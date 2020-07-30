TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı

ABD hükümeti ve onun sözünü dinleyen Facebook, son zamanlarda TikTok‘a karşı savaş açmış durumda. Özellikle ABD’nin Çin menşeili teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun yeni bir aracı haline gelen TikTok, benzer mantıkla çalışan Instagram Reels özelliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Facebook ile de şu sıralar rekabet etmek zorunda kalıyor. CEO Kevin Mayer işte bu husustaki sitemlerini dile getiren kapsamlı bir açıklama yayınladı.

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TikTok küresel hedef haline geldi

TikTok’un sosyal medya dünyasına yaptığı hızlı girişi anlatmakla başlayan Mayer, kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Platformda çoğu zaman çökme sorunlarının vuku bulduğunu ekleyen CEO Mayer, akabinde siyasi saldırılara da değinerek kendilerinin herhangi bir şekilde düşmanlık beslemediklerini anlattı.

TikTok şirketinin Çin menşeili olması sebebiyle gereğinden fazla incelenmeye tabi tutulduğundan sitem eden Kevin Mayer, açıklamasında şunları söyledi: “Başarımızın altında, sorumluluk sahibi olmamız ve hesap verebilirlik yatıyor. Haklı olarak tüm şirketler incelemeye alındı, ancak şirketimizin Çin menşeili olması sebebiyle daha fazla incelemeye tabi tutulduk. Bu durumu kabul ediyoruz, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz.”

TikTok CEO’su Kevin Mayer aynı zamanda kullanıcılara, içerik üreticilerine, reklamverenlere ve denetleyici kurumlara, ABD yasalarına uymakla yükümlü olup bu noktada kararlı olduklarını göstermenin kendileri için gerekli olduğunu ifade etti. Teknoloji şirketlerinin kendi algoritmalarını ve veri akışlarını ilgili denetleyici kurumlara açıklamaları gerektiğine vurgu yapan Mayer, çıkmaza giren TikTok sorununun, şeffaflık ilkesiyle çözüleceğini ve tüm teknoloji şirketlerinin küresel alanda aynı standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.

TikTok’un geçtiğimiz Mart ayında, yetkili Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından kaynak kodları, alogritması ve diğer tüm özellikleriyle birlikte nasıl çalıştığının incelenebildiğini ifade eden Mayer, aynı hassasiyetin Facebook için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

TikTok CEO’su Kevin Mayer’ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.