme )

Canalys PC Market Pulse 2020 yılı 2. çeyrek

Marka 2020 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri) 2020 – 2. Çeyrek (Pazar Payı) 2019 – 2. Çeyrek (Satış Adetleri) 2019 – 2. Çeyrek (Pazar Payı) Yıllık Büyüme Lenovo 20,206,000 18.3% 18,109,000 18.7% 11.6% Apple 19,600,000 17.7% 16,624,000 17.2% 17.9% HP 18,136,000 16.4% 15,443,000 16.0% 17.4% Dell 12,084,000 10.9% 11,699,000 12.1% 3.3% Samsung 7,530,000 6.8% 5,329,000 5.5% 41.3% Diğerleri 32,952,000 29.8% 29,461,000 30.5% 11.8% Toplam 110,508,000 100.0% 96,664,000 100.0% 14.3%

PC pazarı, 2020 yılının 2. çeyreğinde toplamda %14.3 oranında büyüme göstererek; 110 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı. PC pazarında birinciliği elde eden Lenovo, 20.2 milyon PC satabilmeyi başardı. Lenovo’nun PC pazarındaki yıllık büyüme oranı ise, %11.6 oldu. Bu listede 1.liği elde edemeyen Apple ise, 19.6 milyon adet satış ile pazarda %17.9 oranında büyüyerek; rakiplerine gözdağı verdi. İlk 5’te yer alabilmeyi başaran diğer isimler ise, HP, Dell ve Samsung oldu.