Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg, geçtiğimiz günlerde resmi olarak ön siparişe sunulmuştu. 953.000 TL’den başlayan fiyatlar ile ön siparişe sunulan bu otomobil için bugün sevindiren haber geldi.

Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Togg’un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı.

24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. <🧿> Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/eBwBqDtnMD — Togg (@Togg2022) March 17, 2023

Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü’nün görüntüleri de paylaşıldı.

Oldukça başarılı bir satış performansı sergilemesi beklenen Togg’u çok yakında yollarda göreceğiz. Tasarımı ve sunduğu özellikler ile de dikkatleri üzerine çeken bu otomobil, Türkiye için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Togg gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebiliyor.

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Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek.

Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20’ye kadar uzatıyor. Maksimum hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniye.

İçindekiler Yeni bir dönemin başlangıcı

Yeni bir dönemin başlangıcı

Togg’un Türkiye’nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye’nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg’un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.