ABD başta olmak üzere tüm dünyada yılbaşı heyecanı hakim. Tesla’da da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Tesla yılbaşında, kullanıcılarına hediye olarak gelişmiş otopilot’un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü veriyor. Raporlar, gelişmiş otopilot’un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünün Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılabilir olduğunu doğruluyor. Çok yüksek ihtimalle otopilot’un desteklendiği tüm pazarlarda bu hediye sunulacak.

Tesla, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde “Mutlu Bayramlar!” mesajı sunup hediyesini takdim ediyor. Bundan sonra da sunulan işlevlerin nasıl kullanılacağına dair bir ön gösterim yapıyor.

Ok this is pretty cool, users are reporting free trials of Enhanced Autopilot for 30 days. I already have it on the Model Y and FSD on the Model 3, but neat they are offering this. Auto Lane Change is definitely the most useful feature. pic.twitter.com/GSVhAj0Nti

— techAU (@techAU) December 23, 2022