Kripto Para
Tesla rakibi Daymak’ın kripto madenciliği aracı Spiritus kazıya başlıyor!
Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Kanadalı rakibi Daymak’ın fütüristik üç tekerlekli aracı Spiritus’un ilk prototipi bugün kazıya başlıyor. Spiritus bugün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) madenciliğine başlıyor.
Daymak’ın Spiritus’unun ilk prototipi bugün BTC, ETH ve DOGE kripto para birimlerini çıkarmaya başlayacak. Süreç, şirketin resmi internet sitesi üzerinden herkese açık şekilde yayınlanacak ve izleyenler Spiritus’un kazançlarını eş zamanlı şekilde izleyebilecek. Daymak tarafından daha Spiritus’un 1 Haziran’da kripto para madenciliği yapabileceği açıklanmıştı.
Spiritus nasıl çalışıyor?
Spiritus prototipi, araç park haline geldiğinde kripto para madenciliği yapmaya başlayan güçlü bir GPU’ya entegre. Madencilik işleminden elde edilen kârların toplanıp depolanması için tasarlanmış bir Nebula cüzdan uygulaması da araca entegre edildi. Spiritus ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak. Modelin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat ön siparişler araç başına 18.495 dolar sabit fiyata şu an da alınmakta.
Daymak’ın kurusucu Alda Baiocchi, blockchain teknolojisi hakkında “hayatımızın en ezber bozan teknolojilerinden biri” diyor.
“Blockchain teknolojisi ve kripto para, zamanımızın en ezber bozan yeniliklerinden ikisidir ve bunu ürünlerimize dahil eden ilk otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz.”
Şirketin hayalinde Spiritus sahiplerinin araçlardan elde ettikleri kripto para kazançlarını kutlayacakları bir gelecek var. Araç, blockchain üzerinde bir node görevi yapacak.
Böyle bir araç fikri kesinlikle harika bir pazarlama taktiği ve ticari zeka örneği olarak gösteriliyor. Kripto para merakının zirve yaptığı şu dönemde kripto para sevdalıları ya da hiç ilgisi olmayan biri için bir düğmeye dokunarak arabalarından madencilik yapma fikri oldukça ilgi çekici.
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Kripto Para
Coinbase CEO’sundan DOGE listelemesi tartışmasına yanıt!
Coinbase CEO’su Brian Armstrong, borsanın DOGE listelemesi ile şiddetlenen listeleme politikası tartışmaları hakkında konuştu. Tartışmalara yanıt veren Armstrong, borsanın amacının yasal olduğu sürece “tüm kripto varlıkları” listelemek olduğunu söyledi.
Coinbase CEO’su Brian Armstrong, DOGE listelemesi hakkında konuştu. Armstrong Twitter üzerinden bir tweet serisi paylaştı. Paylaşımda Coinbase’in amacının yasal olduğu sürece “her” kripto varlığı listelemek olduğunu belirtti.
1/ Reminder about how Coinbase lists assets: our goal is to list *every* asset where it is legal to do so.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 28, 2021
“Coinbase’in varlıkları nasıl listelediğine dair bir hatırlatma: Amacımız, yasal olduğu yerlerde “her” varlığı listelemek.”
CEO, borsanın listeleme yaparken kripto varlıklara özel bir davranışta bulunmadığını da söylüyor. Listeleme standartlarının dışına çıkılmadığını belirten Armstrong, “varlık agnostiğiyiz çünkü serbest piyasalara ve tüketicilerin kriptoekonomide bir seçeneği olması gerektiğine inanıyoruz.” diyor.
2/ Outside of our listing standards (for safety/legality), we don't offer an opinion on the value of each asset. We are asset agnostic, because we believe in free markets and that consumers should have choice in the cryptoeconomy. This is how we'll have the most innovation.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 28, 2021
“Listeleme standartlarımızın dışında (güvenlik/yasallık için), her bir varlığın maliyeti hakkında bir fikir sunmuyoruz. Varlık agnostiğiyiz çünkü serbest piyasalara ve tüketicilerin kriptoekonomide bir seçeneği olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak o zaman en fazla yeniliğe sahip olabiliriz.”
Brian Armstrong ayrıca önümüzdeki süreçler içerisinde Coinbase’in kullanıcılarına her bir kripto varlığı inceleyebilmeleri ya da derecelendirebilmeleri için çeşitli imkanlar sunacağını ifade etti. Bunun diğer tüketicilere daha bilinçli kararlar vermeleri için bilgi sağlamak olacağını söyledi.
Coinbase yeni listelemelerde oldukça hız kazandı. 2017 yılında yalnızca dört kripto para birimi ile (Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash) işlem yapma imkanı sunuyordu. Şimdi ise Tether (USDT) gibi stablecoinlerden Cardano (ADA) gibi popüler kripto paralara, CoinMarketCap’te 166. sıralarda bulunan NKN gibi diğerlerine göre daha az bilinen kripto paralara kadar 63 varlığı listelemiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz ocak ayında, listelemek üzere 44 kripto para biriminin daha incelendiği açıklanmıştı. Üç gün önce ise Barnbridge (BOND), Livepeer (LPT) ve Quant’ (QNT) listelemesi gerçekleşti.
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Kripto Para
Ethereum günlük aktif adresleri tarihinde ilk kez Bitcoin’i geçti!
