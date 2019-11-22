Haber
Tesla’nın yeni canavarı: Cybertruck!
Elon Musk‘ın kurucusu olduğu Tesla, yakın zamanlarda bir kamyonet benzeri elektrikli araba çıkaracağını ve 50,000 doların altında bir fiyata sahip olacağını söylemişti. O gün geldi çattı. Farklı ve zırhlı bir tasarıma sahip yeni Cybertruck basına tanıtıldı.
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Sıradışı tasarım, güçlü çekiş
Tesla tarafından basına tanıtılan, çok farklı bir tasarıma sahip yeni kamyonet, zırhlı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtım sırasında sahnede yapılan testlerin hepsinden geçen yeni model kamyonet, 50 bin doların altında bir fiyattan satışa sunulacak. Şirketin kurucusu Musk tarafından yapılan açıklamada, “Kamyonlar çok uzun zamandır aynıydı. Size farklı bir şey göstermek istedik … ve şimdi sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var.” var açıklaması yapıldı.
Cybertruck, 3 farklı varyasyon ile karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki 320 km menzile sahip olan ve tek motora sahip, ikincisi 480 km menzile sahip olan ve iki motora sahip, son olarak üçüncüsü 800 km menzile sahip olan varyasyon ve üç motora sahip. Tüm bu varyasyonların hepsi, 14 bin kilo çekme gücüne, 3,500 kilo taşıma kapasitesine sahip olacak. En düşük model, 39,900 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacakken, dört çekerli ve üç adet elektrik motoruna sahip olan en üs model ise 69.900 dolara satılacak.
100 km/h hıza ulaşması 2.9 saniye
Tek motorlu varyasyon, 0-100 km/h hıza 6.5 saniye ulaşabiliyorken, 170 km/h maksimum hız limiti bulunuyor. Çift motorlu varyasyonun 0-100 km/h hıza ulaşması 4.5 saniye alırken yine aynı model maksimum 195 km/h hıza ulaşabiliyor. Cybertruck‘ın en gelişmiş versiyonu olarak kabul edilen model, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu modelin ise en yüksek hızı 210 km/h olarak belirlenmiş durumda.
Cybertruck kişiselleştirilebilir arka tarafı ile bazen mutfak şeklini alabiliyorken bazı zamanlarda da yük taşıyabildiğiniz bir araç haline geliyor. Oldukça farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu araç, Musk‘a göre geleceğin araçların bir tanesi. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile paslanmaz çelikten üretilen bu araç çekiç darbelerine dayanabiliyorken, aynı zamanda mermide geçirmiyor.
Oldukça garip ve sıradışı tasarıma sahip Cybertruck’ı Türkiye’ye gelmiş olsa siz almak istermiydiniz?
Samsung
Samsung Galaxy A71, damla çentikli ekranı ve dört kamerasıyla görüntülendi!
Samsung Galaxy A71, damla çentikli ekranı ve arka yüzeyinde bulunan dört kamerasıyla tasarım görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan görselleri Twitter’ın iddiacılarından @OnLeaks hesabı paylaştı.
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Koreli şirket, yılın başlarında S10 ailesiyle cihaz üzerinde yer alan ön kamerayı konumlandırmada yeni bir çözüm oluşturmuştu. Ekran ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen kamerayla ekran çok daha etkili kullanılabilir hale gelmişti.
Note 10 modeliyle çentiğin ekran ortasında çok daha minik bir boşluk oluşturularak kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise firma yeni bir cihazı için aynı tasarım modelini kullanmak istiyor. Kasım ayının başlarından itibaren Galaxy A71’in görüntüleri basına sızdırılmaya başlamıştı. İlk detaylar gelmeye başladığından itibaren, kameranın cihazın üst tarafında yer alan boşluğa yerleştirileceğini fark etmiştik.
OnLeaks hesabı son paylaşımlarıyla birlikte yüksek çözünürlüklü olarak cihazın görsellerini meraklılarına sundu. Cihaz, tamamen Galaxy A51’in geliştirilmiş versiyonu olarak duruyor. Donanım bazında da benzer özellikler taşıyan cihaz Galaxy A51’e göre daha geniş bir ekranla gelecek.
