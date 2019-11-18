Sosyal Medya
TikTok, Spotify benzeri müzik uygulaması geliştiriyor!
TikTok arka planındaki şirket, Apple Music ve Spotify gibi abonelik sistemine bağlı müzik platformlarına rakip bir uygulama çıkartmayı planlıyor. Yakın zamanda, projelerini ortaya çıkartacaklarını belirtiyorlar.
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Dünyanın en büyük iki müzik yayınlama servisi birçok platform ve birçok farklı şirketle rekabet halinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da abonelik bazlı yayın sistemine Google Play Music ve Youtube Music de katıldığını görmüştük.
Fakat bu servislerin arasında, en yüksek rağbeti ve yükselişi kullanıcı sayısından da anlayabileceğiniz gibi Spotify ve Apple Music üstlenmişti. Çin’deki rakamlar aslında Amerika, Fransa ve Norveç’i katladığını fark ediliyor.
Çinli küçük teknoloji firması ByteDance adında Spotify alternatifi kendi müzik uygulamasını yayınlamayı planlıyor. Gelecek ay, yazılımla ilgili ilk detayların gelmesini bekliyoruz. Özellikle Hindistan pazarında faaliyet göstermesi planlanan uygulamanın Endonezya ve Brezilya’nın ardından Amerikan pazarına açılması bekleniyor. Global pazara çabucak atılması beklenen firmanın çabucak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi ve Aralık ayına kadar faaliyetlerini tamamlaması bekleniyor.
Dünya çapında popüler sosyal medya platformu olan TikTok’un bu atılımla birlikte kendi başarısına güvenerek yeni bir mecraya girdiği aşikar. TikTok’da kendi kütüphanesinde çok fazla müzik arşivine sahip ve bununla birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden bunları kullanabiliyorsunuz.
Daha önemli bir detay ise, ByteDance’ın aylık abonelik fiyatı 9.99 dolardan daha düşük olması bekleniyor. Böylece şirket birçok firmayı elemeyi hedefliyor. TikTok’un dünya çapındaki geniş kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman piyasayı sallayacağına şimdiden emin olabiliriz.
Sosyal Medya
Ghosty ile gizli Instagram hesapları tarih oluyor!
Ghosty uygulaması ile Instagram stalkerlarını mutlu edecek gizli Instagram hesaplarına erişim sağlanabiliyor. Instagram’ın API’indeki nimetlerinden faydalanan yazılımla ayrıca fotoğrafları direkt uygulama üzerinden indirebiliyorsunuz.
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Uzun süredir, kullanıcıların uğrak noktası olan “Gizli hesabı nasıl görebilirim?” sorusu artık tarih oluyor. Instagram API’inde yer alan açıklardan yararlanan yazılım, stalkerların rüyasını süslemek için yaratılmış.
Facebook, bildiğiniz üzere son yaşanan Cambridge Analitica olayından sonra en çok itibarını kaybeden şirketlerden biri olmuştu. Güvenlik ve gizlilik konusunda Facebook’un hiçbir uygulamasına güven olmayacağını biliyoruz. Şimdi ise, senelerdir aradığımız ama bulamadığımız gizli hesaba nasıl girerim sorunsalı Ghosty ile tarihe karışıyor.
Uyarı: Ghosty verilerinizi çalabilir!
Ghosty’e kendi hesabınızla giriş yaptığınız anda tüm kullanıcı verileriniz uygulamanın eline geçiyor. Instagram üzerinden izin verdiğiniz için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. O yüzden reklam tabelalarında kendinizi görürseniz şaşırmayın.
Instagram’ın son günlerdeki düzenlemelerinden sonra, her gizli hesaba erişim sağlanmasa da yaptığımız testlerden yola çıkarak çoğu hesaba erişim sağlandığına tanık oldum.
Play Store’da hali hazırda mevcut olan uygulama daha çok önceden takip ettiğiniz ama sonradan bıraktığınız gizli hesapları gözlemleyebiliyorsunuz. Testlerimizden anlıyoruz ki bir hesabı gözlemlediğiniz vakit reklam vasıtasıyla kullanıcı profilini görebiliyorsunuz. Fakat ikinci bir hesabı görüntülemek için hesap sizden Premium hesaba geçiş yapmanızı öneriyor.
Daha önce birileri uygulamayı kullanmaya başladıysa, uygulamayla verilerinizi paylaştığınız için hiç utanmadan bu verileri depoluyor. Sizin hesabınız gizliyse ve birisi sizin hesabınıza erişmek istiyorsa kullanıcıya reklam izletme veya ek paketler yoluyla gösterebiliyor.
