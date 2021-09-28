TikTok Aylık 1 Milyardan Fazla Aktif Kullanıya Ulaştı

TikTok, tescilli video izleme hizmetinde önemli bir barajı geçtiğini açıkladı. Şirket, platformunun aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcısının olduğu söylüyor. TikTok’un günümüzde çok fazla olan popülerliği daha öncesinde de YouTube ve Facebook’a da benzer özellikler getirerek TikTok’a benzer hizmetleri kullanıcılarına sunmak için ön ayak oldu. Ancak hala YouTube ve Facebook’un bu hizmetleri TikTok kadar popüler olamadı.

TikTok en başta kullanıcıların uygulama üzerindeki kitaplıkta bulunan müziklerle beraber kendi kısa müzik videolarınızı oluşturabileceğiniz bir hizmet ile birlikte piyasaya sürüldü. Son birkaç yılda ise uygulama kullanıcılarının tercihlerine uyarak çok önemli ölçüde büyümeyi başardı. Gün geçtikçe daha çok kullanıcıya ulaşıyor. Platform en çok aktif kullanıcıyı ise koronavirüs pandemisi döneminde kazandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, TikTok’un gelişmesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından, ülkesinde Çin’li hizmetleri yasaklamasına dair almış olduğu kararname ile tehdit içerisindeydi. Ancak bu kararname daha sonrasında başa gelen ABD Başkanı Joe Biden tarafından iptal edildi. Tüm bu olanlara rağmen TikTok platformu geliştirmeyi bırakmıyor. Platforma son gelen yenilikler arasında ise maksimum video süresinin 60 saniyeden üç dakikaya çıkması yer alıyor.

Microsoft CEO’su TikTok Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan baskının altında Microsoft tüm bu olanlara rağmen Çin’in popüler video hizmeti TikTok’u neredeyse satın aldı. Eski CEO Satya Nadella’ya göre bu satın alma “üzerinde çalıştığı en tuhaf işti”.

Ocak ayında görevden ayrılan Trump’ın baskısı tahmin edilebileceği gibi azaldı. Ayrıca o zamana kadar hiçbir kimse bu popüler hizmeti satın almamıştı. Kaliforniya’da Kod Konferansı sırasında konuşan Nadella; TikTok’un güvenliğini, çocuk korumasını ve bulut hizmetlerini şirkete taşımayı düşündüklerini söyledi.

Ayrıca, “İnanılmaz. Pek çok soru ve pek çok insan hakkında pek çok şey öğrendim. İlk olarak bize TikTok geldi. Biz TikTok’a gelmedik” diyerek belirtti. Nadella’ya göre TikTok, iki büyük devletin arasındaki olaylarda arada kaynadı. ByteDance’in başkanı Zhang Yiming, içerik denetimi kontrolü için Microsoft’a çekildi. Nadella, Xbox oyunları ve LinkedIn gibi popüler uygulamalar içinde çocuk güvenliği hizmetleri sunacaklarını açıklamasında belirtti.

Microsoft başkanının ABD’nin ByteDance’i hizmetini satma niyetinde olup olmadığına dair ortaya atılmış hiçbir belge bulunmuyor. Bunun yerine Başkan Joe Biden’in yönetimi ve ulusal güvenlik endişelerini ele aldığı belirtiliyor.