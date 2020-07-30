Mobil
TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı
ABD hükümeti ve onun sözünü dinleyen Facebook, son zamanlarda TikTok‘a karşı savaş açmış durumda. Özellikle ABD’nin Çin menşeili teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun yeni bir aracı haline gelen TikTok, benzer mantıkla çalışan Instagram Reels özelliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Facebook ile de şu sıralar rekabet etmek zorunda kalıyor. CEO Kevin Mayer işte bu husustaki sitemlerini dile getiren kapsamlı bir açıklama yayınladı.
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TikTok küresel hedef haline geldi
TikTok’un sosyal medya dünyasına yaptığı hızlı girişi anlatmakla başlayan Mayer, kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Platformda çoğu zaman çökme sorunlarının vuku bulduğunu ekleyen CEO Mayer, akabinde siyasi saldırılara da değinerek kendilerinin herhangi bir şekilde düşmanlık beslemediklerini anlattı.
TikTok şirketinin Çin menşeili olması sebebiyle gereğinden fazla incelenmeye tabi tutulduğundan sitem eden Kevin Mayer, açıklamasında şunları söyledi: “Başarımızın altında, sorumluluk sahibi olmamız ve hesap verebilirlik yatıyor. Haklı olarak tüm şirketler incelemeye alındı, ancak şirketimizin Çin menşeili olması sebebiyle daha fazla incelemeye tabi tutulduk. Bu durumu kabul ediyoruz, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz.”
TikTok CEO’su Kevin Mayer aynı zamanda kullanıcılara, içerik üreticilerine, reklamverenlere ve denetleyici kurumlara, ABD yasalarına uymakla yükümlü olup bu noktada kararlı olduklarını göstermenin kendileri için gerekli olduğunu ifade etti. Teknoloji şirketlerinin kendi algoritmalarını ve veri akışlarını ilgili denetleyici kurumlara açıklamaları gerektiğine vurgu yapan Mayer, çıkmaza giren TikTok sorununun, şeffaflık ilkesiyle çözüleceğini ve tüm teknoloji şirketlerinin küresel alanda aynı standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.
TikTok’un geçtiğimiz Mart ayında, yetkili Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından kaynak kodları, alogritması ve diğer tüm özellikleriyle birlikte nasıl çalıştığının incelenebildiğini ifade eden Mayer, aynı hassasiyetin Facebook için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
TikTok CEO’su Kevin Mayer’ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Lenovo firmasının oyuncu telefonu olarak ortaya çıkması beklenen Legion Phone, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Cihaz test sonuçları da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion Phone AnTuTu puanı belli oldu!
Oyuncu telefonu dünyasının önemli markaları arasında yer alan Lenovo, yeni cihazı Legion çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları konusunda adından sıkça söz ettiren cihaz AnTuTu üzerinde görüntülendi. AnTuTu puanı belli olan cihaz toplamda 648871 puan ile dikkatleri üzerine çekti. İşlemci performansında 187401 puan alan akıllı telefon, grafik performansında ise 246980 puan ile bizleri karşıladı. Ayrıca teste giren cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Amiral gemisi telefonlar gibi performansı ile adından söz ettirmek isteyen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteleri ile bizleri karşılayan cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Ekran kısmında Full HD+ özelliği dikkat çekerken, 144 Hz değerinde yenileme hızı da cihazın önemli kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay sıra dışı tasarımı ile ilginç yorumlara neden olan oyuncu telefonunun detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Cihazın 90 W hızlı şarj desteği ile birlikte oyunculara kesintisiz performans sunması amaçlanıyor. Öte yandan dedikodulara göre cihazda iki adet USB-C girişinin yer alacağı konuşuluyor. Temmuz ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihaz bakalım oyun dünyasına yeni neler sunacak bekleyip göreceğiz.
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.
Akıllı Telefonlar
Realme C3i modeli duyuruldu!
Realme, merakla beklenen giriş segmenti akıllı telefonu C3i modelini duyurdu. Çinli şirket, giriş seviyesi akıllı telefon pazarına bir yeni cihaz daha kazandırdı.
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Realme, giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz aylarda C3 giriş seviyesi akıllı telefonunu duyurmuştu. Şirket şimdi de Realme C3i modelini Vietnam’da satışa çıkardı.
6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde HD+ damla çentikli IPS LCD tabanlı ekran ile gelecek olan bu model, MediaTek Helio G70 yonga setinden beslenecek. C3i, microSD ile genişletilebilen 2GB RAM ve 32GB depolama alanıyla destekleniyor.
Mavi ve kırmızı renklerde gelecek ve yaklaşık 111$ fiyat etiketine sahip olacak olan telefon, Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çalışıyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak cihaz, 3 Temmuz’da satışa çıkması planlıyor.
Realme C3i modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) 20:9 ekran
- İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 (İki adet 2.0GHz Cortex A75+ Altı adet 1.7GHz Cortex A53 çekirdek), Mali-G52 2EEMC2
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB dahili ve microSD ile genişletilebilir hafıza
- İşletim Sistemi: Android 10 (Q), Realme UI 1.0
- Arka kamera: LED flaşlı 12MP 1.25um piksel boyutlu, f / 1.8 diyafram değerine sahip PDAF ana ve 2 megapiksel f / 2.4 diyafram değerine sahip ikinci arka kamera
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Bağlantı: 3.5mm kulaklık girişi
- Boyutlar: 164.4 x 75 x 9 mm; Ağırlık: 195g
- Batarya: 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde pil
- Fiyat: 110 dolar