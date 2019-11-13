Instagram, TikTok’a rakip oluyor!

Instagram, TikTok benzeri bir video düzenleme özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi bu özellik ile birlikte TikTok platformuna rakip olacak.

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Instagram, müziklere çekeceğiniz videolarınızla eşlik edebileceğiniz bir düzenleme özelliğini devreye alıyor. TikTok benzeri olan bu özellik ile birlikte müziklerin ritmlerine uygun videolar çekebilecek, videoları durdurup devam edebileceksiniz. Bu özelliğe “Reels” adı verilirken, daha sonraki güncellemelerle birlikte birçok yeni filtre ve düzenleme seçeneği uygulamaya eklenecek.

Snapchat‘in kullanmış olduğu hikayeler özelliğini, uygulamasına ekleyen Instagram bu özellik ile birçok Snapchat kullanıcısını kendine çekmeyi başarmıştı. Reels özelliği ile birlikte akıllara, TikTok kullanıcılarının artık Instagram‘a geçme zamanı mı geldi sorusu gelmiyor değil. Peki siz bu özelliği kullanırmısınız?