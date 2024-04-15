Meta, Instagram platformu üzerinde cinsel şantaj ve mahrem görüntü istismarıyla mücadele eden yeni araçlarını duyurdu. Bu araçlar, Meta’nın suçlarla mücadele konusunda uzmanlarla işbirliği yaparak geliştirdiği önemli adımların bir sonucu.

Meta’nın odaklandığı nokta, çevrimiçi dolandırıcıların modus operandi’sini anlamak ve engellemek için etkili yöntemler geliştirmek oldu. Yeni araçlar, insanları cinsel şantajdan ve mahrem görüntülerin kötüye kullanılmasından korumayı hedefliyor ve dolandırıcıların potansiyel kurbanlarını hedeflemesini zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, Meta sadece önleyici önlemler almakla kalmıyor, aynı zamanda gençlerin bu tür dolandırıcılıkları tanıyıp kendilerini korumalarına yardımcı olacak önlemleri de test ediyor. Bu önlemler arasında daha katı mesaj ayarları ve potansiyel dolandırıcılık hesapları için güvenlik uyarıları bulunuyor.

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Meta’nın en dikkat çekici hamlesi ise, Instagram Doğrudan Mesajlarında (DM’ler) yeni bir özellik başlatması oldu. Bu özellik, çıplaklık içeren görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırarak kullanıcılara bunları görüntüleme veya engelleme seçeneği sunuyor.

Yeni özellik, temel özelliklerle birlikte geliyor: Otomatik Etkinleştirme, Güvenlik Bildirimleri, Alıcı Korumaları ve Eğitim Kaynakları. Bu özellikler, kullanıcıların istenmeyen içeriklere maruz kalma riskini en aza indirmeyi amaçlıyor ve özellikle 18 yaşın altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak etkinleştiriliyor.

Meta’nın çabaları, seks şantajı dolandırıcılarını engelleme yönündeki kararlılığını da gösteriyor. Hesap İzleme, Sinyal Tanımlama ve Mesaj İsteğinin İşlenmesi gibi önlemler, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmeye ve önlemeye odaklanıyor.

Meta’nın sunduğu ek destek kaynakları da dikkat çekiyor. Açılır Mesajlar ve Uygulama İçi Yardım Hatları gibi kaynaklar, cinsel şantaj dolandırıcılığıyla karşılaşan kullanıcılara destek sağlamak için entegre edilmiş durumda.

Meta, Instagram üzerindeki çevrimiçi istismarla mücadelede sadece kendi platformunu değil, sektör genelinde de aktif bir rol üstleniyor. Lantern gibi girişimler aracılığıyla sektör ortaklarıyla işbirliği yaparak bilgi paylaşımını artırıyor ve çevrimiçi istismarı azaltmaya yönelik çabaları destekliyor.

Meta’nın yeni araçları ve girişimleri, çevrimiçi toplulukları daha güvenli ve korumalı hale getirme vizyonunu yansıtıyor. Kullanıcıları seks şantajından ve mahrem görüntü istismarından korumak, gençleri bilinçlendirmek ve çevrimiçi istismarla mücadelede işbirliğini teşvik etmek, Meta’nın önceliklerinden biri haline geliyor.