Haber
Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!
Michigan‘daki federal araç güvenlik düzenleyicileri, otopilot modunda sabit bir polis aracına çarpan Tesla araçla ilgili soruşturma başlattı. Bu çarşamba gerçekleşen kazada Tesla Model Y, durmakta olan mavi bir Dodge Charger sedana çarptı. Polis aracının yolda durma sebebi, geyiğe çarpan başka bir aracın kazasını kaydetmekti. Polis arabası, bir kısmı en sağ şeritte olacak şekilde acil durum ışıkları açık bırakılarak park halindeydi.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 Lite, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Tesla model aracın yaptığı kazada can kaybı var mı?
Yetkililer, ne polis memuru ne de 22 yaşındaki Tesla sürücüsünün herhangi bir şekilde yara almadığını söylediler. Bununla birlikte sürücünün ifadesine göre araç, otopilot modundaydı. Kaza, Detroit’in yaklaşık 100 mil kuzeybatısında bulunan Eaton’da meydana geldi. Olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi‘nden eleştiri alan Tesla araçların karıştığı kazalardan sadece biri. Ayrıca bu, geçtiğimiz hafta Michigan‘da bir Tesla model arabanın karıştığı ikinci kaza. Daha önce gerçekleşen kazada, otomobil bir kamyonun altına girmişti. Her iki araçtaki yolcular, ağır yaralı olarak kazayı atlatmıştı.
Gerçekleşen kazanın ardından şirket yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak art arda gerçekleşen bu kazaların marka açısından olumsuz bir imaj çizdiğini belirtmekte fayda var. Federal güvenlik güçleri ise bu kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte, firma yetkililerinden de olaya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor.
Genel
Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!
Fortnite Sezon 6‘nın sinematiklerinde oldukça tanıdık iki isim yer aldı. The Avengers serisinden tanıdığımız Russo kardeşler oyunun sinematiklerine imza atmış.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Mansur Yavaş katıldığı Twitch yayınında Türkiye anlık izlenme rekorunu kırdı
Russo kardeşler sessiz sedasız Fortnite için sinematik video yönetmenliği yapmış!
Epic Games, Fortnite için neredeyse hiçbir masraftan kaçınmıyor. Birçok ünlü dizi film karakterlerini oyuna ekleyen yapım, bu konuda özel etkinliklerle oyuncu kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Sezon 6 resmi olarak yayınlanırken sevilen oyun için ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Epic Games oyunun yeni sezon sinematiklerini oldukça tanıdık iki isme çoktan çektirmiş. Ortaya çıkan habere göre altıncı sezon için Russo kardeşler oyuna sinematik yönetmenliği yapmış.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Variety isimli internet sitesinde yer alan habere göre, ünlü yönetmenler çoktan çalışmalarını tamamlamış. Öte yandan oyunun hayranı olan Russo kardeşler, son minvalde ortaya çıkan işten oldukça memnun. Ünlü yönetmenleri oyunun popüler kültürdeki yerinin çok büyük olduğunu savunurken, Epic Games ile çalışmaktan keyif aldıklarını belirttiler. Daha önceden de iki The Avengers filmini oyuna entegre eden firma, en sonunda başarılı yapımların yönetmenlerini de yanına alarak büyük bir işe imza attı. Ayrıca oyunun baş yaratıcılarından Donald Mustard da ünlü yönetmenlerle çalışmaktan inanılmaz keyif aldığını açıkladı. Bununla birlikte ünlü yönetmenlerin sadece sinematiklere değil geliştiricilere karakterler için de bazı yardımlarda bulunmuşlar. Bakalım Fortnite yeni sezonu ile gösterişini sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
İnternet
Google Chrome çoklu pencere yönetimini değiştirecek
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları bir kerede açılan çoklu pencere yönetimini kolaylaştırmayı planlıyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 1040-4.149TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
İnternet tarayıcılarına uzun zaman önce gelen “sekmeler” özelliği internet deneyimini önemli ölçüde geliştirmiş durumda. İnsanlar her seferinde yeni bir pencere açmak yerine yeni bir sekmeyle internette daha düzenli gezinebiliyorlar. Ancak bu sefer de çok sayıda sekmenin yönetilmesi problemi ortaya çıkabiliyor. Şimdiyse özellikle bu şekilde çoklu sekme ve çoklu pencere kullanan kullanıcılar için iyi haberler var.
