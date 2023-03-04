Dünya genelinde karbon salınımını azaltma ve yeşile dönüş çalışmaları kapsamında, otomotiv sektörünün geleceği olan elektrikli araçlar hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Son olarak Tesla Türkiye CEO’sunun açıklamasıyla hareketlenen gündem, şimdi de elektrikli otomobillerdeki ÖTV matrah limiti düzenlemesiyle gündemde. Elektrikleri otomobil pazarına Togg düzenlemesi geldi!

Elektrikli Otomobil Fiyatlarına Togg Ayarı Geldi!

Resmi Gazete’de yayınlanan 6885 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektrikli araçların ÖTV matrah limiti artırıldı. Yeni ÖTV matrah düzenlemesiyle beraber motor gücü 160 Kilowatt’ı geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL’den 1,25 milyon TL’ye yükseltildi.

Motor gücü 160 Kilowatt’ın üzerinde olan elektrikli araçların ÖTV matrahı ise 1,35 milyon TL olarak belirlenmiş. Karardan önce, motor gücü 160 Kilowatt’ın üzerinde olan araçların ÖTV matrahı 750 bin TL olarak belirlenmişti.

Elektrikli araçlar için uygulanan vergi oranları konusunda ise herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Motor gücü 160 Kilowatt’ı geçmeyen elektrikli araçların vergi oranları yüzde 10 ile 40 arasında, motor gücü 160 Kilowatt’ın üzerinde olan elektrikli araçların vergi oranları ise yüzde 50 ile 60 arasında değişiyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise Çin’den ülkemize gelen elektrikli otomobillerle ilgili oldu. Resmi Gazete’de yayınlanan diğer bir kararla beraber Çin’de üretilen elektrikli araçlara yüzde 40 oranında ilave gümrük vergisi geldi.

Tam da Çin’in sevilen markası BYD’nin ülkemize giriş yaptığı bir dönemde gelen bu haberler diğer Çinli üreticilerin ülkemize giriş yapma planlarını süresiz olarak askıya almasına neden olabilir. Fiyat konusunda rakiplerine göre çok daha avantajlı durumda olan Çinli elektrikli otomobiller, yüzde 40 oranındaki ilave gümrük vergisi ile birlikte fiyat avantajını kaybedebilir.

Matrah limitindeki düzenlemenin yerli elektrikli otomobil Togg satışa sunulmadan hemen önce yapılması dikkat çekiyor. Zira, Togg’un C-SUV modelinin satış fiyatı yeni matrah düzenlemesi ile belli olacak. Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 Kilowatt güce sahip arkadan itişli versiyonunun yeni düzenlemeyle beraber yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor.

Dört tekerlekten çekişli 320 Kilowatt güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olacal gibi görünüyor. Bu kararlar, Togg’un fiyatını daha erişilebilir göstermek için alınmış olabilir. Öyle ki, sektör kulislerinde Togg’un 160 Kilowatt güce sahip versiyonun fiyatı için 1 milyon 200 bin TL rakamı telaffuz ediliyor.

En ucuz arabanın bile oldukça pahalı olduğu ülkemizde, 1 milyon 200 bin TL rakamının halkın büyük bir kısmı tarafından uçuk bir rakam olarak görüldüğünü söylemek mümkün. Yerli ve milli olarak tanıtılan, ancak ülkenin büyük bir kısmının gelir düzeyine göre gerçekleşmesi zor bir hayal olan Togg’un bu ay içinde satışa sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Tesla Türkiye CEO’sundan Şaşırtan Açıklama: Mevzuata İsyan Etti!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçlar hakkındaki yeni düzenlemeyi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!