Tim Cook, iPhone SE hakkında iddialı konuştu!

Bu yıl yenilenen iPhone SE, Apple’ın orta sınıf akıllı telefon kullanıcılarına ulaşması açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Markanın CEO’su Tim Cook ise yaptığı son açıklama ile Android işletim sistemini kullanan rakiplerine gözdağı verdi!

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Tim Cook: iPhone SE, en güçlü Android telefondan bile daha hızlı!

Apple, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin yatırımcı sunumunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Sunuma katılan yatırımcılarla bir araya gelen Tim Cook, markanın en yeni akıllı telefon iPhone SE ile ilgili çok cesur açıklamalarda bulundu. Cook, yeni iPhone modeline ilişkin hangi bölgelerde yüksek satış beklendiğine ilişkin bir soruya “düşük gelir seviyesine sahip ülkeler” cevabını verdi. Bununla da yetinmeyen Tim Cook, yeni telefonun uygun fiyat etiketinin pek çok kişiyi iOS’a geçiş için zorlayacağını ifade etti.

Toplantının en şaşırtıcı yanıtı ise, iPhone SE’nin Android telefonlara kıyasla nereye konumlandığına ilişkin bir soruya geldi. Bu soruya oldukça net bir cevap veren Cook, cihazın “piyasadaki en iyi ve en güçlü Android telefondan bile daha hızlı” olduğunu iddia etti. Telefonun fiyatlandırma stratejisi ile ilgili gelen bir eleştiri ise, markanın her zaman en iyi ürünleri uygun fiyata sunma hedefi olduğu şeklinde yanıtlandı.

Tim Cook’un iddialı açıklamaları, markanın iPhone SE modelinden çok umutlu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye’de henüz satışa sunulmayan telefonun şirket karlılığına nasıl etki edeceği de merakla bekleniyor.