Türkiye’nin yerli otomobili Togg‘un ön sipariş süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde aracı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacak!

Togg Ön Siparişlerinde NFT Önceliği Kalktı!

Daha önceden Togg’un teslimatlarında 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonu sahiplerine öncelik verileceği duyurulmuştu. Kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat’ta başlayan ancak ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırmasının ileri bir tarihte gerçekleştirileceği duyuruldu.

NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak. Togg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ön sipariş sürecinin yakında başlayacağını da duyurmuş oldu.

Paylaşımında, “Akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.” ifadelerini kullanan Togg, ön sipariş sürecinin başlayacağının da sinyallerini verdi.

Ayrıca diğer bir ön sipariş yöntemi olan YeniLig de bu gelişmeler kapsamında iptal edilmiş oldu. Togg, bu haberi “Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız. Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.” cümleleriyle duyurdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ön siparişler bu ay başlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!