Elon Musk’ın otonom sürüşe tartışmalı yaklaşımı daha da kafa karıştırıcı hale getirildi. Geçen yıl Tesla, tüm araçlarından radarları kaldırdığını ve bundan böyle FSD’yi desteklemek için Tesla Vision için tamamen kameralara güveneceğini duyurdu.

Bu duyuruyu tüm dünyayı konuştu ve birçok kişi tarafından güvensiz ve işe yaramaz olarak görüldü. Ancak Tesla yine de bu hareketinden vazgeçmedi. Şirket, 2016’dan sonra üretilen tüm araçlarının tamamen otonom hale getirmek için gereken tüm donanıma zaten sahip olduğunu iddia ediyor.

Öne bakan radar kaldırıldığında ve ultrasonik sensörler gittiğinde, Tesla arabalarının yalnızca kameralara güvenmesi gerekiyordu ama görünüşe göre ya bir blöftü ya da Tesla kısa tarihindeki en büyük u dönüşlerinden birini gerçekleştiriyor.

Sürpriz, FCC’nin Tesla’nın arabalarında yeni radarlar kullanması için yaptığı başvuru sayesinde geldi. O başvuru 6 ay önce yapıldı ama bazı tasarım çözümlerini korumak için gizli tutuldu. Bu gizlilik bugün kaldırılmak üzereydi ama Tesla başka bir uzatma için başvurdu.

@greentheonly Tesla is requesting short term confidentiality extension in HD radar documents, as it will be marketed Mid January. Any hints about this seen in code? pic.twitter.com/XzAStuPgZh

— Tony DeLuca (@Taka87) December 6, 2022