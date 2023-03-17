Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg, geçtiğimiz günlerde resmi olarak ön siparişe sunulmuştu. 953.000 TL’den başlayan fiyatlar ile ön siparişe sunulan bu otomobil için bugün sevindiren haber geldi. Togg’un resmi Twitter hesabı üzerinden ön siparişin açıldığında 4 saat içerisinde bu otomobili 7.734 kişi ön sipariş ile satın almış.

Oldukça başarılı bir satış performansı sergilemesi beklenen Togg’u çok yakında yollarda göreceğiz. Tasarımı ve sunduğu özellikler ile de dikkatleri üzerine çeken bu otomobil, Türkiye için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Togg gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebiliyor.

Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek.

Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20’ye kadar uzatıyor. Maksimum hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniye.

Bir teşekkürden <daha fazlası>

27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız #T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Bu gurur hepimizin.#Togg pic.twitter.com/obivCrUH6V — Togg (@Togg2022) March 16, 2023

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek.