Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!

Michigan‘daki federal araç güvenlik düzenleyicileri, otopilot modunda sabit bir polis aracına çarpan Tesla araçla ilgili soruşturma başlattı. Bu çarşamba gerçekleşen kazada Tesla Model Y, durmakta olan mavi bir Dodge Charger sedana çarptı. Polis aracının yolda durma sebebi, geyiğe çarpan başka bir aracın kazasını kaydetmekti. Polis arabası, bir kısmı en sağ şeritte olacak şekilde acil durum ışıkları açık bırakılarak park halindeydi.

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Tesla model aracın yaptığı kazada can kaybı var mı?

Yetkililer, ne polis memuru ne de 22 yaşındaki Tesla sürücüsünün herhangi bir şekilde yara almadığını söylediler. Bununla birlikte sürücünün ifadesine göre araç, otopilot modundaydı. Kaza, Detroit’in yaklaşık 100 mil kuzeybatısında bulunan Eaton’da meydana geldi. Olay, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi‘nden eleştiri alan Tesla araçların karıştığı kazalardan sadece biri. Ayrıca bu, geçtiğimiz hafta Michigan‘da bir Tesla model arabanın karıştığı ikinci kaza. Daha önce gerçekleşen kazada, otomobil bir kamyonun altına girmişti. Her iki araçtaki yolcular, ağır yaralı olarak kazayı atlatmıştı.

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Gerçekleşen kazanın ardından şirket yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak art arda gerçekleşen bu kazaların marka açısından olumsuz bir imaj çizdiğini belirtmekte fayda var. Federal güvenlik güçleri ise bu kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte, firma yetkililerinden de olaya ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor.