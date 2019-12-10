Oyun
The Witcher karakter tanıtım videoları, Netflix tarafından paylaştı!
The Witcher, uzun bir süredir Netflix kanadında çalışmalar devam ediyor. Sonunda detay seviyesinde oldukça doyurucu olan karakter tanıtım videolarını meraklılarıyla paylaştı.
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Başrollerini Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan’ın paylaştığı The Witcher’ın ana karakterleri üç özel videoyla ilk kez hayranlarıyla buluştu. Yayınlanan videolarla birlikte; Geralt, Yennefer ve Ciri’nin dünyasına doğru gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz.
Tüm dünyada, fantastik edebiyat içerikli kitaplarıyla karşımıza çıkan ve FRP temalı içeriklerde gönüllerde taht kuran The Witcher, ilk oyunuyla da kitleleri toplamayı başarmıştı. Devam oyunlarıyla da bu başarısını sürdüren FPS oynanışa sahip oyun en son, CD Project Red stüdyosu tarafından geliştirilen Wild Hunt ile karşımıza çıkmıştı.
Üzerinden dört sene geçmesine rağmen uzun soluklu FPS’e olan ilginin düşmediğini, uzun sürelerce de bu ilginin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi ise yapımcılık koltuğunda Lauren Schmidt Hissrich’i gördüğümüz serinin dizileştirildiğini görüyoruz. Umarız ki çoğu uyarlamada yaşanan eksik veya akışa doğru değiştirilen hikaye bozulmalarını bu seride tanık olmayız.
Keza yapımıcının 2016’da yayın hayatına giriş yapan Marvel’ın güçlü karakterlerinden Daredevil dizisinin uzun soluklu olduğunu görmüştük. Uzun bir süre seyircileri ekran başında tutmayı başarabilen seri, yaklaşık 4 yıldır yayın hayatına devam etmekteydi.
The Witcher’ın yeni dizisini Netflix platformunda 20 Aralık itibariyle yayında olacak. Ayrıca dizi, Türkçe dil seçeneği ve altyazı desteğiyle de izlenebilecek.
Haber
PUBG Mobile, Snapdragon 865 ile sınıf atlayacak!
PUBG Mobile, dünyada en çok rağbet gören mobil oyunlar arasında belki de en popüler olanı. Geçtiğimiz günlerde ABD’li teknoloji üreticisi Qualcomm tarafından tanıtılan Snapdragon 865 ile oyun artık çok daha akıcı olarak oynanabilecek. Qualcomm yaptığı açıklama ile oyuna 10-Bit HDR ve 90 FPS desteğinin geleceğini açıkladı.
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Qualcomm tarafından 3-5 aralık tarihleri arasında Hawaii‘de gerçekleştirilen Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliği beraberinde bir çok haber ve yenilik getirdi. Oyunseverlerin dikkatini ise en çok PUBG Mobile iyileştirmeleri çekmiş durumda. Şirket, PUBG Mobile‘da 90 FPS ile daha iyi bir akıcılık sağlamak adına oyun geliştiricileri ile birlikte çalışıyor.
Oyuncular için bu önceden uzak bir hayal gibi gözükse de, önümüzdeki yılın performans canavarı olması beklenen Snapdragon 865 yonga seti sayesinde bu hayalin hiç de uzak olmadığını söylemek pek mümkün. Yeni nesil işlemci ile oyun artık 90 FPS desteğine kavuşuyor. Ayrıca akıllı telefonlar yüksek hızda ekran yenileme desteği aldığında, oyun 144Hz ekran desteği de sağlayacak.
Qualcomm oyuna ayrıca 10-Bit HDR desteğinin de geleceğini açıkladı. Bu yüksek dinamik aralık, oyunda çeşitli grafik iyileştirmelerine neden olacak. Oyun bu sayede çok daha keyifli ve güzel bir performans sunabilecek.
Snapdragon 865‘in bir önceki nesilden kardeşi olan Snapdragon 855‘e kıyasla yüzde 25 daha hızlı CPU performansına ve yüzde 20 daha hızlı grafik arabirimine sahip olduğunu da hatırlatalım. Elbette bu durumun diğer oyunlara da yansıyacağını ve daha iyi performanslar sunacağını söyleyebiliriz. İşlemci ayrıca geniş bir aralıkta 5G frekans desteği sunuyor.
Hem Qualcomm hem de PUBG Mobile geliştiricileri, tüm bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz net bir şey söylemediler. Fakat önümüzdeki nesil Snapdragon işlemcileri ile 90 FPS desteği sayesinde oyundan çok daha iyi bir akıcılık ve grafik performansı alacağımız aşikar gözüküyor. Bu da oyunseverlerin keyiflerini haliyle yükseltmiş durumda.
Telefonunuzda PUBG Mobile hala yüklü değilse, aşağıda bıraktığım linkler sayesinde indirip keyifle oynayabilirsiniz.
PUBG Mobile indirme linkleri
Oyun
Call of Duty Mobile sadece iki ayda 170 milyon indirmeyi aştı!
Call of Duty Mobile,Android ve iOS’ta kısa sürede en popüler oyunlardan biri haline geldi.Son yayınlanan rapor,ilk iki ayında 172 milyondan fazla kez indirildiğini ve yaklaşık 87 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.Özellikle bir kaç yıldır Battle Royale türü oyunların hem mobil hem de PC platformunda dikkat çekici başarısı konuşulmakta.Çin merkezli oyun devi Tencent tarafından geliştirilen Call of Duty Mobile,1 Ekim 2019 tarihinde mobil mağazalarda yerini almıştı.Çıkış yaptığı günden bu yana yakaladığı takdire şayan ivme ile kendinden sık sık söz ettiriyor.
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Activision ve Tencent ortaklığıyla geliştirilen oyun akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz şekilde sunuluyor.Sadece çıkış yaptığı ilk dönem de 146 milyon indirme rakamına ulaşan oyun,kasım ayı içerisinde ise 21 milyonu aşkın indirme ile gündemimizde kalmaya devam ediyor.Oyun ABD’de yaklaşık 28,5 milyon kurulum ve dünya genelinde tüm indirmelerin yüzde 16,6’sını kapsamakta.Sırasıyla Hindistan 17.5 milyon ile yüzde 10.2,Brezilya 12 milyon indirme ile yüzde 7 olarak indirmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.Yapım Google Play üzerinden 89 milyon kez (yüzde 52) indirme sayısı yakalarken,iOS platformunda ise 83 milyon kurulum sayısıyla son iki aya damgasını vurdu.
Geliştiriciler oyunu yeni mod,silah ve karakter güncellemeleri ile sürekli aktif halde tutmaya devam ediyor.Yapımın ücretsiz olarak sunulması kısa sürede bu ivmeyi yakalamasında büyük bir rol oynuyor.Bakalım Call of Duty Mobile bu iddialı veriler ile,en büyük rakibi PUBG Mobile ile arasındaki farkı kapatabilecek mi ?
Eğer halen denemediyseniz indirme linkleri;
Oyun
Kerbal Space Program’ın genişleme paketi PS4 ve Xbox One’da!
Kerbal Space Program oyunun yeni genişleme paketi konsol platformları olan PS4 ve Xbox One için bugün itibariyle yayında. Paketleri oyuncular, oyun marketlerinden satın alabiliyorlar.
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Private Division ve Squad bugün yaptığı bir duyuru ile Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geliyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazırdaki oyuncular için bolca taze içerik getiriyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek yeni özellikler getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor.
Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor.
Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları değiştirdiklerini belirtti: “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”