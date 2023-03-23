Bir canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg’un T10X C-SUV modeline şu ana kadar gelen sipariş sayısını açıkladı. Togg T10X C-SUV modelinin siparişleri yıllık üretim planının yaklaşık 7 katına ulaştı!

Togg T10X Siparişleri 80 Bine Ulaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında soruları yanıtladı. Ön siparişleri geçtiğimiz günlerde başlatılan elektrikli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Togg’un yollara çıkacak olması konusunda heyecanlı olduğunu belirtti. Togg için şu ana kadar 80 bin ön sipariş geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, siparişler hakkında “27 Mart’a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişimi Togg’un T10X C-SUV modeli için siparişler 16 Mart’ta başlamıştı. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg’un resmen bir talep patlaması yaşadığını söyleyebiliriz.



Yıllık 12 bin adet üretimin planlandığı Togg’un şu an ulaştığı sipariş sayısı yıllık üretimin 7 katı olan 84 bin rakamına dayanmış durumda. Bu gerçekten oldukça etkileyici bir başarı.

Togg’un ilk teslimat tarihi de belli olmuş durumda. Togg tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımla beraber ilk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen araçların üretim bandındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, paylaşımında “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ön sipariş veren herkesin araca ulaşamayacağını ve çekiliş usulüyle araç sahiplerinin belli olacağını söyleyelim. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği 27 Mart’a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, Trumore e-Cüzdan’a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigürasyonunu seçip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak.

Bunun ardından, araçlar sahiplerini bulacak. Çekilişte aracı almaya hak kazanamayanlar ise en geç 14 gün içinde yaptıkları ön ödemeyi geri alacak. Togg almaya hak kazananlar da araçlarını hemen teslim alamayacak.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre ilk etapta uzun menzilli versiyon üretilmeye başlanıyor. Fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyatı olan bu versiyon Lansman Özel Paketi’yle 1 milyon 250 bin TL’den satılıyor. Temmuzda üretilmeye başlanacak Standart Menzilli versiyonunun fiyatı ise V1 donanımında 953 bin TL ve V2 donanımında 1 milyon 55 bin TL.

Standart Menzil V1’in Lansman Özel Paketi için 20 bin TL, V2’nin Lansman Özel Paketi için 35 bin TL daha ödenmesi gerekiyor. Henüz fiyatı açıklanmayan çift motorlu güçlü versiyonun teslimatları 29 Ekim’den sonra yapılacak.

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