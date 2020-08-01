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TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!
TikTok yasağı Amerika’da gündemi meşgul eden önemli konulardan birisi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yasaklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Kararın alınmasının ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması bekleniyor.
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TikTok yasağı için çalışmalara başlandı
Pekin merkezli ByteDance şirketi bünyesinde faaliyet gösteren popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD – Çin savaşının son kurbanı olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun 7 Temmuz günü “gündemimizde olan bir konu” demesinden sonra adından söz ettiren TikTok yasağı, gazetecilere verdiği demeçte yasaklama çalışmalarına başladığını açıklayan Başkan Donald Trump‘ın imzasıyla hayata geçecek.
Trump bu noktada nasıl bir yöntem uygulayacağını açıklamadı ancak Bloomberg haber sitesi, yasağın yürütme emri veya Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanunu kapsamında uygulanabileceğini aktardı.
Eleştirmenler, TikTok’u gizlilik ihlali yapmak ve Çin hükümetiyle olan potansiyel bağından dolayı kullanıcı bilgilerini Çin ile paylaşmakla itham etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Pompeo, uygulamayı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdikleri Huawei ve ZTE ile aynı kefeye koyuyor.
Bu yasaklama, ABD yönetiminin Çin’in küresel teknoloji alanındaki gücünü azaltmaya yönelik yaptığı yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Dünya çapında 2 milyar, ABD’de ise 165 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan TikTok, her ne kadar New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak ABD yönetimine şirin görünmeye çalışsa da, bu stratejisinde başarılı olamadığını görüyoruz.
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Facebook, boykota rağmen 18 milyar dolar gelir elde etti
Facebook, bu yılın 2. çeyrek raporlarını açıkladı. ABD’de kendisine yönelik yapılan büyük reklamveren boykotuna rağmen şirketin reklam gelirlerinin 18 milyar dolardan fazla arttığı görülüyor. Binden fazla büyük reklamverenin yoğun boykotuna maruz kalan şirket, Haziran ayından beri zor günler geçiriyordu.
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Facebook reklam gelirini 18 milyar dolar arttırdı
Facebook özellikle George Floyd protestoları sırasında artan nefret söylemlerini engellememekle suçlanıyor. Bundan dolayı büyük reklamverenler platforma reklam vermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Ancak buna rağmen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde toplam 18.3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Bu büyümenin geçen yıla nazaran %10 daha fazla olduğuna dikkat çeken şirket, ayrıca Temmuz ayının ilk üç haftasında da %10 büyüdüğünü ve bir sonraki çeyrek raporunda da benzer bir büyüme açıklayacağına işaret etti.
CEO Mark Zuckerberg, kendisi ve şirketi hakkındaki nefret söylemleriyle mücadele etmediği yönündeki iddialara ilişkin analistlerle yaptığı bir görüşme sırasında nefret söylemlerinin ve yanlış haber paylaşımlarının Facebook platformunda çok az bir bölüm olduğunu ifade ederken, “Nefret söylemlerinden veya yanlış bilgilerden kâr etmiyoruz.” diye konuştu.
Microsoft, Adidas, Starbucks gibi sayısız reklamverenler Facebook’u boykot ediyor olsa da, küçük çaplı işletmeler hala platformda reklam vermeye devam ediyor. Bundan dolayıdır ki şirket o kadar yoğun boykota rağmen hala gelir açıklamaya devam edebiliyor.
Ayrıca Facebook, COVID-19 döneminde kullanıcı sayısında da 2019 yılına nazaran %12 artış sağlandığını ve 1.79 milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Ancak normalleşme dönemine girildiğinden dolayı kullanıcı artışının önümüzdeki çeyrekte yavaşlayabileceğine dikkat çekti.
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Messenger Rooms, WhatsApp Web’e eklendi
Messenger Rooms özelliği, bugün sessiz sedasız WhatsApp Web’e entegre edildi. İlk olarak Messenger ve WhatsApp‘ın mobil uygulamasına gelen özellik , şimdi WhatsApp Web ile kullanılabilecek.
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Facebook, pandemi döneminde kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören Zoom benzeri video konferans uygulamalarına rakip olarak geliştirdiği Messenger Rooms özelliğini, tüm uygulamalarına entegre etmekte kararlı görünüyor. İlk olarak Messenger uygulamasına getirilen bu özellik daha sonra WhatsApp‘ın beta sürümüne entegre edilmişti. Şimdi ise WhatsApp Web arayüzüne entegre edilerek yeni bir kullanım yöntemi daha kullanıcılara sunulmuş oldu.
