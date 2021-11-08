Basın Bülteni
TOGG Great Place to Work Sertifikası Aldı
TOGG, kurum kültürü konusunda küresel otorite olan Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve “En İyi İşverenler Listesi”ne girmeye hak kazandı.
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TOGG, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini uluslararası bir sertifikayla tescilledi. 5 kıtada, 60’tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programda “güvenilirlik”, “saygı”, “hakkaniyet”, “gurur” ve “takım ruhu” başlıkları üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışmayı başarıyla tamamlayan TOGG, sertifika almaya ve “En İyi İşverenler Listesi”ne girmeye hak kazandı.
“Çevikliğe engel olacak uygulamalara yer vermiyoruz”
TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:
“Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu. Genç bir şirket olarak araştırmaya katıldığımız ilk yılda bu başarıya ulaşmamız kurum kültürü inşasında doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından da önemli. Biz TOGG’da alışılmadık bir biçimde örgütleniyoruz. Farkımız, çalışanlarımızın uzmanlığına duyduğumuz güvenden kaynaklanıyor. Merkezi olmayan, otonom çalışabilen, mutabakat kültürüne dayalı kararlar alabilen ve kendi kendini organize eden çevik ekipler oluşturuyoruz. Bizim için kararların şekillenmesinde hiyerarşiden çok argümanların gücü önem taşıyor. Çevikliğe engel olabilecek uygulamalara yer vermiyoruz. Bu yüzden klasik hiyerarşik yapı ve unvanlar kullanmıyoruz. Aynı şekilde yetenekleri de belirli görev tanımlarıyla sınırlandırmıyoruz. Herkes, en güçlü olduğu yetkinlik ve çalışma alanlarının yanı sıra bilgisi dahilindeki konularla ilgili çalışma, kendini geliştirme ve resmin bütününü görme fırsatına sahip. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü’nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz.”
Peki siz TOGG’un bu yerli üretim ile birlikte geliştirdikleri tam elektrikli ve otonom araçlar için ne düşünüyorsunuz? Çıkışıyla beraber ülkemizde yollarda fazlasıyla göreceğimizi düşünüyor musunuz?
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TOGG Great Place to Work Sertifikası Aldı
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