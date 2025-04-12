Tesla Cybertruck, şimdi de arkadan itişli ve tek motorlu yepyeni bir versiyonuyla sahneye çıkıyor. Yeni Tesla Cybertruck, daha uygun fiyatlı bir elektrikli pick-up isteyenleri hedef alıyor. Peki Tesla Cybertruck yeni versiyonu özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Tesla Cybertruck yeni versiyonunda neler sunuyor? Özellikleri neler?

Yeni Tesla Cybertruck RWD modelinin en dikkat çeken özelliği, tek şarjla yaklaşık 563 kilometre menzil sunması. Dileyen kullanıcılar, 750 dolar değerindeki yumuşak tavan örtüsü ile bu mesafeyi 583 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Bu da aracın, yüksek kapasiteli batarya paketi ile donatıldığını ortaya koyuyor.

Ancak bazı donanımlar bu modelde yer almıyor. Örneğin arka LED ışık çubuğu, priz destekli yatak alanı, arka yolcu ekranı, adaptif süspansiyon sistemi ve elektrikli sert tavan gibi özellikler çıkarılmış. Tesla bu sadeleştirmeyi, fiyatı dengeleyip daha geniş kitlelere ulaşmak için yapmış gibi görünüyor.

İşin ilginç tarafı ise 62.000 dolarlık ilk Tesla Cybertruck RWD versiyonunun akıbetinin hâlâ belirsiz olması. Bu yeni modelin onun yerini mi alacağı yoksa ikisinin birden mi satışta olacağı henüz netleşmiş değil. Türkiye pazarı için vergilendirme ve şarj altyapısı gibi detaylar göz önünde bulundurulursa, bu yeni versiyonun ülkemizde nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.

Yeni model Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar? Amerika’da 70.000 dolar etiketiyle siparişe açılan bu model, ilk bakışta pahalı gibi görünse de sunduğu menzil kapasitesiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Üstelik üretimin yakın zamanda başlayacağı ve Haziran 2025 itibarıyla teslimatların yapılacağı belirtiliyor.

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