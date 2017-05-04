Titanfall’un Gerçek Zamanlı Strateji Türünde Mobil Oyunu Geliyor

Titanfall 2, Respawn’ın hayal ettiği başarıyı henüz yakalayamamış olabilir ancak topluluğu ile oldukça yakın olan stüdyo yeni bir oyun peşinde.

Nexon ve Particle City’nin yardımı ile beraber seriye Titanfall Assault isimli yeni bir oyun geliyor. Oyun gerçek zamanlı pvp olacak. Oyuncular pilotlardan ve titanlardan oluşan bir ekibi yönetecek ve sanal kartlarla hem taktiklerini hem de askerlerini geliştirebilecekler. Kazananlar liderlik sıralamasında yükselecek ve daha güçlü rakiplerle karşılaşmak için yeni kartlar açacak.

Respawn, Nexon ve Particle City geçtiğimiz Eylül ayında Frontline isimli bir oyun çıkarmıştı. Bu oyun Hearthstone ve Gwent gibi kart oyunuydu. Ancak oyun 4 ay sonra hala kapalı beta aşamasındayken kaldırıldı. Assault ne zaman çıkacak henüz belli değil ancak oyunun sitesinden ön kayıtlar yapılmakta.