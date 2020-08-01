TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!

Facebook, bu yılın 2. çeyrek raporlarını açıkladı. ABD’de kendisine yönelik yapılan büyük reklamveren boykotuna rağmen şirketin reklam gelirlerinin 18 milyar dolardan fazla arttığı görülüyor. Binden fazla büyük reklamverenin yoğun boykotuna maruz kalan şirket, Haziran ayından beri zor günler geçiriyordu.

İlginizi çekebilir: Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!

reklam

Facebook reklam gelirini 18 milyar dolar arttırdı

Facebook özellikle George Floyd protestoları sırasında artan nefret söylemlerini engellememekle suçlanıyor. Bundan dolayı büyük reklamverenler platforma reklam vermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Ancak buna rağmen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde toplam 18.3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Bu büyümenin geçen yıla nazaran %10 daha fazla olduğuna dikkat çeken şirket, ayrıca Temmuz ayının ilk üç haftasında da %10 büyüdüğünü ve bir sonraki çeyrek raporunda da benzer bir büyüme açıklayacağına işaret etti.

CEO Mark Zuckerberg, kendisi ve şirketi hakkındaki nefret söylemleriyle mücadele etmediği yönündeki iddialara ilişkin analistlerle yaptığı bir görüşme sırasında nefret söylemlerinin ve yanlış haber paylaşımlarının Facebook platformunda çok az bir bölüm olduğunu ifade ederken, “Nefret söylemlerinden veya yanlış bilgilerden kâr etmiyoruz.” diye konuştu.

Microsoft, Adidas, Starbucks gibi sayısız reklamverenler Facebook’u boykot ediyor olsa da, küçük çaplı işletmeler hala platformda reklam vermeye devam ediyor. Bundan dolayıdır ki şirket o kadar yoğun boykota rağmen hala gelir açıklamaya devam edebiliyor.

Ayrıca Facebook, COVID-19 döneminde kullanıcı sayısında da 2019 yılına nazaran %12 artış sağlandığını ve 1.79 milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Ancak normalleşme dönemine girildiğinden dolayı kullanıcı artışının önümüzdeki çeyrekte yavaşlayabileceğine dikkat çekti.