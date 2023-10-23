Türkiye otomotiv pazarının dikkat çeken ismi Tesla, kısa süre içinde yaklaşık 10 bin araç teslimatı gerçekleştirmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Ancak son günlerde gündeme düşen iddialara göre Tesla Türkiye genel müdürü Kemal Geçer görevinden ayrıldı.

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer Görevden Ayrıldı Mı?

Kemal Geçer, aslen hava yolu şirketi Lufthansa’da çalışan bir isimdi ve otomotiv sektörüne Tesla Türkiye ile adım atmıştı. Otomotiv sektörü dışından gelen bir ismin Tesla Türkiye’nin başına getirilmesi, bazı eleştirilere yol açmıştı. Ancak Geçer, kısa süre içinde hedef satış rakamlarının üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca bu satışları oldukça sınırlı bir ekip ile gerçekleştirmesi daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Tesla Türkiye’nin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nde görev yapan Mürşit Unat’ın attığı bir tweet, dikkatleri çekti. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin iddialarına göre, Kemal Geçer son dönemde Tesla’da yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yurt dışına bir süreliğine tatile çıktı. Söylentilere göre Tesla, satış sonrası hizmetler konusunda yeterli desteği sağlamadığı için Geçer ile anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Özellikle 10 binden fazla araç teslimatından sonra satış sonrası hizmette yaşanan sorunlar müşteri memnuniyetsizliğine neden olmuştu.

Emre Özpeynirci’nin bir başka iddiasına göre, Elon Musk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki görüşmesinin ardından Starlink, Kemal Geçer’e bağlandı. Böylece Geçer, Starlink’in Türkiye faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Ancak Kemal Geçer’in iddia edildiği gibi görevden ayrılmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtiliyor. Ancak ilginç bir şekilde, Geçer’in Tesla Türkiye’deki mevcut sözleşmesi Kasım ayında sona eriyor. Görüş ayrılıkları nedeniyle tatile gönderilen Geçer’in görev süresinin sona ermesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Olayın gelişmeleri merakla bekleniyor.

Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, Starlink’in Türkiye’ye gelmesi için ilk adımlar atılmıştı. Aralık 2020’den bu yana dünyada faaliyet gösteren Starlink’in Türkiye ayağının yeni genel müdürü belli oldu. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan karara göre, Kemal Geçer, Starlink Turkey’in genel müdürü olarak atandı.

Kemal Geçer, aynı zamanda Tesla Türkiye’nin genel müdürlüğünü de üstleniyor. Geçer, Tesla’daki görevine başlamadan önce Lufthansa Hava Yolları’nda genel müdürlük yapmış bir isim. Bu atama ile birlikte Geçer, hem Tesla’nın hem de Starlink Turkey’in operasyonlarını koordine edecek. Ancak Tesla konusu şu sıralar sallantıda gibi.

İlginizi Çekebilir: EA FIFA Oyunlarını Steam Gibi Dijital Mağazalardan Kaldırdı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Türkiye genel müdürü hakkındaki iddialar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!