Bitcoin (BTC) konsolide olmaya devam ederken, Ethereum (ETH) ivme kazandı ve 2.100 dolarlık psikolojik fiyatı kırdı. CoinMarketCap’e göre, Ethereum gün içi işlemlerde son 24 saatte %12.47 artarak 2.158 dolara ulaştı. Zincir içi analitik sağlayıcı Santiment, yaptığı paylaşımda Ethereum günlük aktif adreslerinin ilk kez Bitcoin’i geride bırakarak tarih yazdığını söyledi.
“Ethereum ile günlük aktif adreslerde ilk kez Bitcoin’i geride bırakarak tarihin yazıldığı bir günde, altcoinler oynamaya geldi. KSM, COMP ve ZIL, piyasalarda iz bırakan birçok proje arasında yer alırken, BTC 34.5 bin dolar civarındaydı.”
Ethereum’un günlük aktif adresleri 649.000’e yükselirken, Bitcoin’inkiler 580.000’de kaldı. Analitik sağlayıcı ayrıca Zilliqa (ZIL), Compound (COMP) ve Kusama (KSM) gibi diğer altcoinlerin de iyi performans gösterdiğini belirtti.
Bu arada Bitcoin’in ortalama tüccar getirileri son zamanlarda FOMO (fırsatları kaçırma korkusu), dipten satış ve üstten alım yaygınlaştıkça 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum kârlı tüccarlar için tam tersi oldu çünkü onlar genellikle düşük olanı alıp yüksek olanı satarlar.
Ethereum, mayıs ortası ile bıraktığı koşuya devam edecek mi? En büyük ikinci kripto para birimi 4.000 doları kırıp geçerek elde ettiği rekoru mayıs ortası çöküşü ile birlikte kaybetti ve o günden beri 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele ediyor. Kripto para piyasasının tanınan analistlerinden Michael van de Poppe şunları söylüyor:
#Ethereum showing some strength here in which it's currently facing a critical resistance zone. Not an area I'd be looking for longs.
The aggressive play would be some short-term consolidation with support at $1,985-2,015.
If that happens -> continuation towards a breakout. pic.twitter.com/mAquVi0syo
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 29, 2021
“Ethereum burada şu anda kritik bir direnç bölgesiyle karşı karşıya olduğu bir miktar güç gösteriyor. Uzun zamandır arayacağım bir alan değil. Agresif oyun, 1.985-2.015 dolar destek ile kısa vadeli bir konsolidasyon olacaktır. Bu olursa, bir kopuşa doğru devam eder. ”
Poppe, Ethereum’un 2.900-2.000 dolar aralığına yükselebilmesi için 2.100 doları aşması gerektiğini de ifade etmişti.
#Ethereum holds a crucial support zone, but should still break through $2,150-2,250.
If that happens, then I'm starting to target the other side of the range at $2,900-3,000.
Good part; $BTC pair is waking up on $ETH -> other #altcoins most likely going to follow suit. pic.twitter.com/DgW8K2LCSH
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 28, 2021
“Ethereum çok önemli bir destek bölgesine sahip ancak yine de 2.150-2.250 doları geçmeli. Bu olursa, aralığın diğer tarafını 2.900-3.000 dolar olarak hedeflemeye başlıyorum. İyi bölüm; BTC çifti ETH’de uyanıyor, (oysa) diğer altcoinler büyük olasılıkla aynı şeyi yapacak.”
Yeni günde 2.150 dolar seviyesinin üzerinde seyreden ETH için yeni bir koşunun başlayıp başlamayacağını birlikte göreceğiz.
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Kripto Para
Huobi Çin’deki kullanıcıların türev ticaret işlemlerini yasakladı!
Popüler kripto para borsalarından olan Huobi, kullanıcı sözleşmesinde yapmış olduğu değişiklik ile artık Çin’deki kullanıcıların türev ticareti yapamayacaklarını açıkladı.
Huobi, kullanıcı sözleşmesinde yaptığı 26 Haziran tarihli değişiklik ile Çin ve Tayvanlı yatırımcıların Huobi kripto para borsası üzerinden türev ticaret hizmetleri kullanmalarının yasaklandığını bildirdi. İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan ve İngiltereli yatırımcılar da borsanın türev ticareti hizmetlerini kullanamayacaklar.
Huobi, kullanıcı sözleşmesini güncelleyerek Çin’i türev alım satım hizmetlerini kullanması yasak olan yargı bölgeleri listesine ekledi. Fakat Çinli kullanıcılar borsaya erişmeye ve spot ticaret işlemlerine devam edebilecekler.
Yapılan değişiklik Huobi’nin Çin’deki kullanıcılara sunduğu kaldıraç ölçüsünün azaltılmasının ardından geldi. Bilindiği üzere düzenleyici endişeleri sebebiyle 125x olan kaldıraç oranı 5x’e düşürülmüştü. Çin’deki yeni kullanıcıların türev ürünlerine de erişmesi engellendi.
Çin, kripto para birimlerine yönelik aldığı sert kararlar ve yaptığı sert açıklamalar ile son zamanlarda kripto para dünyasında fırtınalar estiriyor. Ülkedeki pek çok madencilik şirketinin faaliyeti durdu ve başka bölgelere taşındı. Bu baskılar ile birlikte BTC fiyatı ve Bitcoin hash oranı %50 düşüş gördü.
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