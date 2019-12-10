The Witcher karakter tanıtım videoları, Netflix tarafından paylaştı!

PUBG Mobile, dünyada en çok rağbet gören mobil oyunlar arasında belki de en popüler olanı. Geçtiğimiz günlerde ABD’li teknoloji üreticisi Qualcomm tarafından tanıtılan Snapdragon 865 ile oyun artık çok daha akıcı olarak oynanabilecek. Qualcomm yaptığı açıklama ile oyuna 10-Bit HDR ve 90 FPS desteğinin geleceğini açıkladı.

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Qualcomm tarafından 3-5 aralık tarihleri arasında Hawaii‘de gerçekleştirilen Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliği beraberinde bir çok haber ve yenilik getirdi. Oyunseverlerin dikkatini ise en çok PUBG Mobile iyileştirmeleri çekmiş durumda. Şirket, PUBG Mobile‘da 90 FPS ile daha iyi bir akıcılık sağlamak adına oyun geliştiricileri ile birlikte çalışıyor.

Oyuncular için bu önceden uzak bir hayal gibi gözükse de, önümüzdeki yılın performans canavarı olması beklenen Snapdragon 865 yonga seti sayesinde bu hayalin hiç de uzak olmadığını söylemek pek mümkün. Yeni nesil işlemci ile oyun artık 90 FPS desteğine kavuşuyor. Ayrıca akıllı telefonlar yüksek hızda ekran yenileme desteği aldığında, oyun 144Hz ekran desteği de sağlayacak.

Qualcomm oyuna ayrıca 10-Bit HDR desteğinin de geleceğini açıkladı. Bu yüksek dinamik aralık, oyunda çeşitli grafik iyileştirmelerine neden olacak. Oyun bu sayede çok daha keyifli ve güzel bir performans sunabilecek.

Snapdragon 865‘in bir önceki nesilden kardeşi olan Snapdragon 855‘e kıyasla yüzde 25 daha hızlı CPU performansına ve yüzde 20 daha hızlı grafik arabirimine sahip olduğunu da hatırlatalım. Elbette bu durumun diğer oyunlara da yansıyacağını ve daha iyi performanslar sunacağını söyleyebiliriz. İşlemci ayrıca geniş bir aralıkta 5G frekans desteği sunuyor.

Hem Qualcomm hem de PUBG Mobile geliştiricileri, tüm bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz net bir şey söylemediler. Fakat önümüzdeki nesil Snapdragon işlemcileri ile 90 FPS desteği sayesinde oyundan çok daha iyi bir akıcılık ve grafik performansı alacağımız aşikar gözüküyor. Bu da oyunseverlerin keyiflerini haliyle yükseltmiş durumda.

Telefonunuzda PUBG Mobile hala yüklü değilse, aşağıda bıraktığım linkler sayesinde indirip keyifle oynayabilirsiniz.

PUBG Mobile indirme linkleri