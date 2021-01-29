Otomotiv
Tesla Roadster üretim tarihini 2022 yılına erteledi
Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına erteledi. Şirket, Orijinal olarak 2020 yılını planlamıştı. Ancak aksamalar, ertelenmeyi de beraberinde getirdi.
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Tesla, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketidir. Şirket, özellikle çevreci teknolojileriyle ön plana çıkıyor ve kullanıcılarını etkiliyor. 2020 yılında popülerliğini arttıran otomobil devi, yaşadığı pek çok üretim sorununu aşmayı başararak inanılmaz bir yükseliş yakalamış, Bundan dolayı Elon Musk, dünyanın en zengin insanları listesinde yükselmeyi başardı. Elon Musk’ın göz bebeği olan Tesla, şimdilik iyi bir dönem geçiriyor. Popülerliğini arttıran şirket, piyasa değerini de yükseltip, bu sayede yatırımcılarına büyük kazançlar sağlıyor. Ancak son gelen haber, şirketin sevenlerini biraz üzecek gibi duruyor. Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına kadar erteledi. Elon Musk, açıklamayı yine Twitter üzerinde yaptı.
Tesla Roadster üretim tarihini 2022 yılına kadar erteledi
Elon Musk, sosyal medyayı aktif kullanmakta. CEO , özellikle takipçileriyle yakın bir ilişki kurmayı başardı. Bu sebeple müşterileriyle ilişkileri yakın olan CEO, buradan önemli açıklamalar da yapabiliyor. Bir Twitter kullanıcısının, Elon Musk’a “Tesla Roadster’a ne oldu?” diye sormasıyla araç yeniden gündeme geldi. Musk kullanıcıya “ Mühendislik çalışmalarını bu yıl bitiriyor, üretime önümüzdeki yıl başlıyoruz. Üçlü motor sistemi ve batarya yerleştirme işlemi bizi zorluyor.” Cevabını verdi. Bundan dolayı, Tesla Roadster üretim tarihi için 2022 yılını işaret ediyor. Araç tek şarj ile 620 mil (997 Km) yol gidebildiğini iddia ediyor. 0-100 kilometre arasına sadece 4.2 saniyede çıkabiliyor. Aracı almak isteyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda olsa bile, buna değecek gibi gözüküyor. Üretimde başka aksilikler yaşanır mı? şu an için belirsizliğini koruyor. Detaylar önümüzdeki süreçte belli olacak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
Akıllı telefon satışları, dördüncü çeyrekte büyümeye başladı!
2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Genel
MINI, hatchback ve cabrio modellerini makyajladı
Beklenmedik bir anda MINI, hatchback ve cabrio modellerinin 2021 modellerini tanıttı. Küçük ama etkili değişimlere sahip MINI’ler, mart ayından itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.
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Ön kısımda yenilenen ve genişleyen ön ızgara, yeni LED farlar ve üçgen hava girişlerine sahip tampon dikkat çekiyor. Yan kısımda ise yeni çamurluklar ve yeni LED yan dönüş sinyalleri bulunuyor. Arka kısma geldiğimizde ise minik değişiklikler geçirmiş yeni bir tampon ve İngiliz bayrağı desenli arka lambalar yer alıyor.
MINI bir süre önce kişiselleştirme özelliğini kapatmıştı. Fakat artık araçlar, çok tonlu tavanın da dahil olduğu yeni seçeneklere sahip. Özellikle maviden siyaha geçişli tavan rengi oldukça ilginç duruyor. Dış renkler kısmında ise üç yeni seçenek bulunuyor. Bunlar ise metalik Island Blue, metalik Rooftop Grey ve Zesty Yellow şeklinde. Ayrıca beş adet yeni jant tasarımı da yeni MINI’lerle birlikte geliyor.
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Yeni MINI’lerin kabini ve donanımları
Yeni MINI kabinlerinde, yeni döşemeler, yeni havalandırma çıkışları ve donanımlar bulunuyor. İçeride dikkat çeken yeniliklerin direksiyon, vites kolu ve dijital gösterge paneli olduğunu söylemek mümkün. 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranının çevresinde, lazerle oyulmuş desenlere sahip LED halka bulunuyor.
Motor seçenekleri kısmında ise bir değişiklik bildirilmedi. Güncel motor seçenekleriyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Ayrıca İngiliz üretici, MINI Electric Collection 2021 serisini duyurdu. Bu konu hakkında fazla bir açıklama yok. Fakat bu serinin karakterini ve benzersizliğini vurgulayan, iç ve dış detayların olacağı söylendi.
Carscoops‘un, söz konusu yeni MINI’leri detaylıca incelediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Kaynak: Carscoops
Haber
Makyajlı Tesla Model S resmi olarak tanıtıldı!
Elektrikli otomobillerde devrime imza atan Tesla Model S, uzun yıllar sonra en büyük güncellemesine kavuştu. Makyajlı Model S; tamamen yeni iç mekanı ve yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor.
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Karşınızda makyajlı Tesla Model S: Daha konforlu ve teknolojik!
2012’de tanıtılan Tesla Model S, yollara inmesinin üzerinden geçen 9 yılda sadece tek bir güncelleme aldı. Bir süredir kamuflajlı olarak görüntülenen aracın yenilenen versiyonu ise çeyreklik finansal raporların öncesinde görücüye çıktı. Yenilenen Tesla Model S’in modern dış tasarımına bakıldığında küçük değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin; standart tam boy cam tavan, yeni ön tampon ve fren soğutma kanalları yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca yalnızca üst paketlerde olmak üzere lastik ve jant boyutları da bir miktar büyütülmüş.
Makyajlı Tesla Model S, asıl radikal değişikliği ise iç mekanında görüyor. Tamamen yenilenen iç mekan, artık yeni bir direksiyon ve bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Yaratıcılığını konuşturan Tesla, geleneksel direksiyon simidi yerine uçak lövyesi formundaki sapsız direksiyon tasarımına geçiş yapmış. Bununla beraber söz konusu fantastik tasarımı daha önce yeni Tesla Roadster’da da görmüştük.
Dikey tablet biçimindeki multimedya ekranı ise 2200×1300 piksel çözünürlüğündeki 17 inçlik yatay bir ekranla yenilendi. Bu arada ekranın arka planında 10 Teraflop gücünde bir bilgi işlem birimi yer alıyor. Dolayısıyla Tesla Model S’te yer alan süper bilgisayarın PlayStation 5 ile aynı güçte olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Tesla, arkadaki yolcuların konforunu düşünerek kol dayama bölümünün arkasına 12.3 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı daha eklemiş.
Makyaj operasyonuyla beraber Model S’in performans versiyonları satıştan kalkarken; bundan sonra Plaid ve Plaid+ şeklinde iki tepe versiyon satılacak. Üçlü elektrik motoruna sahip olan yeni seçenekler, 0-100 km hızlanmasını sadece 1.99 saniyede tamamlıyor. Plaid donanımı maksimum 628 km menzil sunarken, Plus versiyonunda ise bu değer 837 km’ye ulaşıyor. Öte yandan halihazırda satın alınabilen uzun menzilli versiyonun menzil değeri de güncellemeyle beraber 663 km oluyor.
Son olarak rezervasyon süreci başlayan makyajlı Tesla Model S başlangıç fiyatının 78.490 dolar olduğunu belirtelim.
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