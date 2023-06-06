Döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor ve Tesla Model Y de bu trendden etkilenen araçlardan biri. Aslında Model Y, Türkiye’deki dalgalı döviz kurları nedeniyle bir hafta içinde iki kez fiyat artışına maruz kaldı.

Tesla, Nisan ayında Türk pazarına girdi, ancak son seçimlerin ardından döviz kurlarındaki artış nedeniyle fiyatlarını yaklaşık %6 oranında artırmak zorunda kaldı. Mayıs sonunda yapılan zamın ardından Tesla Model Y’nin 20 inç Induction jantlara sahip arkadan itişli (RWD) versiyonu 1.732.765 TL’ye yükselmişti. Yani bir önceki fiyata göre yaklaşık 100 bin TL zam yapılmıştı. Ancak şimdi güncel fiyatlara baktığımızda, bu fiyatın 1.775.876 TL’ye çıktığını görüyoruz.

Versiyon Önceki Fiyat Yeni Fiyat Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL 1.775.876 TL Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL 1.853.721 TL Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL 1.954.646 TL

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Türkiye’de satılan tek model olan Model Y, üç farklı versiyona sahip. Yukarıda bahsettiğimiz tek motorlu RWD versiyonun yanı sıra, dört tekerlekten çekişli Long Range ve Performance versiyonları da mevcut. Bu versiyonların güncel fiyatları ise sırasıyla 1.853.721 TL ve 1.954.646 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Tesla Model Y, Türkiye’de satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Küresel çapta ise satış başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı diğer pazarlarda fiyat indirimleriyle gündeme gelen Model Y, Türkiye’deki kur artışlarına rağmen 2023’ün ilk çeyreğinde 267.200 adetlik satışla en çok satılan otomobil olmayı başardı.