Messenger Rooms WhatsApp Web ile nasıl kullanılır?
WhatsApp Web açıkken, profil sekmesinde bulunan menü işaretine tıkladığınızda çeşitli ayarlar göreceksiniz. Bu ayarlar arasından “Oda oluştur” seçeneğine tıkladığınızda, sistem sizi otomatik olarak Messenger‘a yönlendirmek isteyecektir.
Karşınıza çıkan Messenger’a Geç butonuna tıkladıktan sonra hesabınız açılacak ve daha sonra oda oluşturabileceksiniz. Odayı oluşturduktan sonra görüşme yapmak istediğiniz bütün katılımcıları davet edebilir ve görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.
Ne özellikler sunuyor?
Messenger Rooms; oluşturduğunuz odaya davet edeceğiniz kişilerin Facebook hesabı olmaksızın katılabilmesine olanak sağlamanın yanı sıra, her bir odaya en fazla 50 kişi davet edebilmenize imkan veriyor. Ayrıca oluşturduğunuz odayı ister Facebook arkadaşlarınıza isterseniz de sadece seçtiğiniz kişilere görünür olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Sistemin güvenliğiyle alakalı ise konuşmaların kesinlikle kaydedilmediği ve dinlenilmediği ifade ediliyor. Aynı zamanda görüntülü görüşme işleminin WhatsApp Web üzerinden değil Messenger üzerinden gerçekleştiğini, WhatsApp Web’ın bu noktada yalnızca bir araç olduğunu belirtelim.
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Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı
Sosyal medya düzenlemesi bugün Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci açma zorunluluğu da getiren bu kapsamlı düzenleme, artık hayatımızın kesin bir parçası haline gelmiş oldu.
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Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
Sosyal medya düzenlemesinin temel amacı; Türkiye hükümetinin, ülke sınırları içerisinde bu platformlarla muhatap olabileceği resmî bir temsilci bulundurmasının yanı sıra, Türk kullanıcılarının kişilik haklarını ve internet ortamındaki gizliliğini daha fazla güvence altına almak. Yasayla beraber Türkiye’den 1 milyondan fazla erişim oranına sahip olan yurt dışı kaynaklı Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarının artık Türkiye’de en az 1 tane temsilci bulundurması zorunlu hale geldi.
Sosyal medya düzenlemesi Türk kullanıcıların eline kendilerini internette koruma noktasında önemli haklar veriyor. Örneğin bir kullanıcı internet ortamında kendisi hakkında olumsuz olduğunu düşündüğü bir paylaşım varsa, bunun kaldırılması için sosyal ağ sağlayıcısına ya da arama motorlarına başvuru yapabilecek. Başvuruya da 24 saat içinde cevap verilmesi zorunlu olacak.
Yasayla birlikte değişen önemli noktalardan birisi, bir web sitesinin engellenip engellenmemesi noktasında devletin tutumu oldu. Önceden Türkiye, sakıncalı bir içeriğe sahip olan web sitesini direkt engelliyordu. İşte artık bu durum değişti, şimdi yeni düzenleme web sitesinin tamamen engellenmesi yerine o sakıncalı olduğuna karar verilen içeriğin kaldırılabilmesi mümkün olabiliyorsa sadece o içeriğin kaldırılmasını yeterli hale getiriyor.
Uyum sağlamayan platformlara ceza kesilecek
Sosyal medya düzenlemesi, uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcılarına da çok ağır para cezaları öngörüyor. Örneğin eğer sosyal ağ sağlayıcı verilen süre içinde temsilci belirlemezse, 10 milyon – 30 milyon TL arası para cezası kesilecek. Bununla da bitmiyor; eğer hala sosyal medya yasası kapsamında gerekliliklerini yerine getirmezse kademeli olarak Türkiye’de bant genişliği %90‘a kadar azaltılacak. Bu da demek oluyor ki bizler o sosyal medya uygulamasına olduğundan %90 daha yavaş gire(meye)ceğiz.
Yaptırımlardan birisi de reklam yayınlamanın yasaklanması. Kanunlara uyum sağlamayan sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye’de reklam vermesi tamamen yasaklanacak.