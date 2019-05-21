Artık Microsoft Edge’yi macOS’ta deneyebilirsiniz

Microsoft Edge tarayıcısının ön izleme sürümünü resmen ilan etti. Artık macOS kullanıcıları Microsoft Edge’yi bilgisayarlarında deneyimleyebilecek.

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6 Mayıs’ta gerçekleşen, Microsoft BUILD geliştiriciler konferansında yeni tarayıcının özelliklerini açıklayan şirket, izleyicilere tarayıcı hakkındaki planlarını da aktardı. Aktarılan planda, Edge’nin artık Chromium alt yapısını kullanacağı ortaya çıkmış oldu. Konferanstan geçen kısa zaman sonra tarayıcının ilk önizleme sürümü yayınlandı.

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, Microsoft Edge tarayıcısında kullanacağınız arayüz sizlere hiç farklı gelmeyecek. Aşina olduğunuz özellikler ve arayüz karşınıza çıkarken, Edge için hazırlanmış Chrome uygulamalarını tarayıcınıza ekleyebileceksiniz. Ayrıca Microsoft tarafında yeni gizlilik özellikleri de tarayıcıya eklenmiş durumda. Beta sürüm yayınlandığı için birçok özellik şu an kullanılabilir durumda değil. Kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı henüz kesin değil.