Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin yaptığı açıklamalara göre Tesla yaklaşık 1.1 milyon ABD elektrikli otomobilini geri çağırdı. Sebep olarak otomatik cam geri sistemlerindeki tipik arızalar olarak belirten idare, arızaların ciddi yaralanmalara yola açabileceğinin altını çizdi. Bu durumu doğrulayan şirket idareye (NHTSA) bir OTA güncellemesi yapacaklarını söyledi. Sonuç olarak şirket, otomatik cam çevirme sistemini düzeltmek için bir güncelleme yayınlayacak. Tabi ki bu arıza tüm Tesla modellerinde yok. Geri çağırma durumu belirli 2017 – 2022 Model 3 ve 2020 – 2021 Model Y araçlarını kapsamakta. Kesin olmayan bilgiler doğrultusunda 2021 – 2022 Model S ve Model X araçlarının da güncelleme alabileceğini söyleyebiliriz.

Tesla, Sorunları Rutin Testler İle Tespit Etti

Tesla, rutin testlerinin bir parçası olarak sorunu Ağustos ayında tespit ettiğini iddia ediyor. Çalışanlar, otomatik cam geri çevirme sisteminin otomobil içinde kararsız şekilde yapıldığını, bu durumun yaralanmalara yol açabileceğini tespit etti. Burda böylesine önemli bir arızanın kullanıcılar tarafından nasıl fark edilmediği sorusu akla gelebilir. Ancak şirketin açıklamalarına göre araç içindeki bu arıza çok az otomobilde şu ana kadar tehlikeli bir duruma geçmiş olabilir. Öte yandan, arıza kronik bir sorun değil. Bu sebeple kullanıcıların bu durumdan rahatsız olmadığını veya fark edilip geri bildirim yollanacak kadar önemli olmadığını düşünebiliriz. Şimdi dev otonom firmasının tek hedefi bu sıkıntıyı olabildiğince hızlı düzeltmek ve kullanıcılara arabalarını geri teslim etmek.

Şirket bu arızanın giderilmesinden sonra araç almak isteyen müşteriler adına yeni araçları için son güncellemeyi bu ürünlere de aktaracak ve sorun kökten şekilde bitirilecek. Bu güncellemenin tarihini 13 Eylül olarak ayarlayan firma, o günden beridir fabrikadan satın alınan tüm araçlara OTA güncellemesini yükleyecek. Maalesef Tesla ürünlerinde sorunlar bunla bitmiyor hatırlarsanız, Kanada’da bulunan bir Tesla Model S kullanıcısı arabasını kullanamıyordu. Sebebi ise aracın bir keresinde şarjının tamamen bitmesiydi. O an itibariyle otomobil kendini tamamen kapattı ve kendini kullanılamaz hale getirdi. Bu konu hakkında şirket tarafından herhangi bir yardım alamayan kullanıcı, arabasını çok ucuz bir değerden satmak zorunda kaldı.

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