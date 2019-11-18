TikTok, Spotify benzeri müzik uygulaması geliştiriyor!

TikTok arka planındaki şirket, Apple Music ve Spotify gibi abonelik sistemine bağlı müzik platformlarına rakip bir uygulama çıkartmayı planlıyor. Yakın zamanda, projelerini ortaya çıkartacaklarını belirtiyorlar.

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Dünyanın en büyük iki müzik yayınlama servisi birçok platform ve birçok farklı şirketle rekabet halinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da abonelik bazlı yayın sistemine Google Play Music ve Youtube Music de katıldığını görmüştük.

Fakat bu servislerin arasında, en yüksek rağbeti ve yükselişi kullanıcı sayısından da anlayabileceğiniz gibi Spotify ve Apple Music üstlenmişti. Çin’deki rakamlar aslında Amerika, Fransa ve Norveç’i katladığını fark ediliyor.

Çinli küçük teknoloji firması ByteDance adında Spotify alternatifi kendi müzik uygulamasını yayınlamayı planlıyor. Gelecek ay, yazılımla ilgili ilk detayların gelmesini bekliyoruz. Özellikle Hindistan pazarında faaliyet göstermesi planlanan uygulamanın Endonezya ve Brezilya’nın ardından Amerikan pazarına açılması bekleniyor. Global pazara çabucak atılması beklenen firmanın çabucak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi ve Aralık ayına kadar faaliyetlerini tamamlaması bekleniyor.

Dünya çapında popüler sosyal medya platformu olan TikTok’un bu atılımla birlikte kendi başarısına güvenerek yeni bir mecraya girdiği aşikar. TikTok’da kendi kütüphanesinde çok fazla müzik arşivine sahip ve bununla birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden bunları kullanabiliyorsunuz.

Daha önemli bir detay ise, ByteDance’ın aylık abonelik fiyatı 9.99 dolardan daha düşük olması bekleniyor. Böylece şirket birçok firmayı elemeyi hedefliyor. TikTok’un dünya çapındaki geniş kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman piyasayı sallayacağına şimdiden emin olabiliriz.