Instagram, uygulamayla ilgili açıklama gecikmedi!
Beklenen açıklama Instagram tarafından geldi. Instagram Ghost’in kullanıcı servis antlaşmalarını kötüye kullanımını onaylamadıklarını belirtti. Facebook yetkililerinden gelen beyan şu şekilde:
Evet, bu uygulama sözleşmemizi ihlal ediyor. Bizim API’miz üzerinde herhangi bir fonksiyonelliği mevcut değil. Yazılımın yapımcılarına bu uygulamayı Instagram üzerinde herhangi bir işlemde kullanmamaları için ihtar mektubu gönderiyoruz. Faaliyetlerine de asla izin vermeyeceğiz. Bu geliştiriciler ile ilgili de daha fazla yaptırım yapılması için uğraşılarımızı sürdüreceğiz.
Ghosty, yeni çıkmış bir uygulama değil. Mayıs ayından beri Google Play Store’dan indirilebiliyor. Eğer siz de her riske girerim, kaybedecek herhangi bir şeyim yok diyorsanız buradan uygulamayı indirebilirsiniz.
Haber
Instagram beğeni sayısını kaldırıyor!
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Test aşamasında olan beğeni sayılarını göstermeme özelliğini neredeyse dünyanın her yerindeki beta kullanıcılarına açtığını duyurdu.
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Instagram tarafından yapılan açıklamada birçok ülkede bu özelliği test ettiklerini ve bu ülkelerdeki kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerin iyi olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, “Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’daki testlerden gelen geri bildirimler olumluyken, Instagram için temel bir değişiklik oldu ve bu nedenle küresel topluluğumuzdan daha fazla bilgi edinmek için testimize devam ediyoruz.” dendi.
Yani artık bu güncelleme ile birlikte, takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını göremeyeceksiniz. Lakin kendi fotoğraflarına gelen beğeni sayılarınızı görüp, kimin beğenip kimin beğendiğine bakmaya devam edebileceksiniz. Eğer bir Instagram içerik oluşturucu iseniz, şirket sizin için bu konuda farklı teklifler verebilir.
Sosyal Medya
Facebook, iOS cihazlardaki kamera hatasını düzelttiğini açıkladı!
Facebook, geçtiğimiz günlerde iOS cihazlarda yer alan uygulama içi kamera hatasını çözdüğünü açıkladı. Bu haberle birlikte, firma Facebook, İnstagram ve Whatsapp’ta yer alan tüm izinlerini güncellemiş oldu.
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Geçen haftalarda bir Web dizaynerın Facebook üzerinde tespit ettiği bir hatayı fark ederek, Twitter üzerinden yayınladığına şahit olmuştu. Bu tabiki sosyal mecrada sansasyon yaratarak hızlıca diğer mecralara da yayılmaya başladı.
Yer alan hata iOS kullanıcıları için Facebook uygulaması üzerinde dolaşırken herhangi bir sekmeye girip, geri dönüş yaptığınız takdirde arka planda izin vermediğiniz hatta açmadığınız halde kamera uygulamasının çalıştığını gösteriyordu. Belki de fark edilen hata arka planda aktif olarak siz uygulamadan çıkmadan sürekli açık olarak çalışabilirdi. Şu an net olarak kapsamını bilmesekte Facebook şirketi hatayı fark edip, hızlı bir aksiyon aldı.
Web dizayner Joshua Maddux, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hatayı daha derinlemesine inceleme fırsatı bulduğunu aktardı. Türkçeye tercüme ederek, yapılan açıklamayı sizlere aktarıyorum:
Facebook’ta gizlilik ve güvenlikle alakalı bir açık keşfedildi. Akışınızın arkasında kameranın görüntülenmesini izin veren bir açığı uygulamada buldum. Kamera, halı tarafına bakıyor, bunun da notunu düşüyorum.
Dün, bu ihmalin kötü ellerde ne denli olumsuz sonuçlar getirebileceğinden bahsetmiştik. Yer alan açığın niye ve neden oluştuğuna dair şirket, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Zaten firma da üzerinden çok zaman geçmeden bu hatayı çözdüklerini aktardılar. Fakat, tahminlere göre iOS 13’te bulunan yeni izin sisteminden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.
Yine de işinizi sağlama almak isterseniz, iPhone kamera ve mikrofon izinlerini, cihazınızda yer alan ayarlar sekmesinden iptal edebilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik > Kamera > Facebook ve Ayarlar > İzinler > Mikrofon > Facebook seçeneğine gelerek bu tip endişelerden tamamen kurtulabilirsiniz.