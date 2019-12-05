Çift ekranlı dizüstü bilgisayar! | Asus Vivobook S14

ROG Zephyrus S GX502 incelemesi ile karşınızdayız. 240 Hz ekranı ile, daha ince, daha hafif ve daha güçlü gelen GX502 detaylarına göz atıyoruz.

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Asus’un en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından olan Zephyrus S GX502, kendi sloganı olan “Daha küçük, daha ince, daha güçlü!” mottosuna uyan bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Klasik 15 inç dizüstü bilgisayarlarına göre %42 daha hafif ve %25 ince olmasına rağmen Intel Core i7 9750H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartını barındıran cihaz tam bir canavar konumda.

15.6 inç boyutunda 240 Hz yenileme imkanı sunan Full HD LED panel barındıran GX502, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC desteği sağlıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %81 Pantone destekleri de mevcut.

Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB DDR4 2666MHz bellek, 1TB PCIe Gen3 x4 SSD gibi detaylarıyla gelen Asus ROG Zephyrus S GX502, donanımsal olarak gerçek manada üst seviye olduğunu vurguluyor.

Bu sistemi soğutmak için Aktif Aerodinamik Sistemi (AAS) adlı özel bir sistem kuran Asus mühendisleri, hava akışını % 22 artırmak için ilave hava kanalları açarken, kendi kendini temizleyen termal modül eklemeyi başarmış.

Cihazın diğer tüm detayları ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…