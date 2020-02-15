Haber
Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hidrolik direksiyon arızası potansiyeline sahip 15 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağrılan araçların Tesla‘nın SUV sınıfında ürettiği Model X aracı olduğu belirtildi.
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Belirtilen hidrolik direksiyon sorunu, Ekim 2016 öncesi üretilen Tesla Model X’leri kapsıyor
Tesla, otomobil sahipleri ile iletişime geçerek olası bir arızayı ve kazayı engellemek adına araçları servislerine çağırdı. Buna göre, paslanma potansiyeli bulunan cıvatalar değiştirilecek ve yeni parçalara korozyona dayanıklı bir macun uygulanacak.
Tesla bir diğer benzer sorunu Mart 2018‘de yaşamış ve 123 bin Model S sedan aracını geri çağırmıştı. Şirket o tarihte, Model X‘in ve Model 3‘ün sorundan etkilenmediğini belirtmişti.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X2 Pro, MWC 2020‘nin iptal edilmesi nedeniyle ertelenen resmi duyurusu öncesinde Geekbench‘te görüntülendi. Bunun tam olarak duyurulacak olan telefon olduğunu biliyoruz çünkü şirket CPH2025 kodlu telefonun zaten gelecek serinin pro modeli olduğunu sertifikalandırmıştı.
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Oppo Find X2 Pro Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Elimize ulaşan bilgilerde, telefonun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM seçeneği ile gelmesinin yanı sıra Android 10 ile birlikte kutudan çıkacağı kesinleşti. Cihaz tek çekirdekte 913 skor alırken, çoklu çekirdekteki puanı ise 3308 olarak değerlendirildi. Taban frekans değeri ise 1.80 GHz ile çalışıyor. Bu skorlar Geekbench 5‘te gördüğümüz en iyi skorlardan biri. Oppo Find X2 Pro‘nun performans anlamında piyasadaki telefonlardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Find X2 Pro hakkında diğer bilinenler neler?
Oppo X2 serisi akıllı telefonlar hakkında onaylanan ve tahmin edilen özellikler var. Ekran olarak QHD çözünürlüklü, 240 Hz değerinde dokunmatik örnekleme oranı ve bu oran üzerinde 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Ön panel ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı ve %100 DCL-P3 renk gamı kapsamına sahip olacak. Ayrıca Sony sensörlü 48 MP bir kamerayı bu cihazda görmeyi bekliyoruz. Şarj konusunda ise 65W değerinde bir hızlı şarj ile geleceği tahmin ediliyor. Oppo lansmanı tahmini olarak Mart ayında gerçekleştirilecek, orada her şeyi detaylarıyla öğreneceğiz.
Diğer
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.
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Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.
DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?
DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.
Projeye kamuoyundan destek yağdı
DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.
Sosyal Medya
Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı!
Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı. Uygulamanın Pinterest ile benzerliği dikkat çekti.
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Facebook’un yeni uygulaması Hobbi bizlere neler sunuyor?
Facebook geçtiğimiz yaz şirketin ana markaları dışında deneysel uygulamalar geliştirmek için oluşturduğu yeni ürün deneme ekibini tanıtmıştı. Ekibin şimdiye kadar hayata geçirdiği ürünleri sosyal ağ uygulaması Bump, müzik uygulaması Aux ve mizah paylaşım uygulaması Whale oldu. Bu uygulamaların hiçbiri önemli bir başarı elde edemedi. Facebook ekibi girişimlerine Hobbi uygulaması ile bir yenisini eklemiş oldu. Hobbi App Store’daki sayfasına göre yemek pişirme, sanat, zanaat, spor ve ev dekorasyonu gibi yaratıcı süreçlerinizi paylaşabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım uygulaması.
Uygulama bazı kullanıcılar tarafından Pinterest’e benzerliği nedeni ile ağır eleştiriler aldı. Fakat geliştirici ekibin tanımına göre uygulamanın amacı hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı sadece paylaşmak değil bütün bir süreci kayıt altına almak. Uygulamada projelerinizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ bileşeni yok. Bu anlamda Hobbi bir sosyal ağdan ziyade bir editör ve organizatör gibi çalışmakta.
Facebook yeni ürün deney (NPE) ekibini kurduğunda şunları söylemişti:
Ekibin uygulamaları Facebook’un insanlara topluluk oluşturma gücü verme misyonuyla uyumlu olacak ancak tamamen yeni deneyimler sunmaya odaklanacak. Bu girişimleri yeni marka isimleri altında yapmayı planlıyoruz çünkü insanlar için yararlı olmadıklarını gözlemlediğimizde uygulamaları iptal etmek istiyoruz.
Şirketin bu açıklamasına bakacak olursak Hobbi uygulamasının geleceği kullanıcılar tarafından beğenilmesi ile doğru orantılı olacak. Fakat Facebook geliştirici ekibinin yeni uygulamalar ile karşımıza çıkmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.
The Information’ın raporuna göre Hobbi sadece Apple uygulama marketi olan App Store için yayınlandı. Uygulama IOS 11.0 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarıyla uyumlu.