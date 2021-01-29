Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına erteledi. Şirket, Orijinal olarak 2020 yılını planlamıştı. Ancak aksamalar, ertelenmeyi de beraberinde getirdi.

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Tesla, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketidir. Şirket, özellikle çevreci teknolojileriyle ön plana çıkıyor ve kullanıcılarını etkiliyor. 2020 yılında popülerliğini arttıran otomobil devi, yaşadığı pek çok üretim sorununu aşmayı başararak inanılmaz bir yükseliş yakalamış, Bundan dolayı Elon Musk, dünyanın en zengin insanları listesinde yükselmeyi başardı. Elon Musk’ın göz bebeği olan Tesla, şimdilik iyi bir dönem geçiriyor. Popülerliğini arttıran şirket, piyasa değerini de yükseltip, bu sayede yatırımcılarına büyük kazançlar sağlıyor. Ancak son gelen haber, şirketin sevenlerini biraz üzecek gibi duruyor. Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına kadar erteledi. Elon Musk, açıklamayı yine Twitter üzerinde yaptı.

Tesla Roadster üretim tarihini 2022 yılına kadar erteledi

Elon Musk, sosyal medyayı aktif kullanmakta. CEO , özellikle takipçileriyle yakın bir ilişki kurmayı başardı. Bu sebeple müşterileriyle ilişkileri yakın olan CEO, buradan önemli açıklamalar da yapabiliyor. Bir Twitter kullanıcısının, Elon Musk’a “Tesla Roadster’a ne oldu?” diye sormasıyla araç yeniden gündeme geldi. Musk kullanıcıya “ Mühendislik çalışmalarını bu yıl bitiriyor, üretime önümüzdeki yıl başlıyoruz. Üçlü motor sistemi ve batarya yerleştirme işlemi bizi zorluyor.” Cevabını verdi. Bundan dolayı, Tesla Roadster üretim tarihi için 2022 yılını işaret ediyor. Araç tek şarj ile 620 mil (997 Km) yol gidebildiğini iddia ediyor. 0-100 kilometre arasına sadece 4.2 saniyede çıkabiliyor. Aracı almak isteyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda olsa bile, buna değecek gibi gözüküyor. Üretimde başka aksilikler yaşanır mı? şu an için belirsizliğini koruyor. Detaylar önümüzdeki süreçte belli olacak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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