The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı!

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan The Last of Us Part 2 için satış rakamları gelmeye başladı. Birleşik Krallık‘tan elde edilen verilere göre oyun şimdiden PlayStation 4 tarihine geçmeyi başardı.

PlayStation 3 oyun konsollarında ilk kez 7 sene önce karşımıza The Last of Us’ın yeni oyunu, 19 Haziran‘da satışa sunuldu. Dünya genelinde yoğun ilgi gören oyun, yüksek satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Video oyun siteleri ve dergileri tarafından oldukça yüksek puanlara layık görülen yapım, öte yandan Metacritic’teki oyun severler tarafından çok düşük puan almış durumda.

GamesIndustry’de yayınlanan rapora bakıldığında Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PS4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce bu rekoru yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief’s End kırmıştı ve liste başına yerleşmişti. Ancak The Last of Us 2’nin yüzde 1 oranında daha fazla satış yaptığını da belirtmek gerekiyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi günü itibarıyla biten haftada The Last of Us Part II birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Ring Fit Adventure ve üçüncü sırayı da FIFA 20 kapmış. Bir diğer ilginç detay ise Eylül ayında yedinci yaşına basacak olan Grand Theft Auto 5 oyununun altıncı sırada kendisine yer bulmuş olması.

Yapımcı Neil Druckmann, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak,“Çıkış saatinden sadece birkaç saat sonra The Last of Us Part II’nin kullanıcı inceleme sayısı ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktı. Bu tutkuya bayılıyorum!” şeklinde konuştu.

GFK verilerine göre Birleşik Krallık’ta en çok satılan 10 oyun