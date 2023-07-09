Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın yeni Twitter katili Threads uygulamasının siyaseti ve “sert haberleri” teşvik etmeyeceğini açıkladı. Mosseri, siyaset ve sert haberlerin getirdiği olumsuzluk ve dürüstlük risklerinin artan etkileşim veya gelire değmeyeceğini belirtti. İşte Instagram CEO’sundan siyasetin içine doğmuş Türk kullanıcıları üzecek açıklamalar!

Threads Siyasete ve Haber Paylaşımına Değil Fikir Paylaşımına Odaklanacak!

Mosseri, spor, müzik, moda, güzellik ve eğlence gibi alanlarda siyasete veya sert haberlere girmeden canlı bir platform oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu güçlü görüş, muhtemelen Mosseri’nin Facebook Haber Kaynağı’nı yönettiği dönemden kaynaklanıyor. Zira Mosseri bu sayede içerik yönetimi konusunda oldukça fazla deneyim kazanmıştı.

Son yıllarda Meta, kullanıcıların siyasi içerik miktarını azaltmak ve kullanıcıları haber ve siyasetten uzaklaşmak gibi adımlar attı. Hatta geçen yıl Facebook, Facebook Akışı’nın adından “Haberler” ibaresini kaldırdı. Şirket ayrıca Kanada’da çıkan bir yasa nedeniyle yerel haberler için ödeme yapmaktan kaçınarak, haberleri Facebook ve Instagram’dan kaldıracağını açıkladı.

Mosseri, yaptığı açıklamalarda Threads’in haberleri veya politikayı baskılamayacağını veya sıralamasını düşürmeyeceğini belirtti. Ancak Facebook’un geçmişte yaptığı bu tür haberleri savunmayacaklarını da vurguladı. Mosseri, “Geçmişte Facebook’un vaatleri konusunda çok aceleci davrandık ve bunu tekrarlamak hata olur.” dedi.

Threads’in, Twitter gibi bir platforma rakip olacağı kesin olsa da, Mosseri’nin amacının daha büyük olduğu anlaşılıyor. Mosseri, Mark Zuckerberg’in “1 milyar insana ulaşma” hedefini benimsediğini söylüyor. Amaçlarının Twitter’ın yerini almak olmadığını, bunun yerine Threads’in amacının Twitter’ı hiç benimsememiş ve daha az öfkeli bir yer arayan topluluklar için bir alan yaratmak olduğunu belirtti.

Threads, Çarşamba günü faaliyete geçti ve büyük bir ilgi gördü. Platform şu ana kadar 70 milyon kayıt sayısını aşmış durumda. Her ne kadar yönetim platformu siyasetten uzak tutmak istese de, ABD’de 2024’teki başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber platformun siyasi içeriklere doyacağı kesin.

Yine de Instagram CEO’su Adam Mosseri’nin Threads uygulamasıyla ilgili açıklamaları, siyasetin ve sert haberlerin platformda yayılmasını engellemeyi hedeflediğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Instagram’ın odak noktasının kullanıcılar arasında bağlantıları güçlendirmek ve olumlu bir topluluk atmosferi oluşturmak olduğunun sinyallerini veriyor.

Siyaset ve haberlerin bir şekilde Threads’e sızması kaçınılmaz olsa da, Mosseri’nin açıklamaları bu konuda biraz umut verici. Instagram’ın, kullanıcıların içerik tercihlerine odaklanarak kaliteli ve anlamlı bir deneyim sunmayı sürdürmesini umuyoruz.

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