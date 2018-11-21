Toshiba Canvio Advance 3 TB USB 3.0 Taşınabilir Disk

SSD’lerin kapasitesi artıyor ve fiyatları düşüyor olsa da TB ve üstü kapasiteler söz konusu olduğunda sabit disklerin cazibesi sürüyor. Bu açıdan bakıldığında artık 3.5 yerine 2.5 inç diskleri tercih ediyoruz çünkü dahili ya da harici kullanılıyor olsa da çok daha ufak, sessiz ve düşük güç tüketimli 2.5 inç modeller bile 5 TB’a kadar kapasite sunabiliyor. Toshiba’nın Canvio adını verdiği harici disk ailesinde Basics, Advance, Premium, Desktop ve Premium Mac serileri yer alıyor. Advance serisinin bir üyesi olan 3 TB kapasiteli disk bizlerle.

Bize gelen Advance modeli kırmızı renkte ve 3 TB kapasitedeydi. Aynı diskin siyah, beyaz, mavi renk seçenekleri ve 1 ya da 2 TB kapasiteli olanları da aynı fiyattan temin edilebiliyor. Kutulama sağlam ve disk net biçimde görülebiliyor.

Kutudan disk dışında çok dilde kullanma kılavuzu ve 50 cm uzunlukta kısa bir bağlantı kablosu çıkıyor. USB 3.0 bağlantılı kablonun görevi güç ve veri akışını sağlamak yani herhangi adaptör olmadan kullanılabiliyor.

Son derece göz alıcı olan kırmızı versiyonun üst kısmı piyano gibi parlak olmasa da yarı parlak denebilir. Bu nedenden ötürü leke tutma riski yüksek. Sadece Toshiba logosu ve durum LED’i olduğundan çok sade. Genişlik 78 mm, uzunluk 109 mm yani 100 mm uzunluğundaki 2.5 inç sabit disklerden pek uzun değil.

Alttan bakınca taban kısmında siyah renkli plastik fark ediliyor. Kırmızı ve siyah birleşimi ideal görünüyor. Dikkat çeken bir eksik, kayma ve titreşim engelleyici kauçuk ayak olmaması. Bizdeki model 3 TB olduğundan kalınlığı 19.5 mm ama 1 ve 2 TB modellerde kalınlık sadece 14 mm. Ağırlıksa 210 gram ve alt modellerde 149 gram.

İşte en can sıkıcı ana geldik. Sabit disklerin kapasiteleri hesaplama farklarından ötürü daima ifade edilenden daha düşük çıkıyor. Formatlı kapasiteye bakınca gerçekte 2.72 TB olduğunu görüyoruz. Fabrika çıkışı NTFS seçilmiş yani eski nesil bilgisayarlar görmeyebilir.

Diskin içinde yer alan kısayola tıklayınca Canvio sitesinde yer alan destekçi yedekleme ve güvenlik uygulamalarının en yeni sürümlerini indirebiliyoruz.

Yedeklenecek klasör ya da klasörleri seçtikten sonra zaman aralığını belirleyin ve bu şekilde program listesine ekleyin.

Yedekten geri dönmeniz gerekirse ikinci sekmeye tıklayın ve alınan yedekleri tarihleriyle gördükten sonra istediğinizi seçin ve geri yükleneceği yeri belirleyin.

Diğer ücretsiz uygulamaysa diski güvenli hale getirmeye odaklanıyor. İlk etapta diskin güvenli biçimlendirilmesi için epey beklemeniz gerekiyor.

İşleme onay verin ve parolayı iki kez girdikten sonra hatırlatıcı açıklama girmeyi unutmayın. Bunu unutursanız diskteki verilere erişmeniz imkansızlaşacak ve ancak format atarak kullanabilir olacaksınız!

Diskin durumunu görmek adına CrystalDiskInfo ile kontrol ettiğimizde model numarasını, 16 MB önbelleğini, 5400 devir motoru ve kullanım süresini, güncel sıcaklığı öğrenebiliyoruz.

Aynı firmanın diğer uygulaması olan CrystalDiskMark ise performansı gözler önüne seriyor. Sıralı değerler en yüksek sonuçlara imza atarken rastgele değerler etkileyici olamıyor. Ne de olsa rastgele erişimin ustası SSD’ler olmakta.

AIDA64 disk testi de son derece başarılı sıralı okuma değerlerini onaylıyor. Ortalama sıralı okuma değeri 117 MB/saniye olarak kabul edilebilir. Erişim süresiyse 18 ms’nin hemen altında.

Dosya boyutunu değiştirerek okuma ve yazma testleri yapan ATTO da en yüksek okuma değerini 145 MB/saniye, yazma değerini 145 MB/saniye olarak görüyor. Dosya boyutu azaldıkça hız değerleri düşüyor.

Son olarak HD Tune ile analiz ediyoruz ve diskin en dış kısmından en iç kısmına kadar okuma hızındaki değişimi görebiliyoruz. En yüksek hız 143.5 MB/saniye ve ortalama değer 111.7 MB/saniye olarak beliriyor. Ortalama erişim süresiyse 18.1 ms.

İşin güzeli aynı testi yazma olarak gerçekleştirdiğimizde belirgin bir performans düşüşü yaşanmıyor. Bir kez daha en yüksek sıralı hız 139.9 MB/saniye ve ortalama değer 108.1 MB/saniye. Erişim süresiyse ister istemez 19 ms değerine çıkıyor.

Yüksek kapasiteyle performansı bir araya getiren ve uyum sorunu olmayan bir taşınabilir disk. Ayrıca renk ve kapasite seçenekleriyle farklı kullanıcılara hitap ediyor. Advance olmasının getirisiyse ücretsiz yedekleme ve güvenlik yazılımları. Bunlar lazım değilse Basics versiyonuna bakılabilir. Advance’in tek eksiği, basit de olsa koruyucu bir kılıf içermemesi.