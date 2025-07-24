Son dakika gelişmeleriyle birlikte, otomobil piyasasında uzun süredir beklenen köklü bir ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, içten yanmalı, hibrit ve özellikle elektrikli araba ÖTV oranlarında önemli değişiklikler getirdi. Bu yeni yapılanma, otomobil satın almayı düşünen herkesi yakından ilgilendiriyor ve piyasada büyük bir değişim rüzgarı estirecek.

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Yeni Otomobil ÖTV Oranları

Resmi Gazete’de duyurulan yeni ÖTV kararıyla birlikte, otomobil sektöründe vergilendirme sistemi baştan aşağıya yenilendi. Daha önce yüzde 10 olan en düşük elektrikli otomobil ÖTV oranı, yeni düzenleme ile yüzde 25’e yükseltildi. Bu artış, özellikle elektrikli araç segmentindeki fiyatları doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı’na, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi kriterlere göre farklı ÖTV oranları belirleme konusunda ek yetkiler tanındı.

Yeni düzenlemeler kapsamında ÖTV dilimleri, yüzde 70 ile yüzde 220 arasında çeşitlilik gösteriyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda, benzinli ve dizel otomobillerde ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, şarj edilebilir hibrit modellerde bu oran yüzde 45’e yükseltildi. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 ile belirlendi. Ayrıca, lüks arazi taşıtları arasında yer almasına rağmen kamyon veya kamyonet gibi vergilendirilen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu düzenlemelerin temel amacı, yerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak olarak belirtiliyor. Özellikle yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarında 5 ve 10 puanlık bir azalmaya gidilirken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puanlık artışlar gözlemlendi. Bu stratejik hamle, yerli otomobil endüstrisini güçlendirmeyi hedefliyor ve otomotiv sektörü üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Elektrikli otomobil ÖTV oranlarında da dikkate değer değişiklikler yaşandı. Daha önce yüzde 10, yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak uygulanan ÖTV oranlarına 15’er puanlık artışlar geldi. Bu da elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranlarını sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olarak yeniden konumlandırdı.

Benzer bir artış, Plug-in hibrit araçlar için de geçerli oldu; bu araçların ÖTV oranları da 15’er puan artırılarak yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 seviyelerine çekildi. Bu kararın, yerli üretim elektrikli araç modelleri olan Togg T10X gibi araçların yanı sıra Tesla Model Y Juniper SR gibi popüler ithal elektrikli araba modellerinin de fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle 1.950.000 TL altında satılan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 10 olan ÖTV, yüzde 25’e yükseltildi. Bu da elektrikli araç fiyatlarında bir artışa yol açabilir.

İçten yanmalı modellerde ise, 1.4 litre ve altında olup 1.290.000 TL’ye kadar fiyatla satılan modellerin ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 70’e düşürüldü. Ayrıca, 1.4 litre ve 1.944.000 TL’ye kadar fiyatla satılan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 75’e düşürülerek, bu modellerde fiyat düşüşleri yaşanabileceği belirtildi. Tüm bu düzenlemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek ve otomobil piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

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Siz yeni otomobil ÖTV oranları hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.