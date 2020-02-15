Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hidrolik direksiyon arızası potansiyeline sahip 15 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağrılan araçların Tesla‘nın SUV sınıfında ürettiği Model X aracı olduğu belirtildi.

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Kuzey Amerika’da satılan 15 bin Model X, hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle geri çağrıldı. Yapılan açıklamaya göre, direksiyon bileşenini direksiyon dişlisine bağlayan cıvataların paslanıp kırılabileceği ve güç desteğinin kaybına yol açabileceği söylendi. Konuyla ilgili şu ana kadar bir kaza ya da yaralanma olmadığı da belirtildi.

Belirtilen hidrolik direksiyon sorunu, Ekim 2016 öncesi üretilen Tesla Model X’leri kapsıyor

Tesla, otomobil sahipleri ile iletişime geçerek olası bir arızayı ve kazayı engellemek adına araçları servislerine çağırdı. Buna göre, paslanma potansiyeli bulunan cıvatalar değiştirilecek ve yeni parçalara korozyona dayanıklı bir macun uygulanacak.

Tesla bir diğer benzer sorunu Mart 2018‘de yaşamış ve 123 bin Model S sedan aracını geri çağırmıştı. Şirket o tarihte, Model X‘in ve Model 3‘ün sorundan etkilenmediğini belirtmişti.