Tesla Megapack, sabah erken saatlerde Kaliforniya, Monterey’deki PG&E şirketi tarafından işletilen enerji depolama tesisinde alev aldı.

PG&E sözcüsü Jeff Smith’e göre, sabah geç saatlerde PG&E müşterileri için herhangi bir elektrik kesintisi veya yangın nedeniyle saha personelinde herhangi bir yaralanma olmadı. Smith, bir e-postada, Kaliforniya kamu hizmetinin 20 Eylül 2022’de sabah 01:30’ta yangından haberdar olduğunu söyledi.

PG&E, Moss Landing’de Elkhorn Battery olarak bilinen 182,5 megavat Tesla Megapack sistemini bu yıl nisan ayında devreye almıştı.

ABB ve Northvolt tarafından üretilenlerin yanı sıra Megapack gibi devasa piller, şebeke operatörlerinin ilçeler veya eyaletler arasında ekstra kapasite taşımasına ve kesintili kaynaklardan gelen gücün talep daha yüksek olduğunda veya bir iletim ağında plansız kesintiler olduğunda depolanıp kullanılabilmesine olanak tanır.

Moss Landing’deki enerji depolama sistemlerindeki yangınlar, Avustralya’daki Tesla Megapack’leri içeren olayları hatırlatıyor. Ayrıca, elektrik şebekesinin verimliliğini artırmak ve rüzgar ve güneş gibi kesintili, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği daha fazla kullanmak için yeni teknolojiyi benimsemenin zorluklarının da altını çiziyorlar.

Monterey’deki Moss Landing’de iki ayrı enerji depolama projesi var. Biri PG&E, diğeri ise Teksas merkezli Vista tarafından işletilmekte. Vista’nın bir sözcüsü, tesislerinin bu olaydan etkilenmediğini söyledi. Ancak, Vista geçmişte iki aşırı ısınma olayı yaşadı.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Otoyol 1’in bir bölümünü kapattı ve yangının ardından trafiği saatlerce tesisten uzaklaştırdı.

Kuzey Monterey İtfaiyesi’nden bir itfaiye kaptanı, iki şirket ve dört itfaiye aracının olaya saat 01:40 civarında başlayarak müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiyeciler tesiste kurulu hidrantları ve su kaynağını kullandı ve alevlerin daha büyük sistemdeki bitişik pillere ve yapılara yayılmasını önlemek için çalıştı. Yerel saatle 11.00 civarında, itfaiyeciler suyu kapattı. Ancak bazıları sistemin yeniden tutuşmamasını sağlamak için gece boyunca yerlerinde kaldılar.

“İlk Megapack’in yanmasına izin verdik”

PG&E ve Tesla tarafından itfaiyeye önerilen protokollere göre “İlk Megapack’in yanmasına izin verdik. Yangının nedenini öğrenmek için henüz çok erken” dedi.

Moss Landing’deki Elkhorn Battery trafo merkezinin yakınındaki bazı sakinlere, yangından sonraki emisyonlar nedeniyle pencereleri ve havalandırma sistemlerini kapalı tutarak yerlerine sığınmaları tavsiye edildi.

Monterey Bay Hava Kaynakları Bölgesi (MBARD) hava kirliliği kontrol memuru Richard Stedman’a göre, lityum iyon pil yangınlarının hidroklorik ve hidroflorik asit dahil olmak üzere toksik bileşenler yayma olasılığı var. MBARD’nin Elkhorn Battery yangınından kaynaklanan hava kalitesi etkileri hakkında acil bir veriye sahip olmadığını, ancak yangın tamamen söndürüldükten sonra konuyu incelemek için yerel yetkililerle birlikte çalışacağını söyledi.

PG&E’den Jeff Smith, “Tesisteki güvenlik sistemleri, sorun tespit edildiğinde tasarlandığı gibi çalıştı ve akü depolama tesisinin elektrik şebekesinden otomatik olarak bağlantısını kesti” dedi.