Arka tarafta, açıkçası iPhone 11 Pro ve Pro Max ailesinde gördüğümüz kıvrımlı hatlara sahip dört kameralı bir modül konumlandırılmış. Bu cihaz üzerinde sağ tarafında yer alan Samsung logosunun konumuyla da birlikte oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz. SIM kart yuvasının sağa yerleştirildiği telefonda Type-C girişi alt tarafta tercih edilmiş. Hemen sağında ise 3.5 mm’lik kulaklık yuvasını görüyoruz.
Kamera çıkıntısının akıllı cihazın kalınlığını biraz arttırdığına şahit oluyoruz. Galaxy A71’de 9.2 mm ile biraz kalın bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında henüz donanım detaylarıyla ilgili net bilgiler ortada yok. İlerleyen günlerde cihazın birçok detayını gözlemleme şansı elde edeceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Mi Band 3i, Hindistan’da süper ucuz fiyatıyla piyasaya sürüldü!
Mi Band 3i, bu hafta içerisinde Hindistan’da satışa sunulacağı ve Xiaomi’nin düzenlemiş olduğu yarışmada bu cihazı göreceğimizden bahsetmiştik. Beklenen oldu, Hindistan’da ekonomik fiyat seviyesiyle Xiaomi sevenleri karşılayan bir cihazı görmüş olduk.
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Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği özellikle dizaynıyla ortaya çıkıyor. Aslında baktığımız zaman Mi Band 3i’nin bir önceki nesil olan 3’ten hiçbir farkı yok. Cihaz 0.78 inç boyutlarında AMOLED ekran kullanıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 128×80 olarak belirlenmiş.
Kapasitif butonlar, arayüzü kontrol etmenin alternatif yolu olarak cihaza dahil edildiğini görüyoruz. Cihazda herhangi bir kalp atış sensörünün bulunmadığını görüyoruz. Xiaomi mühendisleri akıllı bilekliğin fiyatını olabildiğince ucuz tutmak için nabız sensöründen vazgeçmişler. Şirket, kullanıcıların bu bilekliği uyku takipi, titreşimli alarm sistemi, telefon konum bulma servisi, uygulama bildirim merkezi gibi özellikleri için tercih etmelerini istiyor.
Üzerinde yer alan gps sensörleri sayesinde gerçek zamanlı aktivite izleme yapabilen akıllı bileklik aynı zamanda uyku takibinizi de yapabiliyor. Böylece bilekliği 20 gün boyunca kolunuzdan çıkarmadan kesintisiz kullanabiliyorsunuz.
Bluetooth 4.2 bağlantı desteği sunan Mi Band 3i, Xiaomi’nin resmi destek sağladığı Mi Fit uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Cihaz şu anda ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuldu. Muhtemel teslimat süresi ise konumunuza bağlı olarak 2 ile 5 gün içerisinde belirlenmiş.
Son olarak bu akıllı bilekliğin fiyatına gelecek olursak sadece 18 dolara Hindistan karasularından satın alabiliyorsunuz.
Haber
Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!
ABD merkezli sosyal medya şirketi Snapchat, kullanıcılarına daha iyi zaman geçirmesi için uygulamaya yeni filtre ekledi. Bu filtre ile birlikte, bir zaman çizelgesinde çocukluk ve yaşlılık halinizi görebileceksiniz.
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Snapchat, kullanıcılarının uygulama içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için yeni filtrelerini uygulamasına ekliyor. Bu yeni filtrelerden biri de zaman çizelgesi filtresi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni filtre ile birlikte, çocukluk halinizi ve yaşlılık halinizi görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği sayesinde, uygulanan filtre sizi bir zaman çizelgesi içinde geçmişten, geleceğe götürüyor diyebiliriz.
Eğer sizde, bu özelliği Snapchat uygulamanızda kullanmak istiyorsanız, uygulamanın filtreler kısmından seçip zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?