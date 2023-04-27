Netflix’in popüler fantastik yapımı The Witcher hayranları için uzun bir bekleyiş sona erecek gibi görünüyor. Netflix, diziden yeni bir fragman yayınlayarak üçüncü sezonunun yayın tarihini açıkladı ve yeni sezonun 17 Kasım 2023’te izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Bu fantastik dizi, yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanmış ve Henry Cavill’in canlandırdığı ana karakter Rivialı Geralt’ın maceralarını konu alıyor. İlk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan The Witcher, yeni sezonuyla da çok ses getirecek!

Yeni Sezonda Sürpriz Ayrılık Olabilir!



Fragmanda, Ciri’nin kılıç kullanımı ve hızlı aksiyon sahneleri dikkat çekti. Ayrıca, Geralt ve Yennefer arasındaki ilişki de sezon boyunca gelişmeye devam edecek gibi görünüyor. Geralt karakteri fragmanda önceki sezonlarda olduğu gibi Henry Cavill tarafından canlandırılsa da, yeni sezonun yayınlanmasıyla beraber büyük bir sürpriz yaşabilir.

Öyle ki, Geralt karakterini canlandıran isim 3. sezon itibarıyla değişecek ve dizide artık Geralt karakterini Henry Cavill canlandırmayacak. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda artık The Witcher dizisinde yer almayacağını belirtmişti. Bu kararının nedeni olarak ise dizide yapılan işlerden çok memnun olmadığını dile getirmişti.

Henry Cavill yeni Geralt karakterini oynayacak oyuncuyu da açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre Henry Cavill’in ayrılığı 3. sezonun son bölümlerinde yaşanacak ve yerine Liam Hemsworth geçecek.

Konu hakkında ardı arkası kesilmeyen soruların ardından bir açıklama yapma gereği duyan Henry Cavill, açıklamasında “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlar hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Benim yerime, fantastik Bay Liam Hemsworth, Beyaz Kurt rolünü üstlenecek. En büyük edebi karakterlerde olduğu gibi, Geralt’ı canlandırmak için harcadığım zamana saygı duyarak ve Liam’ın bu en büyüleyici ve incelikli adamı nasıl ele alacağını görmek için heyecan duyarak meşaleyi devrediyorum. Liam, bu karakterin harika bir derinliği var, karakterin içine dalmanın ve neler bulabileceğinizi görmenin tadını çıkarın.” ifadelerini kullanarak Rivialı Geralt rolüne veda etmişti.

İşte Fragman:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Witcher’ın 3. sezonunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!