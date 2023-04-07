Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararla beraber ülkemizde üretilen elektrikli araçlar ÖTV’den muaf tutulacak ve ülkemizde elektrikli araç üreten şirketlere destek sağlanacak. İşte detaylar!

Togg Gibi Modellerin Fiyatları Ucuzlar Mı?

Türkiye’de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.

Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035’e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV’den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.

Yatırıma katkı tutarının ÖTV’ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.

Yani, Türkiye’de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak. Karar Togg gibi ülkemizde araç üreten elektrikli araç üreticisine ÖTV iadesi olarak dönecek.

Öte yandan, tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesinin ardından kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği kararı verildi.

Tebliğ ile proje bazlı olan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeler ile beraber, şu an çok yüksek olan ÖTV yükünün bir nebze olsun düşmesi bekleniyor. Eğer ülkemize kısa bir süre önce resmi olarak giriş yapan Tesla’dan örnek vermek gerekirse, eğer Tesla araçları ülkemizde üretilir ve ÖTV vergisi %0 olarak güncellenirse, Tesla Model Y’nin satış fiyatı 1.631.000 TL’den 1.036.000 TL’ye gerilemiş olacak. Bu sayede aracın fiyatında ciddi bir indirim yapılmış olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu karar diğer araba fiyatlarını da etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!