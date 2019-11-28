Netflix
Netflix’ten bir yerli yapım daha geliyor: Atiye fragmanı yayınlandı!
Netflix’in çekimleri ve yapımı Türkiye’de gerçekleştirilen ikinci yerli dizi projesi detaylanmaya başladı. Başrollerini oyunculuk sektoründe ün yapmış olan Beren Saat ve Mehmet Günsür’un paylaşacağı dizinin adı Atiye olarak belirlenmiş.
İlginizi çekebilir: Nickelodeon ve Netflix uzun soluklu bir anlaşma imzaladı!
Genç ve güzel resmen Atiye’nin İstanbul’dan Şanlıurfa’daki dünyanın en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe’ye olan macerasını anlatacak dizinin ilk fragmanı Netflix’in resmi Youtube hesabından yayınlandı.
Kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın gibi oyuncuları da yer alıyor. Henüz yaratılan çalışmayla ilgili daha çok detay ortaya çıkmadı. Fakat konusuna baktığımız takdirde etkileyeci bir hikayeyle karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.
Atiye dizisinin ilk sezonu 27 Aralık Cuma günü tüm dünyayla birlikte Türkiye’de gösterime açılması bekleniyor. Umarız ki Masumiyet’te yakalanılan büyük başarı Türk sinema sektöründe yaratılan kötü algı bu yeni çalışmanın da etkisiyle çok daha kolay silinebilir.
Haber
Nickelodeon ve Netflix uzun soluklu bir anlaşma imzaladı!
Netflix, Disney+’ın açılışına yanıt olarak anismasyon karakterleri ile tanınan yapımcı firma Nickelodeon ile anlaşma sağladı!
Disney‘in yeni yayın hizmetinin başlatılmasına yanıt olarak, Nickelodeon ve Netflix, Nick karakterleri ile yeni filmler ve diziler oluşturmak için bir ekip kurduklarını ve daha fazla Nick içeriğini Netflix’e getirdiklerini açıkladı!
İlginizi çekebilir: Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı
Netflix tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırken, bu anlaşmanın uzun soluklu bir anlaşma olacağı söylendi. Nickelodeon ile yapılan bu anlaşmayı değerlendiren Netflix Orjinal Animasyon Yapımları Başkan Yardımcısı Melissa Cobb “Yeni sesler bulmaya ve Netflix’teki küresel izleyicimize cesur hikayeler anlatmaya çalışırken yeni yollarla Brian Robbins, Ramsey Naito ve Nickelodeon gibi yaratıcı ekiplerle işbirliğine devam etmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Ünlü animasyon filmleri ve karakterleri ile tanınan firma ile yapılan anlaşmanın detaylarında, birçok hazır dizi ve filmlerin Netflix’e ekleneceği vurgulandı. Yani The Loud House ve Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘da Netflix’e eklenenler arasında olacak. Ayrıca yeni filmler ve diziler bu ortaklıkla birlikte platforma eklenecek.
13 Kasım’da Disney tarafından yapılan açıklamada, Disney+ Platformunun 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı söylendi. Bu kullanıcı sayısına sadece açıldığı gün içinde ulaşıldığı söylendi. Ayrıca platformun 2024 yılına kadar 90 milyon kullanıcı sayısına ulaşmasını beklediklerini de bu açıklamada basına aktardılar.
Netflix’ten gelen bu hamlenin Disney+’ın bu çıkışına yanıt olarak geldiği söylenirken animasyon severleri bu şekilde Disney+’tan kendilerine çekmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Aynı zamanda Netflix’in sadece Amerika’da 60 milyon ve dünya genelinde 158 milyon abone sayısına sahip olduğunu belirtelim.
Haber
Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama dizisinin çekimlerine başladı.
İlginizi çekebilir: Sonic Movie: Yeni fragmanla, kirpi tamamen yenilendi!
Türkiye’nin en önemli senaristlerinden Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor. Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul‘un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişenleri konu alıyor. Şimdi ise ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
Haber
Netflix Türkiye’den El Camino fragmanındaki sansür hakkında açıklama!
Bu sabah yayınlanan Breaking Bad filmi El Camino fragmanında ABD hesabı ile Türkiye hesabı arasında görülen farklılık ve sigara sansürü hakkında resmi açıklama Netflix Türkiye’den geldi.
İlginizi çekebilir; Netflix Türkiye ilk sansürü fragmanda uyguladı!
El Camino’nun son fragmanında ABD ve genel fragmanında Jesse Pinkman’ın sigara içtiği açıkca görülürken Türkiye fragmanında sigara gizlenmiş olması dikkatlerden kaçmamıştı. Konu ile alakalı Netflix Türkiye’den gelen açıklamayı ile aynen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
“Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”
-Netflix Türkiye
Yapılan açıklamaya bakılırsa Netflix kanadından RTÜK ya da yaptırımlarına dair değil, Netflix’e geçmeyi düşünen ve El Camino fragmanını görüp “Bu dizide sigara var” diyerek üye olmaktan ya da üyeliğinden vazgeçmesini engellemek adına yapıldığı ve genel olarak Netflix’in bu stratejiyi uyguladığı belirtiliyor. Açıklamanın en önemli tarafı ise 11 Ekim’de yayınlanacak filmde herhangi bir kesinti ya da değişiklik olmayacağı konusu. Umarız bu açıklamanın ardından film yayınlandığında ABD ile Türkiye versiyonu arasında bir farklılık görmeyiz.