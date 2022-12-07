Elon Musk’ın otonom sürüşe tartışmalı yaklaşımı daha da kafa karıştırıcı hale getirildi. Geçen yıl Tesla, tüm araçlarından radarları kaldırdığını ve bundan böyle FSD’yi desteklemek için Tesla Vision için tamamen kameralara güveneceğini duyurdu.

Bu duyuruyu tüm dünyayı konuştu ve birçok kişi tarafından güvensiz ve işe yaramaz olarak görüldü. Ancak Tesla yine de bu hareketinden vazgeçmedi. Şirket, 2016’dan sonra üretilen tüm araçlarının tamamen otonom hale getirmek için gereken tüm donanıma zaten sahip olduğunu iddia ediyor.

Öne bakan radar kaldırıldığında ve ultrasonik sensörler gittiğinde, Tesla arabalarının yalnızca kameralara güvenmesi gerekiyordu ama görünüşe göre ya bir blöftü ya da Tesla kısa tarihindeki en büyük u dönüşlerinden birini gerçekleştiriyor.

Sürpriz, FCC’nin Tesla’nın arabalarında yeni radarlar kullanması için yaptığı başvuru sayesinde geldi. O başvuru 6 ay önce yapıldı ama bazı tasarım çözümlerini korumak için gizli tutuldu. Bu gizlilik bugün kaldırılmak üzereydi ama Tesla başka bir uzatma için başvurdu.

@greentheonly Tesla is requesting short term confidentiality extension in HD radar documents, as it will be marketed Mid January. Any hints about this seen in code? pic.twitter.com/XzAStuPgZh — Tony DeLuca (@Taka87) December 6, 2022

FCC’ye yapılan son talepte Tesla, 60 günlük ek gizlilik koruması istiyor. Şirket, FCC’ye yeni radarın gelecek yılın Ocak ayında başlatılacağını bildiriyor.

Gerçekte ne olduğunu anlamak için Elon Musk’ın Tesla Vision hakkında tam olarak ne söylediğine yakından bakalım. Geçen yılın Haziran ayına kadar, “saf görüşle güvenlik olasılığının, görüş ve radardan daha yüksek olduğunu çünkü ikincisi aslında sinyal-gürültü oranını düşürdüğünü” iddia etmişti. Bu, söylediklerinin dünyadaki hemen hemen her haber kaynağı tarafından bildirilen kısmıydı. Bu, Musk’ın kameraların radarlardan daha iyi olduğunu iddia etmesi gibi görünse de, daha sonra söylediği şey buydu: “çok yüksek çözünürlüklü bir radar, saf görüşten daha iyi olurdu, ancak henüz mevcut değil, görüşe sahip böyle bir radar, saf görüşten daha iyi olurdu.”

Şimdi parçalar yerine oturuyor. Tesla, 160 metre menzile (525 ft) sahip bir Continental ARS410 otomotiv radarı kullanıyordu, ancak 2020 yılına kadar şirket, yeni nesil sensörler üzerinde Arbe Robotics ile yakın bir şekilde çalışıyordu. İsrailli girişimin Phoenix adında ilginç bir 4D tarama teknolojisi var ve görünüşe göre Tesla arabalarına da bu gelecek.

Sonra, yakın zamanda ön ve arka kamuflaj örtüleri giyen, büyük olasılıkla yeni 4D radar takılmış yeni tamponları gizleyen Tesla Model 3 gördük. Her şey yerli yerine oturuyor ve önümüzdeki ay Tesla en son teknolojik eklentisini tamamlayacak.