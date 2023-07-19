Basında çıkan son haberlere göre Tesla’nın yöneticileri, kendilerine aşırı ödeme yaptıkları suçlamalarına karşı 700 milyon dolardan fazla parayı şirkete iade etmeyi kabul ederek tarihteki en büyük kurumsal uzlaşmalardan birine imza attı. Elon Musk ve şürekası Tesla’yı yiyip bitirmiş!

Tesla Yöneticileri Paranın Musluğunu Kendilerine Açmış!

Haberlere göre, Pazartesi günü Delaware Chancery Mahkemesi’nde karara varılan uzlaşma, yönetim kurulu üyelerinin elektrikli araç şirketine 3,1 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu da dahil olmak üzere 735 milyon doları geri vermek için bir anlaşma yaptığını gösteriyor. Bloomberg’in haberine göre, yöneticiler ayrıca yönetim kurulu üyelerinin tazminat konularının nasıl değerlendirileceğine ilişkin kurumsal yönetim değişikliklerini yürürlüğe koymayı da kabul etti.

Anlaşma, 2020 yılında Tesla’nın yöneticilerinin “kendilerine aşırı ve haksız tazminat vererek güvene dayalı görevlerini ihlal ettikleri” iddiasıyla açılan bir davayı sonuçlandırıyor. Basındaki haberlere göre, aralarında Tesla CEO’su Elon Musk, Oracle Corp. kurucu ortağı Larry Ellison ve Musk’ın kardeşi Kimbal Musk’ın da bulunduğu yöneticiler, 2017’den 2020’ye kadar kendilerine yaklaşık 11 milyon dolar değerinde haksız hisse senedi opsiyonu verdi.

Bloomberg tarafından aktarılan 14 Temmuz tarihli bir dava dosyasına göre, yöneticiler dava sırasında eylemlerini savundular, ancak belirsizliği, riski ve daha fazla dava masrafını ortadan kaldırmak için anlaşma yolunu seçtiler.

Delaware Chancery Mahkemesi Baş Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick’in uzlaşmanın kesinleşmesi için yöneticilerin anlaşmasını onaylaması gerekiyor.

Tesla’nın kurucu ortağı Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık tazminat paketine itiraz eden ayrı bir dava da devam ediyor. Şikayet dilekçesinde hissedarlar, çıkar çatışmalarının ve performans hedeflerini içeren uygunsuz açıklamaların Musk’ın ABD şirket tarihinin en büyüklerinden biri olan ödeme paketini etkilediğini iddia ediyor.

Elon Musk sürekli bir skandal ile karşımıza çıkıyor. Şirketin kaynaklarını kendine akıtmaktan zevk alan Musk, ilerde başka bir skandalla bizleri karşılayabilir. Bizler de Elon Musk’ın gelecekteki hamlelerini merak ediyoruz.

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