TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri‘nde kriz haline gelen TikTok yasağı mevzusuyla ilgili, şirket kanadından üst düzey açıklama geldi. Şirketin ABD yöneticisi “Uzun vadede buradayız.” açıklamasını yaptı.

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TikTok ABD’de kalmakta kararlı

ABD Başkanı Donald Trump‘ın, ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip ambargo uygulamaya çalıştığı Çin menşeili şirketlerin son kurbanı TikTok olacak. Hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “TikTok’u yasaklayacağız” diyen Trump’a şirketin üst düzey kanadından cevap geldi.

TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, TikTok hesabından yayınladığı videoyla Trump’ın yasaklama girişimlerine ve iddialarına cevap verdi. Desteklerinden ötürü tüm ABD’li kullanıcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pappas, “TikTok’u kullanarak her gün yaratıcılığını ve neşesini günlük yaşantımıza getiren milyonlarca Amerika’lıya teşekkür etmek istiyorum.” dedi

Uzun süre ABD’de kalacaklarını ifade eden Vanessa Pappas yasaklanma mevzusuyla ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca platformun içerik üreticiler ve sanatçıların kendilerini ifade etmelerini ve farklı insanlarla bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir ev olduğunu ifade eden Pappas, “TikTok’u evlerine çağıran tüm topluluklarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Bilindiği üzere TikTok uygulamasının bu denli gündemde kalmasının sebebi, kullanıcıların verilerini ihlal etmek ve ABD güvenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçlanması. Genel Müdür Vanessa Pappas işte bu konuyla ilgili, “Söz konusu güvenlikse, en güvenli uygulamayı yapıyoruz. Çünkü bunun doğru bir şey olduğunu biliyoruz.” açıklamasını yaptı.

ABD’deki işlerini büyütecekler

Aynı zamanda Genel Müdür Vanessa Pappas, şirkette her gün görev yapan 1,500 ABD çalışanı ile gurur duyduğunu belirtmekle beraber bu sayıyı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10,000 çalışana çıkaracaklarını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok‘un savaşının nasıl bir boyut kazanacağını yakında daha net göreceğiz. New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak yatırımlarına devam etmesi ve özellikle 10,000 ABD çalışanına yer verme hedefinden anlaşıldığı üzere TikTok geri adım atmamakta ve Amerika‘da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Ancak Çin menşeili olmasından dolayı üzerindeki ulusal güvenlik tehdidi yaftasından kurtulamıyor.