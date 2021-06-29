Tesla rakibi Daymak’ın kripto madenciliği aracı Spiritus kazıya başlıyor!

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Kanadalı rakibi Daymak’ın fütüristik üç tekerlekli aracı Spiritus’un ilk prototipi bugün kazıya başlıyor. Spiritus bugün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) madenciliğine başlıyor.

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Daymak’ın Spiritus’unun ilk prototipi bugün BTC, ETH ve DOGE kripto para birimlerini çıkarmaya başlayacak. Süreç, şirketin resmi internet sitesi üzerinden herkese açık şekilde yayınlanacak ve izleyenler Spiritus’un kazançlarını eş zamanlı şekilde izleyebilecek. Daymak tarafından daha Spiritus’un 1 Haziran’da kripto para madenciliği yapabileceği açıklanmıştı.

Spiritus nasıl çalışıyor?

Spiritus prototipi, araç park haline geldiğinde kripto para madenciliği yapmaya başlayan güçlü bir GPU’ya entegre. Madencilik işleminden elde edilen kârların toplanıp depolanması için tasarlanmış bir Nebula cüzdan uygulaması da araca entegre edildi. Spiritus ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak. Modelin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat ön siparişler araç başına 18.495 dolar sabit fiyata şu an da alınmakta.

Daymak’ın kurusucu Alda Baiocchi, blockchain teknolojisi hakkında “hayatımızın en ezber bozan teknolojilerinden biri” diyor.

“Blockchain teknolojisi ve kripto para, zamanımızın en ezber bozan yeniliklerinden ikisidir ve bunu ürünlerimize dahil eden ilk otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz.”

Şirketin hayalinde Spiritus sahiplerinin araçlardan elde ettikleri kripto para kazançlarını kutlayacakları bir gelecek var. Araç, blockchain üzerinde bir node görevi yapacak.

Böyle bir araç fikri kesinlikle harika bir pazarlama taktiği ve ticari zeka örneği olarak gösteriliyor. Kripto para merakının zirve yaptığı şu dönemde kripto para sevdalıları ya da hiç ilgisi olmayan biri için bir düğmeye dokunarak arabalarından madencilik yapma fikri oldukça ilgi çekici.