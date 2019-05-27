TikTok marka akıllı telefon geliyor!

Akıllı telefon piyasası gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Hali hazırda üretim yapan firmalar yeni tasarım ve çözümlerle daha fazla kullanıcının ilgisini çekmeye çalışıyorken piyasaya yeni şirketler de katılmakta. Bu bağlamda popüler sosyal medya uygulaması TikTok‘un da telefon piyasasına katılacağı ortaya çıktı. Bakalım TikTok marka akıllı telefon ne zaman gelecek.

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TikTok akıllı telefon üzerinde çalışıyor!

Video odaklı popüler sosyal medya uygulaması TikTok, artan kullanıcı sayısıyla platformlar arasındaki yerini gün geçtikçe güçlendirme. Durum böyle olunca marka yeni alanlarda faaliyet görmeye başladı. TikTok‘un yaratıcısı Zhang Yiming‘in bir akıllı telefon hayali olduğu uzun zamandır biliniyordu. Bugün ise Financial Times tarafından ulaşılan bilgilere göre TikTok markası, Çinli telefon üreticisi Smartisan ile bir üretim anlaşması imzaladı.

TikTok yetkilileri bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınsa da ulaşılan bilgi kaynakları söz konusu anlaşmanın ileriye dönük olduğunu iddia etmekte. Yine iddia edildiği üzere söz konusu bu akıllı telefonda şirketin uygulamalarına ek olarak anlaşmalı birkaç uygulama da ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca cihaz TikTok uygulamasını diğer cihazlara göre daha verimli çalıştıracak ve ek özellikler barındırabilecek.

Hatırlayacak olursak daha önce Facebook ve Amazon da kendi telefonlarını çıkartmaya çalışmış fakat sonrasında başarısız olmuştu. Dolayısıyla bu kararın büyümekte olan TikTok’un geleceği adına ciddi sonuçları olabilir. Son olarak çıkış tarihi belli olmayan bu cihazın Amerika veya Avrupa’dan ziyade büyük ihtimalle sadece Çin’e yönelik olacağını belirtmeden geçmeyelim.