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Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Instagram, TikTok benzeri bir video düzenleme özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi bu özellik ile birlikte TikTok platformuna rakip olacak.
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Instagram, müziklere çekeceğiniz videolarınızla eşlik edebileceğiniz bir düzenleme özelliğini devreye alıyor. TikTok benzeri olan bu özellik ile birlikte müziklerin ritmlerine uygun videolar çekebilecek, videoları durdurup devam edebileceksiniz. Bu özelliğe “Reels” adı verilirken, daha sonraki güncellemelerle birlikte birçok yeni filtre ve düzenleme seçeneği uygulamaya eklenecek.
Snapchat‘in kullanmış olduğu hikayeler özelliğini, uygulamasına ekleyen Instagram bu özellik ile birçok Snapchat kullanıcısını kendine çekmeyi başarmıştı. Reels özelliği ile birlikte akıllara, TikTok kullanıcılarının artık Instagram‘a geçme zamanı mı geldi sorusu gelmiyor değil. Peki siz bu özelliği kullanırmısınız?
Apple
16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!
Bazı yayın organları tarafından edinilen bilgilere göre, Apple, 16 inç boyuta sahip yeni Macbook Pro modelini yarın tanıtılacak.
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Sessiz sedasız yeni bir Macbook Pro modeline imza atacak olan Apple, bu modelin tanıtımını yarın yapacağı etkinlikte açıklayacak. Henüz kesinleşmeyen bu haber, birçok uluslararası yayın organı tarafından paylaşılıyor. Dokunmatik barlı Macbook Pro‘lardan sonra en büyük gelişme olarak görülen bu değişim birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış durumda.
Apple tarafından tanıtılacak olan bu yeni model, yazılımcılar ve video editörler tarafından kullanılması için gerçekleştirirken, bunun için farklı geliştirmelerinde bu bilgisayarlarda yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Aralık ayında satışa çıkacağı düşünülen bu modelin 2,400 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor.
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İstanbul Havalimanı’nın taşınma süreci belgeselleştirildi
Yeni yapılan İstanbul Havalimanı‘nın açılışının ardından büyük bir taşınma süreci gerçekleştirildi. Bu gerçekleştirilen taşınma süreci mini bir belgesel haline getirilerek merak edenlerle paylaşıldı.
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İstanbul Havalimanı ismini taşıyan yeni İstanbul Havalimanı’nın taşınma görüntülerinden mini bir belgesel ortaya çıkartıldı. Atatürk Havalimanından – İstanbul Havalimanına gerçekleştirilen bu devasa taşınma sürecinin tüm detayları bu mini belgeselde meraklılarının beğenisine sunuldu.
Büyük taşınma süreci öncesinde yetkililer tarafından yapılan planlara göre bu taşıma süreci 45 saat boyunca devam edecekti. Tüm planlar buna göre yapılıyordu ancak bu taşıma süreci 33 saat içinde bitirildi. Tüm detayları büyük taşınmanın mini belgeselinde bulabilirsiniz.
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Google Stadia hangi oyunları içerisinde barındırıyor?
Google Stadia, 19 Kasım’da yapılacak bir etkinlikle beraber kullanıma açılacak. Peki açılışa bir hafta kala bu online oyun platformunda hangi oyunlar yer alacak?
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Google tarafından geliştirilen online oyun platformu Stadia, 19 Kasım’da kullanıcıları ile buluşacak. Birçok kişi tarafından beklenen bu platformun içerisinde bulunacak oyunlar ise merak konusuydu. Google tarafından açıklanan listeye göre açılışta platformun içinde 12 oyun bulunacak.
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Thumper
- Tomb Raider
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
Bu listede istediğiniz oyunun bulunmadığını görüp üzülüyorsanız, Google tarafından yıl sonuna kadar platforma gelecek oyunların listesi de açıklandı.
- Attack on Titan 2: Final Battle
- Borderlands 3
- Darksiders Genesis
- Dragonball Xenoverse 2
- Farming Simulator 19
- Final Fantasy XV
- Football Manager 2020
- Ghost Recon Breakpoint
- Grid
- Metro Exodus
- NBA 2K20
- Rage 2
- Trials Rising
- Wolfenstein Youngblood