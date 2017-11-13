Tesla Model S’in Hidrojen Destekli Versiyonu “Hesla” Geliyor!

Hollanda merkezli Holthausen Group, yaptığı çalışma sonucunda Tesla Model S’e hidrojen desteği sunarak menzilini ikiye katlamayı başardı!

Dünyanın en popüler ve en ekonomik araçlarından biri haline gelen Tesla Model S, performans odaklı ve 500km’ye varan menzili ile P100D versiyonu dikkat çekiyor. 3 saniyeden daha kısa sürede 0’dan 100’e çıkabilen yapısıyla ön plana çıkan Model S P100D, Hollanda merkezli Holthausen Group tarafından Hesla projesi ile geliştirildi.

Ekip Tesla Model S P100D modeline hidrojen desteği sağlayarak menzilini 500km’den 1000km’ye çıkartırken toplam 58 Bin Dolar harcama ile ortaya çıkmış. Tesla’dan bağımsız bir şekilde denenen bu proje ile elektrik ve hidrojenin birleşimini görebiliyoruz.

Şu anda prototip aşamada olan Hesla, en az 500km bataryaları ile +500km de hidrojen ile sağlam menzilli bir araç modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ilerleyen dönemde bu ekip ayrı bir hidrojen ya da elektrik ile hidrojen hibriti araç üretecekler mi göreceğiz.