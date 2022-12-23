ABD başta olmak üzere tüm dünyada yılbaşı heyecanı hakim. Tesla’da da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Tesla yılbaşında, kullanıcılarına hediye olarak gelişmiş otopilot’un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü veriyor. Raporlar, gelişmiş otopilot’un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünün Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılabilir olduğunu doğruluyor. Çok yüksek ihtimalle otopilot’un desteklendiği tüm pazarlarda bu hediye sunulacak.

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Tesla, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde “Mutlu Bayramlar!” mesajı sunup hediyesini takdim ediyor. Bundan sonra da sunulan işlevlerin nasıl kullanılacağına dair bir ön gösterim yapıyor.

Ok this is pretty cool, users are reporting free trials of Enhanced Autopilot for 30 days. I already have it on the Model Y and FSD on the Model 3, but neat they are offering this. Auto Lane Change is definitely the most useful feature. pic.twitter.com/GSVhAj0Nti — techAU (@techAU) December 23, 2022

Tesla, sürücü destek sistemine otopilot ismini veriyor ve bu özellik tüm Tesla araçlarda standart olarak sunuluyor. Otopilot’un temel versiyonu adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi sunuyor.

Geliştirilmiş Otopilot ise temel otopilot özelliklerine ekstra özellikler katan bir sistem. Tesla bunu geçmiş zamanlarda paket olarak sunmuştu. Paketin 6000 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Abonelik sistemi değil tek seferlik satın alım sunulmuş.

Gelişmiş otopilot aşağıdaki özellikleri sunuyor:

Otomatik Şerit Değiştirme : Sürücü sinyal verdiğinde Tesla otomatik olarak sinyal verilen şeride geçiyor.

Otopilotta Seyret (Beta) : Bu özellik, şerit değiştirme önerme ve kavşakları müzakere etmek de dahil olmak üzere sürücüye otoyol rampalarında ve rampa çıkışlarında rehberlik ederek Otomatik Şerit Değiştirmeye aktif olarak yardımcı oluyor.

Otopark : 2011 yıllarında Toyota Corolla’larda gördüğümüz otomatik park etmenin daha gelişmiş versiyonu. Tesla kendi kendini park edebiliyor.

Çağırma : Akıllı telefon uygulaması ile Tesla’nızı yanınıza çağırabilirsiniz.

Tesla’nın Gelişmiş Otopilotunu “Tam Otonom Sürüş Yeteneği” ile karıştırmamak gerek. Tam Otonom sürüşte Gelişmiş Otopilot’un tüm özelliklerinin yanı sıra trafik ışıklarında ve dur işaretlerinde aracı çalıştırma ve durdurma özelliği de mevcut.