Chromium tabanlı iki tarayıcı Microsoft Edge ve Google Chrome; çoklu tarayıcı pencereleri arasındaki geçişi ve yönetimi kolaylaştıracak yeni bir özellik almaya hazırlık yapıyorlar. İki tarayıcıda da aynı şekilde çalışacak özellik kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağa benziyor.
“Pencere isimlendirme” adlı işlev Edge ve Chrome tarayıcılarının 90.versiyonlarında yerlerini alacak. Şu anda ise tarayıcıların beta versiyonlarında denemeye açık halde. Ayrıca varsayılan aktif halde olduğundan dolayı denemek için gizli ayarlara girmek gerekmiyor.
Özellik, sekme tarayıcısı için kullanılan işlevleri tarayıcı sekmesine de getirerek benzer bir işleyiş sağlıyor. Örneğin bir tarayıcıda bir konu hakkında çeşitli sekmelerin açılmasının yanında; başka bir konu hakkında bir diğer pencere açılabiliyor. İsimlendirme işleviyle de bu pencerelerin düzeni sağlanabiliyor.
Ayarlar>Daha fazla araç>Pencere isimlendirme adresinden; ya da pencerenin köşesine sağ tıklayarak Bu pencereyi isimlendir kısmından özellik aktifleştirilebiliyor. Sonrasında verilen isim Windows görev çubuğunda yer alıyor ve farenin üzerine getirilmesiyle erişilebiliyor. Ayrıca özellikle birlikte kullanıcıya tarayıcıyı kapatıp açtığı zaman bıraktığı yerden devam etme seçeneği de sunuluyor.
Genel
Huawei-IPSOS araştırması, dizüstü bilgisayar tercihlerine ışık tutuyor
2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın alma planı yapan kişiler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda; Huawei ve IPSOS araştırma şirketi Türkiye’deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerini aydınlatan bir rapor yayınladı.
İlginizi çekebilir: Realme GT Neo modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Ülkemizdeki kullanıcılar, dizüstü bilgisayar tercihlerini ne yönde yapıyor?
HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (%34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü alanların oranı ise %4 olarak gözüküyor. Araştırmaya katılanların %66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.
Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş mevcut. Son 4 yılda dizüstü satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı %68 oranından, son 1 yıl içinde %77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da %50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden %33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.
Çoğunlukla hangi segment tercih ediliyor?
Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.6.500 TL’den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü alanların oranı 4 yıl içerisinden %74’ten %55’e gerilemiş. Ayrıca bu düşüş, 6.500 – 9.500 TL bandındaki orta segment laptopsatın alımlarına artış olarak yansıdı. 4 yıl içerisinde bu segmentten satın alımlar yüzde 19’dan yüzde 38’e çıktı. Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenleriydi. Son 4 yıl ile 1 yıl içinde dizüstü satın alanlar arasında bu konularda önemli bir fark gözlemlenmedi.
Dizüstü satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü satın almayı planlıyor. 1 yıl ve daha sonrasında dizüstü almayı düşünenlerin oranı ise %38. Yüzde 20’lik bir kesim ise henüz ne zaman dizüstü bilgisayar alacağına karar vermemiş durumda.Bu kitlenin yüzde 82’si ise, orta segment veya daha yüksek segmentten laptop satın almayı planlıyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanların yüzde 29’u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, %53’ü ise 6.500 – 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir laptop almayı planlıyor. Henüz hangi fiyat segmentinden satın alım yapacağına karar vermemiş kesim ise sadece %2.
Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 4 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!
Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!
Google Chrome çoklu pencere yönetimini değiştirecek
Huawei-IPSOS araştırması, dizüstü bilgisayar tercihlerine ışık tutuyor
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.