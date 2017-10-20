Tim Cook, Mac Mini Hakkında Bazı Açıklamalarda Bulundu

Apple CEO’su Tim Cook’un bir kullanıcıya gönderdiği e-postadan anlaşıldığı üzere Apple’ın Mac Mini’ye dair planları henüz son bulmadı.

Mac Mini uzun süredir herhangi bir şekilde güncellenmedi ve artık piyasada eski konumunda değil. Birçok kişi cihazın artık Apple’ın planları arasında yer almadoğono düşünüyordu. Ancak Tim Cook durumun böyle olmadığını açıkladı.

Cihaz hakkında Cook’a e-posta gönderen bir kullanıcıya Cook verdiği cevapta cihazın Apple ürünleri arasında önemli bir yer sahip olduğunu ve geliştirilmeye devam edeceği bilgisini verdi. Apple cihaz hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı ancak görünen o ki önümüzdeki günlerde yeni bir Mini göreceğiz. 499$’dan başlayan fiyatlara sahip cihaz, Apple ekosistemine girmek için güzel bir yöntem olabilir.