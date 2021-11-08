Realme İlk Ekran Altı Ön Kameralı Telefonu Üzerinde Çalışıyor

Çin basınında Realme’nin bir süredir ekran altı kameralı ilk telefonu üzerinde çalıştığına dair bir takım konuşmalar ve tartışmalar yer alıyor. Aslında, Eylül ayında Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase, Weibo’da selfie kamerası için çentiği veya deliği olmayan bir akıllı telefonun (Realme X) görüntüsünü yayınlamıştı ve yazının yorumlarında cihazın bir pop-up (motorize yapı) ile gelmediğini açıkladı. GSMArena’nın Realme’den Madhav Sheth ile yaptığı son röportajda, pop-up selfie kamera teknolojisinin geri dönüş yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilmiş.

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Yeni bir gelişme de, Realme tarafından yakın zamanda yapılan bir patent başvurusundan ortaya çıktı. Yayınlanan render görsellerine baktığımızda ön tarafta herhangi bir deliğin olmadığı ve hatta pop up bir yapı için de kasa da yer olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden e ekran altı kameraya sahip bir realme telefon görme olasılığımız artıyor. Elbette, bu görüntülerde gösterilen tasarımın herhangi bir şekilde gelecekteki bir Realme telefonunun gerçek tasarımını gösterdiğinin kesinliği bulunmuyor. Yine de arka taraftaki üçlü kamera kurulumu ve LED flaşın olduğu ve bir araya toplanmış yapı diğer realme akıllı telefonlarda olan benzer bir yapıya sahip.

Çizimlerden anladığımız bazı detaylara bakacak olursak telefonun her iki tarafında eğimli olduğu görülüyor. Bu da kıvrımlı ekran olabilme ihtimalini arttırıyor. Ayrıca arka taraftan da bir kıvrımının olması elde tutuşu daha rahat bir hale getirecek gibi gözüküyor. Üst ve alt çerçevelerde bazı anten hatları belirgin bir şekilde işaretlendiği belirtilmiş ve bu da kasanın plastik yerine metal alaşımlı olacağını gösteriyor. Yani bu modelin muhtemelen bir premium segment bir telefon olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca tuşları da farklı yerlere konumlandıran realme sağ tarafa güç tuşu, sol tarafa ise ses açma ve kapatma tuşlarını yerleştirmiş. Güç tuşuna entegre olan bir parmak izi bulunmuyor. Bu da ekran altı kameradan sonra ekran altı parmak izi okuma sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Son olarak, cihazın alt kısmında SIM kart tepsisi ve bir USB Type-C bağlantı noktası yer alacak gibi görünüyor. Çizime dahil olmasa da üst segment bir telefon olduğunu düşünürsek alt tarafta USB Type-C bağlantı noktasının yanında ve ahize kısmında bulunan hoparlör ile birlikte stereo bir ses çıkışına sahip olması muhtemel özelliklerinden bir tanesi. Peki siz realme’nin ekran altı kamerasına sahip olacak olan bu model hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi örüşlerinizi belirtebilirsiniz.