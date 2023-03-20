Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişimi Togg’un T10X C-SUV modeli için siparişler 16 Mart’ta başladı. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg resmen bir talep patlaması yaşıyor!

Togg Siparişleri Yıllık 12 Binlik Üretim Adetini Geçti!

Togg’un resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımda, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklanmıştı. Aradan geçen zamanda Togg’un ön sipariş sayısı 50 bine yaklaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı cihazın en güncel ön sipariş rakamlarını paylaştı.

Yaptığı paylaşımda, Togg siparişlerinin 41 bin adete ulaştığını söyleyen Varank, bunun oldukça büyük bir başarı olduğunu söylüyor. Kısa sürede ülkedeki toplam elektrikli araç sayısından daha fazla sipariş alan Togg’a büyük ilgi var.

Togg’un ilk teslimat tarihi de belli olmuş durumda. Togg tarafından geçtiğimi günlerde yapılan paylaşımla beraber ilk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen araçların üretim bandındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, paylaşımında “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ön sipariş veren herkesin araca ulaşamayacağını ve çekiliş usulüyle araç sahiplerinin belli olacağını söyleyelim. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, Trumore e-Cüzdan’a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigürasyonunu seçip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak.

Bunun ardından, araçlar sahiplerini bulacak. Çekilişte aracı almaya hak kazanamayanlar ise en geç 14 gün içinde yaptıkları ön ödemeyi geri alacak. Togg almaya hak kazananlar da araçlarını hemen teslim alamayacak.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre ilk etapta uzun menzilli versiyon üretilmeye başlanıyor. Fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan bu versiyon Lansman Özel Paketi’yle 1 milyon 250 bin TL’den satılıyor. Temmuzda üretilmeye başlanacak Standart Menzil versiyonunun fiyatı V1 donanımında 953 bin TL ve V2 donanımında 1 milyon 55 bin TL.

Standart Menzil V1’in Lansman Özel Paketi için 20 bin TL, V2’nin Lansman Özel Paketi için 35 bin TL daha ödenmesi gerekiyor. Henüz fiyatı açıklanmayan çift motorlu güçlü versiyonun teslimatları 29 Ekim’den sonra yapılacak.

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