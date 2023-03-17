Türkiye’nin yerli otomobili Togg, T10X modelinin bu ay sonunda kullanıcılarla buluşturulacağının açıklanmasının ve ön siparişlerin başlamasının ardından, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmaya başladığını duyurdu. Ayrıca Togg, birçok sürücünün araç bakımı ve yedek parça için ilk tercihlerinden biri olan Bosch Car Service ile de işbirliği yapıldığını söylüyor!

Togg Servis Konusunda Güçlü Geliyor!

Birçok vatandaşın Togg hakkındaki en büyük endişesi servis noktaları konusundaydı. Yedek parça ve araç tedariği konusunda Togg’un nasıl bir performans göstereceğini merak edenlere oldukça sevindirici haberlerimiz var.

Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptığını duyurdu. Böylece Togg, tamamen kendi bünyesinde yer alacak servis temas noktalarıyla ve anlaşmalı Bosch araç servislerielye beraber 7 bölgede Türkiye genelinde 20’den fazla noktada kullanıcılara hizmet sunacak.

Dünyanın en büyük bağımsız araç servis ağlarından biri olan Bosch Servisleri ile yapılan işbirliği kapsamında kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetleri en yüksek standartlarda sunulacak. Togg akıllı cihaz kullanıcıları, anlaşmalı servislerin sunduğu onarım, servis, bakım ve garanti hizmetleri dahil tüm hizmetlerden yararlanabilecek.

Anlaşmalı Bosch Car Service noktalarındaki personel, Togg’dan kapsamlı bir ön eğitim alacak ve ardından gerektiğinde Togg Teknik Saha Servisi’nin yardımıyla yüksek gerilim, fotovoltaik ve güvenlik sistemlerinde onarım yapma yetkisine sahip olacak. Tüm onarım, garanti ve proaktif servisler, yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “İlk akıllı cihazımız T10X’i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, satış ve satış sonrası çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde 10’u sabit, 8’i gezici 18 deneyim merkeziyle sabit ve mobil servis noktalarımızı açmaya devam ediyoruz. Kendi servis yatırımlarımızı sürdürürken, yerel ve küresel ölçekte bağımsız servis sağlayıcılarla işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik’te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri’de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bosch Car Service güvencesiyle beraber Togg’un bakım ve onarımı konusundaki endişeleriniz ortadan kalktı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!